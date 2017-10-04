8 подробностей звездной жизни, которые для нас остаются за кадром

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Как же хочется узнать, что происходит за кулисами знаменитых церемоний, ведь это абсолютно другой мир со своими законами и секретами... Мы в AdMe.ru чуть-чуть приоткрыли завесу тайны и предлагаем вам одним глазком посмотреть, что же там происходит.

1. У звезд на красной дорожке есть личный ассистент

Когда смотришь на снимки звезд с ковровых дорожек, кажется, что они безупречны сами по себе. Но на самом деле им в этом помогают личные ассистенты. В их обязанности входит не только поправлять великолепные наряды, но и подсказывать ответы на вопросы журналистов, а также многое другое.

2. «Заменители» звезд на церемониях

Церемонии идут много часов, а места в зале никогда не пустуют, почему? Ведь звезды тоже люди и им необходимо хоть иногда отлучаться. Секрет прост. В зале работают «подсадные утки», которые должны выглядеть как селебрити, но ни в коем случае не должны с ними общаться. Задача таких людей-манекенов состоит в том, чтобы незаметно занимать пустующее место.

3. Секреты рассадки

Перед организаторами церемоний стоит серьезная задача — рассадка гостей. Мало того, что нужно быть в курсе звездных коалиций и ссор, чтобы избежать щекотливой ситуации (например, Анджелину Джоли и Брэда Питта теперь вместе не посадят), так и номинантов на одну и ту же категорию вместе сажать нельзя, чтобы в кадре не было одновременно радости и разочарования. Уф, как же это все тяжело, наверное.

4. Никаких импровизированных шуток

Думаете, сами звезды так остроумно шутят на церемониях? Нет, это результат работы целой команды сценаристов, которые начинают свою работу уже за 2 месяца до шоу. Но и для импровизации место тоже есть, когда те же сценаристы за кулисами быстро придумывают что-то остроумное, чтобы обеспечить плавный переход между пунктами программы.

5. Рассадка на церемониях происходит по портрету

Места, на которых должны сидеть знаменитости, бронируют не только скучными табличками с именами, но и целыми портретами. Вероятно, чтобы звезды не заблудились и не перепутали свои места.

6. Шикарный уик-энд для номинантов премии «Оскар»

Прежде чем звезды будут блистать на красной дорожке, они проводят «оскаровский уик-энд» — 48 часов в самых шикарных гостиницах центральных улиц Beverly Hills. Причем попасть в некоторые из них так сложно, что номера бронируют за год до мероприятия. Ведь все звезды хотят жить именно в люксовых номерах.

7. Охрана не для звезд, а для их украшений

Конечно, каждая звезда хочет выглядеть незабываемо. Шикарные наряды, дорогие украшения — все это для того, чтобы селебрити восхищались и запомнили надолго. Однако тут есть и нюансы, ведь некоторые украшения стоят так дорого, что им нужна отдельная охрана. Например, Кейт Бланшетт (Cate Blanchett) поразила всех на церемонии вручения премии «Оскар» 2014 года нарядом, состоящим из украшений Chopard и платья Armani Prive «Nude», расшитого кристаллами Swarovsky, общая стоимость которого составила $ 18,1 млн.

8. Звездные «суфлеры»

Неожиданная работа — ассистенты знаменитостей, подсказывающие, где и как звезде нужно стоять, чтобы снимки получились шикарными. Или у них есть еще какая-нибудь задача?