8 сериалов, которые назвали лучшими в 2018 году. Хотите посмотреть что-то крутое — выбирайте любой из них
У вас бывало, что поиск действительно стоящего сериала занимает больше времени, чем его просмотр? У нас — да, поэтому мы обрадовались списку от журнала Time. Он назвал лучшие премьеры первого полугодия 2018 года. Каждая из них — шедевр.
AdMe.ru предлагает запастись попкорном и начать сегодня вечером смотреть любой из этих сериалов.
Патрик Мелроуз (Patrick Melrose)
- Жанр — драма
- Рейтинг IMDb — 8,4
Главный герой мини-сериала Патрик Мелроуз (его роль сыграл Бенедикт Камбербэтч) страдает от алкогольной и наркотической зависимости. Всю взрослую жизнь он пытается справиться с пагубными пристрастиями, забыть домашнее насилие, которое пережил в детстве, простить родителей и построить свою счастливую семью.
Это трагическая история длиною в 5 часов, которая понравится любителям глубоких драм.
Дикая-дикая страна (Wild Wild Country)
- Жанр — документальный, криминал
- Рейтинг IMDb — 8,3
Ошо — противоречивый индийский гуру, который вместе со своей личной помощницей Ма Ананд Шила и тысячами последователей решил построить настоящий город-утопию в орегонской пустыне.
Этот документальный сериал от Netflix рассказывает его историю и проливает свет на один из самых влиятельных культов XX века.
Американский идол (American Idol)
- Жанр — телешоу
- Рейтинг IMDb — 4,2
Вот уже 16 сезонов американцы наблюдают за певческим шоу, в котором звездой может стать каждый. В 2018 году стартует 17-й сезон «Американского идола».
Это шоу талантов, которое может составить конкуренцию самым рейтинговым сериалам.
Чемпионы (Champions)
- Жанр — комедия
- Рейтинг IMDb — 6
15-летний Майкл приезжает с мамой в Нью-Йорк, чтобы поступить в музыкальную школу. В последний момент оказывается, что в чужом городе парню негде жить. Мама нехотя знакомит Майкла с его отцом, который как раз живет вместе с братом в Нью-Йорке. Отец, владеющий тренажерным клубом «Чемпионы», никогда не видел сына, потому что расстался с его мамой, когда она была беременна. Теперь им всем нужно понять, как это — быть семьей.
Это тонкая и остроумная комедия для настоящих ценителей жанра.
Призрачная башня (The Looming Tower)
- Жанр — драма
- Рейтинг IMDb — 8
В центре истории — агент ФБР и агент ЦРУ. Сперва главные герои сотрудничают ради общей цели — побыстрее обезвредить Усаму бен Ладена и «Аль-Каиду». Потом организации, на которые они работают, начинают соперничество.
Этот драматический сериал основан на реальных событиях и рассказывает о причинах трагедии 11 сентября 2001 года.
Рассказ служанки (The Handmaid’s Tale)
- Жанр — фантастика, драма
- Рейтинг IMDb — 8,6
Действие сериала происходит в тоталитарном городе будущего. Вся власть принадлежит военным, которые чувствуют себя властителями мира. Но и у них есть одна проблема — их жены не могут родить наследников. Для продолжения рода решают использовать простых девушек, у которых только одна жизненная цель — выносить ребенка и сразу же отдать его властям. Некоторые не согласны с такими жестокими законами.
«Рассказ служанки» получил главную премию «Эмми» (ее еще называют «сериальным Оскаром») в 2017 году.
Атланта (Atlanta)
- Жанр — комедия, драма
- Рейтинг IMDb — 8,6
Эрн — менеджер-неудачник, молодой отец, который постоянно просит денег у своих родителей, живет у девушки и не знает, как выбраться из нищеты. Однажды он узнает о своем двоюродном брате, который стал репером и вот-вот проснется настоящей звездой. Эрн решает бросить все и поехать к брату, чтобы стать его менеджером и разбогатеть.
Это яркий и хлесткий сериал, который не даст заскучать.
Убивая Еву (Killing Eve)
- Жанр — драма
- Рейтинг IMDb — 8,5
Ева с детства мечтала о карьере детектива, но ее работа в спецслужбе оказалась совсем неинтересной — девушку отправили в канцелярию и не давали серьезных заданий. Ева решила доказать свой профессионализм и самостоятельно взяться за трудное дело — поиск загадочной наемной убийцы Вилланель. Но Вилланель тоже начала охоту на Еву.
Это сериал о двух сильных женщинах. От «Убивая Еву» невозможно оторваться.
Какой сериал заинтересовал вас больше других?
Фото на превью Patrick Melrose / Showtime