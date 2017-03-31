8 звездных пар, в которых влюбленные похожи как две части одного целого

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Американские ученые пришли к выводу, что за годы совместной жизни супруги не только становятся похожи характерами, но и приобретают внешнее сходство. Причину они видят в том, что партнеры часто копируют друг друга, даже не замечая этого. Мы в AdMe.ru с интересом отнеслись к этой теории и решили отыскать известные пары, которые пусть не внешностью, но выражением глаз и улыбкой уж точно похожи.

Жизель Бюндхен и Том Брэди

Будущие супруги встретились на вечеринке в ночь перед Рождеством. Их представил друг другу общий знакомый. А уже через пару лет состоялась свадьба топ-модели Жизель Бюндхен и футболиста Тома Брэди.

Бейонсе и Джей-Зи

Роман певицы Бейонсе и рэпера Джея-Зи начался с совместной работы. Вокруг пары постоянно ходят слухи о проблемах в отношениях, но они их игнорируют: в 2017 году они отметят 10-ю годовщину свадьбы. У Бейонсе и Джея-Зи уже есть одна дочка, а сейчас они ждут двойню.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастин и Джессика встретились на вечеринке по случаю закрытия церемонии «Золотой глобус» в 2007 году, и их отношения стали стремительно развиваться. Было на пути влюбленных и болезненное расставание длиной в год. Но все же они смогли пройти все испытания и в 2012 году стали законными супругами. Сейчас в их семействе подрастает сын.

Джессика Альба и Кэш Уоррен

Со своим избранником актриса познакомилась на съемках фильма «Фантастическая четверка» в 2004 году. Им стал помощник режиссера Кэш Уоррен. Джессика никогда не любила повышенное внимание к своей личной жизни, поэтому их тихая свадьба состоялась в кругу самых близких в 2008 году. Супруги очень счастливы и воспитывают двух прекрасных дочерей.

Лиэнн Раймс и Эдди Сибриан

Отношения актера, звезды сериала «Любовь и тайны Сансет Бич» Эдди Сибриана и популярной певицы Лиэнн Раймс начались в 2009 году со съемочной площадки фильма «Северные огни», в котором оба принимали участие. Молодые люди сразу поняли, что они созданы друг для друга. В 2011-м они сыграли свадьбу.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Меган Фокс и Брайан Остин Грин познакомились в 2004 году на съемках сериала «Королева экрана», но свадьбу сыграли только спустя 6 лет, в 2010 году. Отношения звездной пары не всегда можно было назвать прекрасными — они даже подавали на развод, но, к счастью, у них получилось сохранить отношения. Сейчас Меган и Райан воспитывают 3 сыновей.

Дензел Вашингтон и Паулетта Пирсон

Актрисе Паулетте Пирсон, с которой Дензел познакомился в 1977 году на съемках, он делал предложение целых 3 раза. Первые два Паулетта отвергла по неизвестным причинам, но Дензел не сдался и предпринял еще одну попытку. Паулетта, как и любая женщина на ее месте, не могла не оценить преданность влюбленного и согласилась. О чем ни разу не пожалела за все 32 года официального брака. Пара Дензела и Паулетты считается одной из самых крепких в Голливуде.

Джонни Макдэйд и Кортни Кокс

Актрису Кортни Кокс и певца Джонни Макдэйда познакомил их общий друг в 2013 году. Несмотря на расставание, которое пережила эта пара, сегодня они снова вместе и в недалеком будущем собираются пожениться.