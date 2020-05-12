8 секретов стиля Кэтрин Хепбёрн, которые понравятся современным модницам

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Неподражаемая, стильная и напористая Кэтрин Хепбёрн не была похожа ни на кого другого: она вела нетрадиционный для ее положения и замкнутый образ жизни, будучи ведущей актрисой Голливуда на протяжении 60 лет. Кэтрин 12 раз номинировалась на премию «Оскар» и получила ее четырежды — больше, чем любой другой актер или актриса в истории. Американский институт кино назвал Хепбёрн величайшей актрисой в истории Голливуда. Кэтрин была воплощением современной женщины XX века и важным культурным деятелем своего времени. Она не боялась бросать всем вызов своим особенным стилем с уклоном в маскулинность, ведь у нее всегда была особая точка зрения на все. В том числе и на моду. В 1986 году актриса получила премию от Совета модельеров Америки за влияние на женскую моду.

Мы в AdMe.ru восхищаемся голливудской актрисой и разбираем излюбленные фишки ее стиля, в котором нашли отражение ее взгляды на феминизм и свободу.

1. Брюки с завышенной талией

Кэтрин Хепбёрн была той, кто сломал все барьеры для женщин в Голливуде. После ее смерти газета «Лос-Анджелес таймс» написала: «Кэтрин Хепбёрн была больше чем кинозвезда, она была покровителем всех американских женщин». И это действительно так. Поэтому нет ничего удивительного в том, что актриса стала первой женщиной, носившей брюки в начале XX века. И это в ту пору, когда модным считалось надевать женственные облегающие платья, а женщины могли быть арестованы за ношение мужского предмета гардероба. Кроме того, актриса озаботилась тем, чтобы способствовать пошиву брюк для женщин. Излюбленным предметом гардероба Хепбёрн были широкие прямые брюки со стрелками и завышенной талией.

2. Жакеты и жилеты в мужском стиле

Когда ей было 9 лет, Кэтрин обрила себе голову и напялила вещи старшего брата. Актриса рассказывала, что у нее был период, когда она жалела, что не родилась мальчишкой, «потому что я видела, что в жизни все веселье достается мужчинам». Будучи звездой Голливуда, Кэтрин могла уже диктовать свои правила моде. Кроме брюк, в ее гардеробе можно было найти бесчисленное количество жакетов и жилеток в мужском стиле. Такие предметы гардероба создавали образ актрисы-интеллектуалки, подчеркивая ее хрупкость и изящество. Важный момент: все вещи сидели по фигуре, и для этого артистка нередко прибегала к услугам портных. При этом материалы для своих костюмов Кэтрин выбирала тоньше, чем для мужских. Отсюда легкость и непринужденность, с которыми Хепбёрн носила мужские по стилю вещи. Кэтрин Хепбёрн и по сей день служит для современных звезд примером не только актерского мастерства и профессионализма, но и того, как следует носить жакеты и костюмы с мужского плеча.

3. Свободные рубашки

Однотонные или в полоску, с длинными рукавами и короткими — Кэтрин Хепбёрн была очень привязана к рубашкам свободного кроя. Именно она показала дамам, что в этом предмете гардероба можно быть не менее изящной, чем в платье. Современные модницы уже оценили по достоинству такие рубашки. Они входят в базовый гардероб и становятся настоящим спасением на любой случай жизни: и в пир, и в мир.

4. Обувь в мужском стиле

Маскулинность стиля голливудской звезды выражалась и в обуви. Хепбёрн не боялась дополнять свой образ исконно мужскими моделями туфель. Изящные и качественные монки (ботинки или туфли без шнуровки, но с одной или двумя пряжками), лоферы (туфли без шнурков, мыски которых украшены приподнятым полукруговым швом) и оксфорды (обувь с закрытой шнуровкой) добавляли актрисе пикантности и привлекательности.

5. Платья-рубашки и юбки

Кэтрин Хепбёрн умела перевоплощаться в любого персонажа и часто появлялась на экране в воздушных романтичных платьях, которые очаровательно подчеркивали ее красоту и утонченность. В жизни актриса тоже не чуралась носить платья и юбки. Для повседневных выходов артистка иногда облачалась в платья-рубашки, а также носила элегантную удлиненную юбку с заправленной рубашкой или водолазкой.

6. Прямые и резкие линии в макияже

Черты лица Кэтрин сами по себе довольно резкие и твердо очерченные. К тому же актриса стремилась подчеркнуть прямые линии своей внешности. Форма губ актрисы напоминает лук, а брови — стрелы. Никаких округлых линий или мягкости в лице. И это коррелирует с ее характером — напористым, дерзким и решительным.

7. Натуральный макияж

В целом Кэтрин отдавала предпочтение натуральности в макияже. Актриса обходилась без стрелок и заметного тона лица. Она редко использовала слишком яркую помаду. Брови артистки выглядели непринужденно и естественно, а кожа лица привлекала здоровым свежим оттенком. Чтобы добиться такого эффекта, Хепбёрн особое внимание уделяла здоровью своей кожи. Ее фирменным средством был домашний скраб на основе лимона и сахара. Натуральная кислота лимона помогает осветлить кожу, а сахар мягко отшелушивает. Однако с таким средством нужно быть острожной: переусердствовав с концентрацией лимонного сока, можно получить шелушение кожи, аллергию или пигментацию. А слишком рьяное использование сахара может повредить и оцарапать кожу. Так что все-таки лучше приобрести пилинг с фруктовыми кислотами в проверенном магазине — там уже рассчитана нужная концентрация веществ, которая не навредит.

8. Нарочито крупные детали

Кэтрин Хепбёрн не шла на поводу у моды, а сама создавала ее. Излюбленный мужской стиль актриса щедро сдабривала элегантными деталями и аксессуарами. Актриса часто использовала в своем образе нарочито крупные детали одежды (пуговицы, ремни, платки и другие аксессуары) и всячески играла с объемом в образе.

А вам импонирует стиль актрисы? Какие детали вы могли бы взять на заметку?