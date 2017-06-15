7 звездных семей, доказавших, что штамп в паспорте совсем не главное

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Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Но так ли обязателен последний пункт для настоящего семейного счастья? AdMe.ru собрал для вас примеры звездных пар, которые считают, что для счастливых и крепких отношений вовсе не обязательно придавать им официальный статус.

Голди Хоун и Курт Рассел

Голди Хоун и Курт Рассел — идеальный пример крепкого и счастливого гражданского брака. Несмотря на то что они вместе уже больше трех десятилетий, пара не торопится регистрировать свои отношения и устраивать пышную свадьбу. «Мы любим друг друга. Конечно, как и любая другая семья, мы иногда ссоримся. Но несмотря на это нам нравится быть вместе», — призналась Голди в одном из своих интервью.

Тина Тернер и Эрвин Бах

Если быть до конца честными, американская певица Тина Тернер и немецкий продюсер Эрвин Бах немного выбиваются из этого списка: после 27 лет совместной жизни пара все-таки узаконила свои отношения. Произошло это в 2013 году. Ради этого Тине даже пришлось отказаться от гражданства США и переехать в Швейцарию. Но и это не стало помехой их счастью.

Шакира и Жерар Пике

Шакира и ее возлюбленный, испанский футболист Жерар Пике, уже 7 лет вместе и воспитывают двоих сыновей. Они познакомились во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2010 года. В одном из своих интервью Пике признался, что певица покорила его своим ответом на простой вопрос о погоде в Южной Африке. Шакира, в свою очередь, рассказала об их отношениях в одной из своих песен под говорящим названием «Me Enamoré».

Ева Мендес и Райан Гослинг

Как это часто бывает среди голливудских пар, Райан Гослинг и Ева Мендес познакомились на съемочной площадке. С тех пор прошло уже 6 лет. За это время в отношениях Евы и Райана не все было гладко, в прессе регулярно появлялись слухи об их расставании. В последний раз это было после церемонии вручения «Оскара», куда Гослинг пришел с другой спутницей (позже выяснилось, что это сестра актера). Пара действительно не любит афишировать свою личную жизнь, однако одно известно точно: вместе они воспитывают двух замечательных дочек, а это о чем-то говорит.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Российская теннисистка и испанский певец вместе с 2001 года. Все это время в прессе с завидной регулярностью появлялись слухи то о женитьбе, то о расставании, то о беременности Анны, подогреваемые нежеланием пары комментировать свою личную жизнь и крайне редкими совместными фото. Однако, судя по всему, Анна и Энрике все так же счастливы вместе и не собираются ничего менять в угоду публике.

Опра Уинфри и Стедман Грэхем

Опра Уинфри и ее возлюбленный, бизнесмен Стедман Грэхем, вместе уже более 30 лет и даже собирались сыграть свадьбу в далеком 1992 году, однако в итоге отказались от этой затеи. Сама Опра объяснила это тем, что ее полностью устраивают их отношения и свадьба им вовсе не нужна.

Наталья Водянова и Антуан Арно