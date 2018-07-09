8 сериалов, которые назвали лучшими в 2018 году. Хотите посмотреть что-то крутое — выбирайте любой из них

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У вас бывало, что поиск действительно стоящего сериала занимает больше времени, чем его просмотр? У нас — да, поэтому мы обрадовались списку от журнала Time. Он назвал лучшие премьеры первого полугодия 2018 года. Каждая из них — шедевр.

AdMe.ru предлагает запастись попкорном и начать сегодня вечером смотреть любой из этих сериалов.

Патрик Мелроуз (Patrick Melrose)

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 8,4 Главный герой мини-сериала Патрик Мелроуз (его роль сыграл Бенедикт Камбербэтч) страдает от алкогольной и наркотической зависимости. Всю взрослую жизнь он пытается справиться с пагубными пристрастиями, забыть домашнее насилие, которое пережил в детстве, простить родителей и построить свою счастливую семью. Это трагическая история длиною в 5 часов, которая понравится любителям глубоких драм.

Дикая-дикая страна (Wild Wild Country)

Жанр — документальный, криминал

Рейтинг IMDb — 8,3 Ошо — противоречивый индийский гуру, который вместе со своей личной помощницей Ма Ананд Шила и тысячами последователей решил построить настоящий город-утопию в орегонской пустыне. Этот документальный сериал от Netflix рассказывает его историю и проливает свет на один из самых влиятельных культов XX века.

Американский идол (American Idol)

Жанр — телешоу

Рейтинг IMDb — 4,2 Вот уже 16 сезонов американцы наблюдают за певческим шоу, в котором звездой может стать каждый. В 2018 году стартует 17-й сезон «Американского идола». Это шоу талантов, которое может составить конкуренцию самым рейтинговым сериалам.

Чемпионы (Champions)

Жанр — комедия

Рейтинг IMDb — 6 15-летний Майкл приезжает с мамой в Нью-Йорк, чтобы поступить в музыкальную школу. В последний момент оказывается, что в чужом городе парню негде жить. Мама нехотя знакомит Майкла с его отцом, который как раз живет вместе с братом в Нью-Йорке. Отец, владеющий тренажерным клубом «Чемпионы», никогда не видел сына, потому что расстался с его мамой, когда она была беременна. Теперь им всем нужно понять, как это — быть семьей. Это тонкая и остроумная комедия для настоящих ценителей жанра.

Призрачная башня (The Looming Tower)

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 8 В центре истории — агент ФБР и агент ЦРУ. Сперва главные герои сотрудничают ради общей цели — побыстрее обезвредить Усаму бен Ладена и «Аль-Каиду». Потом организации, на которые они работают, начинают соперничество. Этот драматический сериал основан на реальных событиях и рассказывает о причинах трагедии 11 сентября 2001 года.

Рассказ служанки (The Handmaid’s Tale)

Жанр — фантастика, драма

Рейтинг IMDb — 8,6 Действие сериала происходит в тоталитарном городе будущего. Вся власть принадлежит военным, которые чувствуют себя властителями мира. Но и у них есть одна проблема — их жены не могут родить наследников. Для продолжения рода решают использовать простых девушек, у которых только одна жизненная цель — выносить ребенка и сразу же отдать его властям. Некоторые не согласны с такими жестокими законами. «Рассказ служанки» получил главную премию «Эмми» (ее еще называют «сериальным Оскаром») в 2017 году.

Атланта (Atlanta)

Жанр — комедия, драма

Рейтинг IMDb — 8,6 Эрн — менеджер-неудачник, молодой отец, который постоянно просит денег у своих родителей, живет у девушки и не знает, как выбраться из нищеты. Однажды он узнает о своем двоюродном брате, который стал репером и вот-вот проснется настоящей звездой. Эрн решает бросить все и поехать к брату, чтобы стать его менеджером и разбогатеть. Это яркий и хлесткий сериал, который не даст заскучать.

Убивая Еву (Killing Eve)

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 8,5 Ева с детства мечтала о карьере детектива, но ее работа в спецслужбе оказалась совсем неинтересной — девушку отправили в канцелярию и не давали серьезных заданий. Ева решила доказать свой профессионализм и самостоятельно взяться за трудное дело — поиск загадочной наемной убийцы Вилланель. Но Вилланель тоже начала охоту на Еву. Это сериал о двух сильных женщинах. От «Убивая Еву» невозможно оторваться.

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