8 звездных пар, в которых влюбленные похожи как две части одного целого
Американские ученые пришли к выводу, что за годы совместной жизни супруги не только становятся похожи характерами, но и приобретают внешнее сходство. Причину они видят в том, что партнеры часто копируют друг друга, даже не замечая этого.
Мы в AdMe.ru с интересом отнеслись к этой теории и решили отыскать известные пары, которые пусть не внешностью, но выражением глаз и улыбкой уж точно похожи.
Жизель Бюндхен и Том Брэди
Будущие супруги встретились на вечеринке в ночь перед Рождеством. Их представил друг другу общий знакомый. А уже через пару лет состоялась свадьба топ-модели Жизель Бюндхен и футболиста Тома Брэди.
Бейонсе и Джей-Зи
Роман певицы Бейонсе и рэпера Джея-Зи начался с совместной работы. Вокруг пары постоянно ходят слухи о проблемах в отношениях, но они их игнорируют: в 2017 году они отметят 10-ю годовщину свадьбы. У Бейонсе и Джея-Зи уже есть одна дочка, а сейчас они ждут двойню.
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Джастин и Джессика встретились на вечеринке по случаю закрытия церемонии «Золотой глобус» в 2007 году, и их отношения стали стремительно развиваться. Было на пути влюбленных и болезненное расставание длиной в год. Но все же они смогли пройти все испытания и в 2012 году стали законными супругами. Сейчас в их семействе подрастает сын.
Джессика Альба и Кэш Уоррен
© Broadimage/REX/Shutterstock © Eric Charbonneau/REX/Shutterstock © Billy Farrell/BFA/REX/Shutterstock
Со своим избранником актриса познакомилась на съемках фильма «Фантастическая четверка» в 2004 году. Им стал помощник режиссера Кэш Уоррен. Джессика никогда не любила повышенное внимание к своей личной жизни, поэтому их тихая свадьба состоялась в кругу самых близких в 2008 году. Супруги очень счастливы и воспитывают двух прекрасных дочерей.
Лиэнн Раймс и Эдди Сибриан
© AXELLE/BAUER-GRIFFIN.COM/East News © Broadimage/REX/Shutterstock © Amanda Schwab/StarPix/REX/Shutterstock
Отношения актера, звезды сериала «Любовь и тайны Сансет Бич» Эдди Сибриана и популярной певицы Лиэнн Раймс начались в 2009 году со съемочной площадки фильма «Северные огни», в котором оба принимали участие. Молодые люди сразу поняли, что они созданы друг для друга. В 2011-м они сыграли свадьбу.
Меган Фокс и Брайан Остин Грин
© Gregg DeGuire/PictureGroup.com/EAST NEWS © Broadimage/REX/Shutterstock © Jim Smeal/BEI/REX/Shutterstock
Меган Фокс и Брайан Остин Грин познакомились в 2004 году на съемках сериала «Королева экрана», но свадьбу сыграли только спустя 6 лет, в 2010 году.
Отношения звездной пары не всегда можно было назвать прекрасными — они даже подавали на развод, но, к счастью, у них получилось сохранить отношения. Сейчас Меган и Райан воспитывают 3 сыновей.
Дензел Вашингтон и Паулетта Пирсон
© Eric Charbonneau/REX/Shutterstock © Chris Adkins/SilverHub/REX/Shutterstock © David Fisher/REX/Shutterstock
Актрисе Паулетте Пирсон, с которой Дензел познакомился в 1977 году на съемках, он делал предложение целых 3 раза. Первые два Паулетта отвергла по неизвестным причинам, но Дензел не сдался и предпринял еще одну попытку. Паулетта, как и любая женщина на ее месте, не могла не оценить преданность влюбленного и согласилась. О чем ни разу не пожалела за все 32 года официального брака. Пара Дензела и Паулетты считается одной из самых крепких в Голливуде.
Джонни Макдэйд и Кортни Кокс
© Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS © Matt Baron/BEI/REX/Shutterstock © Broadimage/REX/Shutterstock
Актрису Кортни Кокс и певца Джонни Макдэйда познакомил их общий друг в 2013 году. Несмотря на расставание, которое пережила эта пара, сегодня они снова вместе и в недалеком будущем собираются пожениться.
Фото на превью Broadimage/REX/Shutterstock