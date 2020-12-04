8 звезд, которые повторили свой самый знаменитый образ и привели зрителей в восторг

Некоторые роли актеров невозможно забыть, настолько они были яркими и запоминающимися. Поэтому, когда кинозвезды решают снова показаться в полюбившемся образе, где знакомы все детали, зрители приходят в восторг.

Мы в AdMe.ru тоже с удовольствием посмотрели на звезд, которые решили спустя много лет привлечь внимание публики, и это им с блеском удалось. А в бонус мы поместили забавное видео, в котором знаменитость повторила для своих подписчиков забавную сцену из культового сериала.

1. Наталья Андрейченко

Зрители всегда спорили: Мэри Поппинс — это положительный образ или в ней все-таки есть недостатки? Тем не менее Наталье Андрейченко, по мнению зрителей, больше так и не удалось сыграть настолько же яркую и запоминающуюся роль. И вот спустя 30 с лишним лет Наталья решила появиться в образе Мэри сначала на открытии собственной школы в Москве, а потом в шоу Андрея Малахова. Платье Натальи с белым воротничком, конечно, немного отличается от того, что было когда-то на экране, но не узнать волшебную няню невозможно.

2. Сергей Безруков

Сериал «Бригада» в начале 2000-х покорил даже тех зрителей, которые были против романтизации преступности. Историю 4 друзей было трудно назвать однозначной, а главные персонажи получились очень выразительными. Культовый образ Саши Белого спустя много лет решили использовать в своем новом клипе на песню Rolls Royce Тимати, Егор Крид и Джиган. Сергей Безруков эффектно появляется в конце клипа.

3. Наталия Орейро

Кто не знает Наталию Орейро и самую известную ее роль в сериале «Дикий ангел»? В 2014 году во время турне по России «Наша Наташа» для исполнения некоторых песен девушка использовала образ Милагрос. И даже не Милагрос, а Чолитос — наряд с кепкой и рубашкой, повязанной на бедрах, оценили все зрители. Он, конечно, был не такой простой, как в сериале: Наталья выбрала сценический стилизованный вариант.

4. Наталья Седых

Образ Настеньки из фильма «Морозко» всегда вызывал у зрителей неоднозначную реакцию. Многие считали этого персонажа слишком слащавым и отдавали предпочтение яркой комедийной Марфушеньке, которую играла Инна Чурикова. 71-летняя актриса Наталья Седых решила повторить образ на шоу Андрей Малахова. Но он получился совсем другим и более ярким, чем в старом фильме.

5. Гленн Клоуз

Гленн Клоуз обрадовала подписчиков в инстаграме, когда повторила свой давний образ злодейки Круэллы из фильма «101 далматинец» 1996 года. Для макияжа она использовала детскую присыпку, а завершила подачу париком, который купила в интернете. В роли мундштука выступала красная палочка для суши.

6. Бритни Спирс

Когда Бритни Спирс опубликовала селфи, рассказывая подписчикам о своем неудачном шопинге, они сразу отметили образ, похожий на тот, который звезда использовала в клипе на популярную песню «Baby One More Time». Подвязанная рубашка, оголяющая живот, и клетчатая, похожая на школьную юбка, а для полного соответствия не хватало только гетр и косичек.

7. Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер — вечный Терминатор — решил повторить образ робота из третьей части фильма. Но не просто повторить, а устроить настоящее пранк-шоу. Сначала он разгуливал по улицам, удивляя прохожих, но этого ему показалось мало. Актер притворился восковой фигурой в музее, а после того, как посетители делали фото с ним, начинал шевелиться и обнимать их. Эмоции людей не передать словами.

8. Маколей Калкин

Образ Кевина, хотя и немного стилизованный, Маколей Калкин показал в рекламе носков. Конечно, там он уже взрослый, но рождественский антураж, узнаваемые движения и мимика актера возвращают нас к атмосфере фильма «Один дома».

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