8 героев диснеевских мультиков, чье поведение может привить детям неверные убеждения

Будучи детьми, мы с удовольствием засматривались такими мультфильмами, как «Золушка» и «Спящая красавица». Но современное общество видит добрые сказки из нашего детства в другом свете. Если вдуматься, некоторые картины формируют у детей ложные представления о личном и семейном счастье. Якобы чтобы стать счастливой, нужно непременно выйти замуж, и лучше всего за принца. А если общение на заладилось, терпи, ведь стерпится — слюбится.

Мы в AdMe.ru пересмотрели популярные мультфильмы и проанализировали, какие неправильные и ложные установки прививают детям некоторые из них.

Жди спасителя в высокой башне и ничего не делай («Рапунцель»)

К мультфильму у зрителей есть вопросы. Например, почему замок так плохо охранялся? Где героиня хранила сумку во время путешествия? Почему у Рапунцель не было проблем с социализацией? Но все эти сюжетные дыры — мелочи по сравнению с главной проблемой — бездействием главной героини. И хотя фраза «под лежачий камень вода не течет» интуитивно понятна даже ребенку, мультфильм знакомит детей с «выученной беспомощностью». Много лет главная героиня сидит в башне и даже не пытается выйти наружу. Она спокойно ждет принца, который обязан явиться на помощь.

Забудь о личных границах, работай на нелюбимой работе, и когда-нибудь тебе воздастся («Золушка»)

Золушка поражает своим трудолюбием и терпением. Она безропотно переносит издевательства мачехи и сестер и ежедневно выполняет тяжелую работу. Девушка заслуживает похвалы. Но у этой медали есть и другая сторона. За покорностью скрывается неуважение к самой себе и полное отсутствие личных границ. Ведь на самом деле Золушка имела право жить так же, как остальные в доме, если не лучше. Вот и получается, что она много лет изо дня в день работала на нелюбимой работе, не баловала себя ради призрачной надежды, что когда-то все это изменится. Золушке повезло, но такое везение может произойти далеко не с каждой.

Самое главное — удачно выйти замуж («Мулан»)

Мулан — храбрая и мудрая девушка. Можно пофантазировать, каких высот она могла бы добиться в наши дни. К сожалению, в те времена Мулан была уготована другая участь. Выйти замуж побыстрее за жениха побогаче — вот главное желание старших. Даже после того как Мулан вернулась домой героем, бабушка быстро обесценила ее заслуги и только и думала о том, как бы не упустить жениха. К сожалению, таких принципов придерживаются и некоторые современные родители.

В человеке главное — внешний вид («Белоснежка»)

Мать Белоснежки еще до ее рождения превозносила внешнюю красоту: «Если бы родился у меня ребенок, белый, как этот снег, и румяный, как кровь, и черноволосый, как дерево на оконной раме!» На протяжении всего мультфильма подчеркивается, какую важную роль для человека играет внешность. Принц влюбился в Белоснежку с первого взгляда, хотя та в тот момент вообще спала. А вдруг его возлюбленная оказалась бы ужасно глупа? Или же у нее проявились другие неприемлемые недостатки? Для героев сказки все закончилось хорошо. Но все-таки хотелось бы, чтобы после просмотра мультфильма дети не подумали, будто внешность человека играет в его судьбе решающую роль.

Ложь партнера — это нормально («Аладдин»)

Нельзя не учитывать тот факт, что Жасмин — принцесса, которой не пристало общаться с простолюдинами. Поэтому влюбленному Аладдину приходится притворяться принцем. Героя можно понять, ведь он явно без памяти влюблен. Но если отбросить это обстоятельство, получается, что Аладдин обманывал и манипулировал принцессой все время. Он заставил ее поверить в то, что он вовсе не тот, кем является на самом деле. Такая модель поведения далека от здоровой, когда партнеры открыто обсуждают отношения, которые, к слову, основаны на доверии.

Слушай маму и папу, не думай своей головой («Спящая красавица»)

К самой Авроре в этой сказке претензий нет. Умная, красивая, добрая девушка нравилась всем вокруг. Пара вопросов есть к ее родителям. Почему вместо того, чтобы объяснить ребенку всю опасность веретена, они предпочли уничтожить все прялки в королевстве? Возможно, зная о смертельной угрозе, Аврора не была бы так беспечна. Но родители предпочли другой путь: ничего не объяснять девушке, а просто ограждать ее от всего опасного. Они привили ребенку принцип беспрекословного послушания, не объясняя причины своих поступков. Как и в других сказках, родители принцессы не научили дочь критическому мышлению. Зачем думать, анализировать и принимать ответственность? Слушай маму с папой — они помогут.

Пожертвуй всем ради любимого человека («Русалочка»)

Конечно, диснеевская сказка и оригинал Андерсена сильно отличаются, особенно концовкой. Но и там и там принцесса Ариэль ради любви отдала самое ценное — свой голос. В обмен на возможность быть рядом с принцем она отказалась от многого, в том числе и от своей семьи. На самом деле такая зацикленность на человеке говорит о нездоровых отношениях. С одной стороны, поступок Ариэль очень самоотверженный и благородный, но жизнь — это вовсе не сказка. И иногда, пожертвовав ради партнера семьей, карьерой или личными интересами, в ответ ничего не получим.

«Стерпится — слюбится» («Красавица и Чудовище»)

Если сократить описание сказки до пары предложений, смысл будет таким: девушка против своей воли начинает жить с абьюзером и манипулятором, терпит хамство и разочарование, перевоспитывает его своей любовью. У главной героини получилось, и пару ждал счастливый финал. Но так может случиться не у всех. Следует понимать, что после свадьбы человек не изменится. «Красавица и Чудовище» — это всего лишь сказка. В реальности бывает иначе, и перевоспитать взрослого сформировавшегося человека не так легко. Даже если сильно его любишь.

Бонус: в сказках есть и много хорошего

Несмотря на все это, детские мультфильмы по-прежнему полны радости, доброты и любви. Смотреть вышеперечисленные картины можно и даже нужно. Но при этом стоит обсуждать с ребенком сюжет и обращать внимание на важные вопросы. К тому же в последние годы многих родителей радует новая тенденция: героини мультфильмов стали менее выверенные и идеальные, более храбрые и смелые, стали проявлять качества сильной личности. Примерами могут служить картины «Моана», «Храброе сердце», «Семейка Крудс», «Холодное сердце» и др.