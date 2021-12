9 актеров и актрис, которые не прошли кастинг на желаемую роль, но им перезвонили и предложили другую

Доминик Монаган, «Остаться в живых»

Карен Гиллан, «Первый мститель»

Крис Прэтт, «Мстители»

Норман Ридус, «Ходячие мертвецы»

Соникуа Мартин-Грин, «Ходячие мертвецы»

Арнольд Шварценеггер, «Терминатор»

Мадс Миккельсен, «Тор: Царство тьмы»

Джули Бенц, «Декстер»

Орландо Блум, «Властелин колец»

Бонус: Джонатан Бэнкс, «Во все тяжкие»

Фото на превью The Lord of the Rings: The Two Towers / New Line Cinema