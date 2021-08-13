8 сцен из любимых фильмов, в которых эмоции актеров были не наигранны, а реальны

Когда мы смотрим фильмы, мы и не догадываемся, что в некоторых моментах актеры не играют, а испытывают настоящие эмоции. Так бывает, когда режиссеры специально вызывают у артистов нужную реакцию. Но иногда знаменитости по собственной оплошности ведут себя не так, как это было прописано в сценарии.

Мы в AdMe.ru получили большое удовольствие, просматривая эпизоды с реальными переживаниями актеров. Эти яркие моменты по праву остались в картинах и сделали их уникальными.

1. Билл Мюррей и Дэн Эйкройд («Охотники за привидениями»)

Во сцене в библиотеке один из членов съемочной команды случайно пнул книжный шкаф и он с грохотом упал. От неожиданности герои подпрыгнули и обернулись. Затем Билл Мюррей непринужденно взглянул на Дэна Эйкройда и спросил: «Раньше с тобой такое случалось?» Эйкройд отрицательно помотал головой. На это Мюррей добавил: «Оу, в первый раз?» В ответ он получил утвердительный кивок. Режиссеру Айвану Райтману так понравилась импровизация актеров, что он решил оставить этот эпизод в фильме.

2. Джорджи Хенли («Хроники Нарнии»)

Режиссер фильма Эндрю Адамсон решил не показывать маленькой актрисе декорации, которые были построены для мира Нарнии. Так что, когда Люси проходит через шкаф, то она действительно впервые видит завораживающий снежный лес. Реакция девочки на волшебный мир самая настоящая.

3. Крис Лэнгхэм («Житие Брайана по Монти Пайтону»)

В сцене, где патриций произносит в лицо солдату необычное имя своего друга, парень на самом деле еле сдерживает смех. Солдата играл обычный актер массовки. Его не предупредили о том, что будет происходить в кадре, а просто попросили не смеяться.

4. Кейт Уинслет («Титаник»)

В фильме есть сцена, где Роза отправляетcя искать Джека и перемещается по затопленным морской водой коридорам. Воду доставили из Тихого океана, и поэтому она была просто ледяной. Когда Кейт Уинслет впервые окунается, она по-настоящему громко и резко вздыхает от холода. Этот момент и оставили в фильме.

5. Финн Вулфхард, София Лиллис, Джейден Мартелл и остальные дети-актеры («Оно»)

До начала съемок сцены с проектором в гараже, актерам не показывали Билла Скарсгарда в полном в гриме и костюме. Поэтому в тот момент, когда неудачники впервые видят жуткого клоуна на проекторе, детям на самом деле очень страшно. Так что в фильме мы видим настоящие эмоции ужаса.

6. Том Хиддлстон («Тор»)

Роль бога Одина досталась великолепному Энтони Хопкинсу. У него был шанс вовсю продемонстрировать свой талант в эпизоде изгнания Тора из Асгарда. Режиссер позволил актеру импровизировать. В итоге мы получили мощный монолог Одина, после которого все люди на площадке хлюпали носами. В том числе и актер, игравший Локи. В этой сцене видно, что у него глаза на мокром месте и это не актерская игра.

7. Том Фелтон («Гарри Поттер и тайная комната»)

В конце второго фильма о Гарри Поттере можно увидеть забавный момент. Когда в большом зале профессор Дамблдор восхваляет Хагрида, все студенты встают и аплодируют. Все, кроме слизеринцев, которые обычно сидят с недовольными лицами. Однако один из них, Крэбб, все-таки по инерции встает и начинает хлопать, но его резко одергивает сидящий рядом Драко Малфой. Так вот, этой сцены не было с сценарии. Дело в том, что актер Джейми Уэйлетт забыл, что ему не надо подниматься. Поэтому Том Фелтон раздраженно потянул напарника вниз, чтобы тот не испортил сцену.

8. Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон («Гарри Поттер и орден Феникса»)

Гарри, Рон и Гермиона сидят в гостиной Гриффиндора и обсуждают поцелуй между Гарри и Чжоу Чанг. Гермиона выдает большую тираду про чувства и заканчивает фразой: «Это у тебя эмоциональный диапазон как у зубочистки». Эта фраза была и в книге, и в сценарии, но она прозвучала настолько нелепо и уморительно, что все трое начали искренне хихикать под конец сцены.