9 актеров, для которых роль в кино — это гораздо большее, чем слепое следование сценарию

Мы любим актеров за их внешность, талант и харизму, но зачастую не задаемся вопросом, почему именно они стали наиболее успешными из сотен других талантливых и обаятельных. Секрет в том, что ради роли они готовы зайти очень далеко, а не просто следовать общим методам и практикам.

Мы в AdMe.ru всегда уважали этих актеров, но теперь стали лучше понимать, почему они в первом эшелоне, а не во втором.

Джонни Депп — капитан Джек Воробей

Депп сделал фирменную походку Джека пошатывающейся вовсе не потому, что герой изрядно выпил. Дело в том, что на корабле нужно ходить именно так, иначе будешь падать от постоянной качки. Воробей как опытный моряк не может отказаться от этой привычки даже на суше. Актер сам привнес этот штрих и множество других нюансов в образ. Однако студия Disney сначала посчитала его игру слишком эксцентричной, что чуть было не стало огромной ошибкой, ведь именно персонаж Деппа теперь является символом франшизы.

Алан Рикман — Ганс Грубер

Несмотря на то, что роль в «Крепком орешке» была для актера дебютной, он показал высокий профессионализм. Алан предложил вместо военной формы одеть героя в солидный костюм и добавить сцену, в которой он притворяется заложником. Сначала его идеи грубо отклонили, но потом все-таки переписали сценарий. Рикман сыграл не сурового бандита, каким его хотели видеть создатели, а харизматичного, остроумного и хитрого. Возможно, именно поэтому картина актуальна даже сейчас, хотя была снята более 30 лет назад.

Дженнифер Энистон — Джастин

Чтобы раскрыть характер несчастной Джастин из «Хорошей девочки», актриса пошла на физическую трансформацию. Ее скованность ощущалась буквально во всем: мелкие шажки, понурое лицо, безвольно висящие руки... Для достижения такого эффекта ей пришлось около месяца ходить с гантелями, прикрепленными к запястьям. Фильм не стал популярным, но Дженнифер доказала, что такие роли ей тоже по силам.

Джейк Джилленхол — Луис Блум и детектив Локи

Джейк — один из самых смелых актеров своего поколения: он часто берется за очень сложные, нестандартные роли. В сценарии «Стрингера» он нашел сходство своего персонажа с койотом и воплотил его на экране. Джилленхол создал героя, которому чужда эмпатия, а все, что его волнует, — это нажива. Когда он видит шанс заработать или говорит об этом, его глаза загораются и он вообще перестает моргать. Этот прием, который придумал актер, внушает страх: Блум в таких сценах выглядит как настоящий психопат. Интересно, что в том же году Джилленхол сыграл противоположную роль — детектива Локи в «Пленницах». Его герой раскрывал все свои дела, но, когда зашел в тупик в поиске девочек, стал сильно нервничать. И Джейк снова решил играть своими выразительными глазами: он часто моргал и сильно сжимал веки. Мы в редакции сначала даже подумали, что это особенность самого актера, но это не так.

Энтони Хопкинс — Ганнибал Лектер

Персонаж Энтони недаром оказался самым впечатляющим в фильме «Молчание ягнят», хотя и появился на экране всего на 20 минут. Его гипнотический взгляд удался отчасти потому, что актер великолепно играл глазами. Бытует мнение, что он вообще не моргал, но это неправда. Хопкинс придумал моргать по желанию. Он моргал редко и медленно, что выглядело так, словно Ганнибал делал это по собственному желанию, смакуя момент. Возможно, Джилленхол во время работы над «Стрингером» вдохновлялся именно образом, созданным Хопкинсом.

Сандра Буллок — Энни

Для роли в «Скорости» Сандре недостаточно было просто освоить вождение. Она получила настоящую лицензию на управление автобусом, сдав экзамен с первой попытки. Хотя в некоторых сценах был задействован каскадер, сидевший на крыше у второго руля. Фильм имел большой успех и сделал актрису популярной.

Генри Кавилл — ведьмак Геральт

После утверждения Генри на роль на него и создателей сериала накатились волны негодования фанатов книг и игр. Но его это ничуть не смутило. Актер и сам поклонник этой вселенной, поэтому отлично понимал персонажа. Кавилл не только изменил собственный голос, подражая дублеру, который озвучивал ведьмака в играх, но и не стеснялся вносить другие коррективы, отчего приводил в ужас съемочную группу. «Перед съемками я говорил им, что нужно больше грязи, а они подходили ко мне с этой крошечной штукой для грима. Это как колготки, скрученные в клубок, с пылью внутри. Этого было мало, и я шел под дождь и валялся в лужах», — рассказывал актер. Также Кавилл внимательно следил за всеми обсуждениями сериала на Reddit и учитывал замечания, которые казались ему обоснованными.

Дэнни Де Вито — Лоракс

Некоторые актеры могут озвучивать своих героев сразу на нескольких языках. Это своего рода маркетинговый ход, потому что люди хотят слышать оригинальные голоса своих кумиров, но не знают языка. Дэнни Де Вито пошел в этом деле намного дальше. Он озвучил Лоракса из одноименного мультфильма не только на родном английском, но также на русском, испанском, итальянском и немецком языках, хотя не говорит ни на одном из них. Дэнни сам решился на этот шаг, посчитав подобный опыт интересным вызовом.

Вигго Мортенсен — Арагорн

Вигго Мортенсен, как оказалось, тоже читает книги и относится к первоисточнику с уважением. Поэтому в случае с трилогией «Хоббит» актер не привнес в образ что-то новое, а вообще не стал в ней играть. Перед съемками ему предложили вернуться во вселенную Толкина, и он ответил: «Вы в курсе, что в „Хоббите“ Арагорн еще не стал Арагорном? Что между книгами разница в 60 лет?» Больше к нему не обращались.