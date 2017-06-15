7 звездных семей, доказавших, что штамп в паспорте совсем не главное
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Но так ли обязателен последний пункт для настоящего семейного счастья?
AdMe.ru собрал для вас примеры звездных пар, которые считают, что для счастливых и крепких отношений вовсе не обязательно придавать им официальный статус.
Голди Хоун и Курт Рассел
Голди Хоун и Курт Рассел — идеальный пример крепкого и счастливого гражданского брака. Несмотря на то что они вместе уже больше трех десятилетий, пара не торопится регистрировать свои отношения и устраивать пышную свадьбу. «Мы любим друг друга. Конечно, как и любая другая семья, мы иногда ссоримся. Но несмотря на это нам нравится быть вместе», — призналась Голди в одном из своих интервью.
Тина Тернер и Эрвин Бах
Если быть до конца честными, американская певица Тина Тернер и немецкий продюсер Эрвин Бах немного выбиваются из этого списка: после 27 лет совместной жизни пара все-таки узаконила свои отношения. Произошло это в 2013 году. Ради этого Тине даже пришлось отказаться от гражданства США и переехать в Швейцарию. Но и это не стало помехой их счастью.
Шакира и Жерар Пике
Шакира и ее возлюбленный, испанский футболист Жерар Пике, уже 7 лет вместе и воспитывают двоих сыновей. Они познакомились во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2010 года. В одном из своих интервью Пике признался, что певица покорила его своим ответом на простой вопрос о погоде в Южной Африке. Шакира, в свою очередь, рассказала об их отношениях в одной из своих песен под говорящим названием «Me Enamoré».
Ева Мендес и Райан Гослинг
Как это часто бывает среди голливудских пар, Райан Гослинг и Ева Мендес познакомились на съемочной площадке. С тех пор прошло уже 6 лет. За это время в отношениях Евы и Райана не все было гладко, в прессе регулярно появлялись слухи об их расставании. В последний раз это было после церемонии вручения «Оскара», куда Гослинг пришел с другой спутницей (позже выяснилось, что это сестра актера). Пара действительно не любит афишировать свою личную жизнь, однако одно известно точно: вместе они воспитывают двух замечательных дочек, а это о чем-то говорит.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас
Российская теннисистка и испанский певец вместе с 2001 года. Все это время в прессе с завидной регулярностью появлялись слухи то о женитьбе, то о расставании, то о беременности Анны, подогреваемые нежеланием пары комментировать свою личную жизнь и крайне редкими совместными фото. Однако, судя по всему, Анна и Энрике все так же счастливы вместе и не собираются ничего менять в угоду публике.
Опра Уинфри и Стедман Грэхем
Опра Уинфри и ее возлюбленный, бизнесмен Стедман Грэхем, вместе уже более 30 лет и даже собирались сыграть свадьбу в далеком 1992 году, однако в итоге отказались от этой затеи. Сама Опра объяснила это тем, что ее полностью устраивают их отношения и свадьба им вовсе не нужна.
Наталья Водянова и Антуан Арно
На момент встречи с французским бизнесменом Антуаном Арно Наталья Водянова была замужем за англичанином Джастином Портманом, поэтому поначалу между ними завязались исключительно деловые отношения. В романтические они переросли после развода модели, а официально о Водяновой и Арно как о семье заговорили после рождения их первого сына Максима. Сейчас пара воспитывает двоих общих детей и троих детей Натальи от первого брака.
Фото на превью Dave Allocca/StarPix/REX/Shutterstock, FaceToFace/ REPORTER/ East News