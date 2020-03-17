9 актеров, которые не удержались и забрали кое-что себе домой прямо со съемок

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Многие считают, что гонорары за съемки в фильмах так высоки, что знаменитости точно могут позволить себе все, что хотят. Однако некоторые вещи настолько памятные и уникальные, что их невозможно купить ни за какие деньги. В таком случае, чтобы заполучить дорогой сердцу инвентарь, кинозвезды готовы пойти на не совсем законные поступки.

AdMe.ru провел детективное расследование и выяснил, кто из актеров не сдержался и прикарманил себе съемочный реквизит.

1. Роберт Паттинсон — трусы из фильма «Сумерки»

Во время премьеры заключительной части фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» на одной из пресс-конференций Роберт Паттинсон признался, что забирал трусы со съемок всех частей: «У них лучшее нижнее белье, и я понятия не имею, где они его берут. Я пользуюсь им каждый день».

2. Крис Прэтт — куртка из «Стражей Галактики»

Крис Прэтт забрал со съемок свою знаковую красную кожаную куртку, а также еще несколько деталей из гардероба своего героя. Однако, как говорится, в суде актера, скорее всего, оправдали бы, так как сделал он это с благими намерениями. В образе Питера Квилла Крис собирался посетить детские больницы.

3. Мэйси Уильямс — монеты из «Игры престолов»

Исполнительница роли Арьи Старк в популярном сериале «Игра престолов» тоже не удержалась от соблазна и забрала из костюмерной кожаную куртку своей героини. Помимо этого, Мэйси Уильямс призналась, что часто забирала себе домой монеты безликих из вольного города Браавоса.

4. Руперт Гринт — драконье яйцо из «Гарри Поттера и Кубка огня»

Руперту Гринту очень понравилось яйцо дракона из 4-й части «Гарри Поттера», и он решил забрать его себе. Актер завернул яйцо в наволочку и вынес из съемочного павильона. Однако спустя время Руперта попросили вернуть реквизит. Исполнитель роли Рона предполагает, что все дело в цене этого аксессуара: «Очевидно, оно стоило нескольких тысяч долларов».

5. Райан Рейнольдс — костюм из «Дэдпула»

Райану Рейнольдсу, который сыграл роль Дэдпула в одноименном фильме, настолько нравился костюм своего персонажа, что он решил стащить его. «Скорее всего, у меня будут неприятности, но я ждал 10 лет, чтобы сняться в этом фильме, поэтому я ухожу с этим чертовым костюмом», — комментировал свой поступок Райан.

6. Дакота Джонсон — нижнее белье и плетку из «Пятидесяти оттенков серого»

Дакота Джонсон как-то призналась, что забрала себе трусики швейцарского бренда HANRO, которые носила Анастейша Стил, потому что они были невероятно удобными. Также актриса забрала со съемок плетку: «Она пылится в гараже», — призналась звезда.

7. Крис Хемсворт — молот из «Тора»

Во время своего визита на популярное американское шоу Джимми Киммела Крис Хемсворт признался, что забрал молот Тора, а точнее, несколько: «У меня их 5. Один из молотов лежит в туалете. Думаю, поэтому многие задерживаются там так надолго».

8. Иэн Маккеллен — ключи из «Властелина колец»

Старец Гендальф, а точнее, британский актер Иэн Маккеллен, который его сыграл, забрал себе на память сразу несколько предметов реквизита, а именно: ключи от дома хоббита Бильбо и золотые монеты из логова Смауга.

9. Дженнифер Лоуренс — куртка из «Голодных игр»

В одном из интервью американскому онлайн-изданию оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс поведала, что после окончания съемок в фильме «Голодные игры» она забрала коричневую кожаную куртку и кожаные ботинки. Девушка шутливо оправдывается, что во время походов всегда одевается в образ Китнисс.

Давайте представим, что вам разрешили взять любой реквизит из вашего любимого фильма. Что бы это было?