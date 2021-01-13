8 случаев, когда графика в кино была настолько нелепой, что стала поводом для шуток

Зрители с удовольствием наблюдают за интересным сюжетом и красивой графикой в фильмах. В конце прошлого века с технологиями было сложнее. Режиссерам приходилось использовать манекены и грим. Сейчас со спецэффектами гораздо проще — на компьютере можно нарисовать все что угодно. Но надо ли?

Мы в AdMe.ru пересмотрели кучу фильмов и подметили, в какие моменты киношники перестарались и нелепо использовали компьютерную графику.

Глаза Уэсли Снайпса, «Блэйд: Троица», 2004

На съемках 3-го фильма Уэсли Снайпс поссорился с режиссером. Дэвид Гойер был недоволен, что исполнителя главной роли слишком часто заменяет дублер, а сам Уэсли появляется только в крупных планах. В результате Снайпс саботировал съемки. В одной из сцен актер должен был открыть глаза, но не сделал этого. В итоге разозленный Гойер решил обойтись собственными силами. И в постпродакшене поверх закрытых глаз Снайпса нарисовали открытые.

Обилие графики, «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», 2008

В 4-й части знаменитой серии фильмов режиссер Стивен Спилберг использовал очень много графики, причем иногда совершенно не к месту. Зрители почуяли неладное с первых кадров фильма, когда вместо настоящего суслика на экране появился компьютерный. Избыток цифровых эффектов показался фанатам дурным знаком. А еще создателям картины пришлось изменить кадр, вошедший в трейлер фильма, таким образом, чтобы его можно было показывать на детских сеансах. Специалисты вырезали из кадра нескольких солдат и перерисовали оставшегося военного так, чтобы он отвел автомат от героя.

Пожар в фильме «Спасатели Малибу», 2017

При бюджете в $ 69 млн создатели фильма не смогли снять настоящий пожар. Огонь, из которого главный герой спасает людей, выглядит удивительно картонным и плоским. Вероятнее всего, большая часть денег ушла на гонорары популярным актерам — Дуэйну Джонсону и Заку Эфрону.

Спецэффекты в «Зеленом фонаре», 2011

Бюджет в $ 200 млн и гордое звание фильма DC не помогли создателям ленты сделать хорошие спецэффекты. Точнее, они там есть, но, кажется, иногда киношники халтурили. Например, Параллакс получился слишком уж мультяшным, а сам супергерой выглядит как персонаж компьютерной игры. Особенно странно смотрятся нарисованные костюм и маска героя — почему создатели фильма просто не попросили актера надеть ее?

Змеи в киноленте «Анаконда-3: Цена эксперимента», 2003

Сам фильм снят специально для телевидения. Но создатели картины проявили удивительную небрежность. Змея, которая должна наводить панику, заставляет смеяться. Фильм получил негативные оценки критиков — по большей части из-за ужасной графики. К примеру, вот как выглядит графика другого фильма, вышедшего также в 2003 году.

Нереалистичная битва в фильме «Хоббит: Битва пяти воинств», 2014

Трилогия «Властелин колец» славится своими спецэффектами, но картины про хоббита, кажется, переплюнули первые фильмы о Средиземье. В некоторых моментах режиссер явно перестарался. Например, в финальной батальной сцене Леголас поднимается по разрушающемуся мосту. Нереалистичное действие бросилось зрителям в глаза. Фанаты фильма остались не в восторге от таких странных компьютерных эффектов. Ретт Аллейн, доцент Университета Луизианы, провел исследование сцены и доказал, что на эльфа законы физики, кажется, не действуют.

Самолет в «Самолете президента», 1997

Знаменитый экшен 90-х годов был номинирован на «Оскар» и полюбился многим зрителям. Однако даже самые преданные фанаты были разочарованы сценой падения самолета: она откровенно слабо соотносится с голливудским блокбастером. Самолет выглядит очень нереалистично и мультяшно, даже с учетом того, что графика в те годы только развивалась.

Акула в картине «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни», 2003

2-я часть экранизации знаменитой игры не повторила успеха 1-й и собрала в прокате меньше средств. Несмотря на бюджет в $ 95 млн, в некоторых сценах графика подкачала. Например, в начале фильма Лара пытается выплыть из глубины с помощью акулы. Животное выглядит странно и ненатурально. При всем при этом остальные сцены в фильме прорисованы отлично. Чем же режиссеру фильма так не угодила зубастая хищница?

Динозавры в «Кинг-Конге», 2005

Фильм полон ярких впечатляющих спецэффектов, но в определенные моменты графика могла бы быть и лучше. По сюжету съемочная группа приехала на остров Черепа, и вот люди уже убегают от полчища динозавров. По идее, в этот момент зрители должны испугаться за героев, но скудная компьютерная графика все портит: даже самый неискушенный зритель заметит, насколько ненатурально выглядят динозавры.

Танк в «Фантастической четверке», 2015

Фильм был негативно встречен критиками и признан коммерческим провалом, собрав $ 168 млн по всему миру при бюджете в $ 120 млн. Критике подверглись персонажи фильма, сюжет, экшен и визуальные эффекты. Последние откровенно не дотягивали до уровня графики 2015 года. Например, в одной из сцен существо бросает танк, который при приземлении тут же полностью исчезает во взрыве, не оставив от себя даже обломков.