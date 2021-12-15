9 актеров и актрис, которые не прошли кастинг на желаемую роль, но им перезвонили и предложили другую

Иногда кажется, что у актера на кастинге есть 2 пути: впечатлить создателей картины и получить желаемую роль или провалить прослушивание и отдать роль другому. На самом деле есть и третий, когда хотел одно, а получилось другое. Приходишь, например, сыграть условного милаху, а тебе говорят, что ты на плохиша больше похож.

Мы в AdMe.ru не совсем понимаем, почему некоторые из этих актеров сначала претендовали на другую роль. И трудно сказать, что бы было, получи они желаемое. А в бонус мы добавили актера, который, сыграв маленькую роль, так впечатлил зрителей, что ему пришлось еще много лет трудиться на съемочной площадке.

Доминик Монаган, «Остаться в живых»

На кастингах сериала произошло много странных историй. Доминик пробовался на роль Сойера, но продюсеры решили, что он больше походит на рок-звезду, хотя изначально предполагалось, что музыкант Чарли будет старше. Пришлось немного изменить сценарий. Тем временем Сойера собирались сделать аферистом в деловом костюме, а не бродягой, который не прочь заняться и обычным уличным мошенничеством. Но Джош Холлоуэй забыл реплику, выругался и пнул стул. Продюсеры смекнули, что такой образ даже интереснее.

Карен Гиллан, «Первый мститель»

Карен намеревалась сыграть роль агента ЦРУ Шэрон Картер в двух картинах о приключениях Капитана Америки, но можно сказать, что ей повезло. Вместо этого она все равно попала во вселенную Марвел, но уже на роль Небулы, и этот персонаж стал гораздо более узнаваемым. Она исполнила роль уже в 4 фильмах, а на очереди еще 3.

Крис Прэтт, «Мстители»

Хоть Криса и с трудом уговорили примерить на себя роль и костюм Капитана Америки, пришел на кастинг он не зря. Ведь там и стало ясно, что он идеальный кандидат на роль Звездного Лорда, а не Кэпа. Чрезмерно серьезный Стив, кажется, из него получился бы гораздо хуже, чем Лорд, который очень далек от шаблонного супергероя.

Норман Ридус, «Ходячие мертвецы»

По словам Нормана, он сначала вообще не знал, кого будет играть, и прослушивался на роль Мерла, которая уже была занята. Шоураннеры впечатлились игрой актера, и режиссер Фрэнк Дарабонт просто создал еще одного персонажа — Дэрила Диксона, как раз для него. Характер Дэрила тоже менялся благодаря Ридусу, так как он не был согласен со многими пунктами сценария.

Соникуа Мартин-Грин, «Ходячие мертвецы»

Норман Ридус оказался не единственным, ради кого создатели сериала решили отойти от источника истории — комиксов. Благодаря Соникуа Мартин-Грин в сериале появился еще один персонаж — Саша Уильямс. Актриса слишком сильно понравилась шоураннерам, когда пришла пробоваться на роль Мишон, что отпускать ее было бы ошибкой.

Арнольд Шварценеггер, «Терминатор»

Трудно представить, но такого мощного трамплина в карьере актера могло и не быть, потому что он вообще не думал играть Терминатора. Вместо этого Арни хотел воплотить на экране Кайла Риза — отца Джона Коннора. Однако молодому актеру уже тогда казалось, что он что-то понимает в боевых киборгах, и он решил советовать режиссеру, как этот персонаж должен себя вести. По всей видимости, советы оказались дельными.

Мадс Миккельсен, «Тор: Царство тьмы»

Мадс мог сыграть одного из антагонистов вселенной Марвел еще в 2013 году, когда пробовался на роль Малекита, врага Тора. Дальше рассмотрения его кандидатуры дело не пошло, и он отправился играть Ганнибала в одноименном сериале. Это явно добавило актеру известности, и во вселенную он все-таки попал, но уже на роль Кецилия в фильме «Доктор Стрэндж».

Джули Бенц, «Декстер»

Джули, которая сыграла возлюбленную Декстера Моргана Риту, изначально собиралась играть его сестру, но вместо нее взяли Дженнифер Карпентер. На съемках между Дженнифер и Майклом С. Холлом, сыгравшим самого Декстера, вспыхнули чувства, и вскоре они поженились, но спустя 2 года расстались. Примерно во время этих событий роль Джули в сериале подходила к концу. Возможно, бывшим супругам было бы удобнее, если бы роли распределили наоборот, и расставшейся паре не пришлось продолжать делить съемочную площадку долгие годы.

Орландо Блум, «Властелин колец»

Орландо сначала прослушивался на роль Фарамира, но ему, по всей видимости, просто обещали перезвонить. К счастью, на этот раз это были не просто пустые обещания, как на большинстве собеседований. Орландо все-таки пригласили на съемки, но дали другого, даже более запоминающегося персонажа — Леголаса.

Бонус: Джонатан Бэнкс, «Во все тяжкие»

На самом деле Бэнкс собирался сыграть лишь временную замену Сола Гудмана, когда Боб Оденкерк не мог посетить съемки. То есть в нескольких эпизодах он вместо Сола должен был просто продвигать сюжет дальше, предоставляя героям важную информацию, как какой-то безликий статист. Однако мы видим, как со временем Майк обретает все более цельный образ, начинает нравиться и заставляет сопереживать. Зрители были в таком восторге, что ему пришлось задержаться еще на пару десятков серий, а потом еще и играть в приквеле «Лучше звоните Солу». За свою роль он даже получил несколько премий.