8 романтических фильмов для Дня всех влюбленных

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AdMe.ru собрал фаворитов среди картин о любви и с удовольствием делится с вами. Любая из них станет прекрасным завершением или дополнением к романтическому вечеру. Особенно если вы вместе уже много лет.

Роковая красотка Hors de prix, 2006

В ролях: Одри Тоту, Гад Эльмалех

Героиня Тоту — охотница за богатыми мужчинами, простые смертные ее не интересуют, так что встреча с малообеспеченным, но крайне обаятельным Жаном скорее разочарование, нежели успех. Правда, находчивый француз не собирается сдаваться просто так — чтобы завоевать сердце роковой красотки, он принимается... ухаживать за другой в надежде вытрясти из нее кругленькую сумму.

Рейтинг IMDb — 7,1

Хоть раз в жизни Begin again, 2013

В ролях: Кира Найтли, Марк Руффало, Адам Левин

Случайная встреча с Гретой дает Дэну новый шанс. Они решают вместе записать альбом. У них нет ни денег, ни профессиональных музыкантов, но все это неважно, потому что Грета и Дэн готовы к самым неожиданным поворотам и в музыке, и в любви. Их студией становится весь Нью-Йорк.

Рейтинг IMDb — 7,5

Париж, я люблю тебя Paris, je t’aime, 2006

В ролях: Натали Портман, Жерар Депардье, Элайджа Вуд

Картина представляет собой мозаику из мини-новелл о парижских кварталах. Каждый из 20 режиссеров в течение 5 минут рассказывает некую историю о жизни, о любви, происходящую с «аборигенами», эмигрантами, приезжими, туристами — с населением всего мегаполиса. Разные истории, рассказанные разным киноязыком в разных жанрах, но все они — мелодрамы.

Рейтинг IMDb — 7,3

Любовь на кончиках пальцев Populaire, 2012

В ролях: Ромен Дюрис, Дебора Франсуа, Беренис Бежо

Сентиментальная история создана в лучших традициях французского романтического кинематографа. Фильм получился очень стильным, ярким, красочным, легким, добрым и приятным, с мягким юмором, навевающий воспоминания о старых классических и романтических фильмах 50–60-х — как французских, так и американских, например с Одри Хепбёрн. Отлично передан дух и атмосфера того времени — от причесок и одежды до интерьеров.

Рейтинг IMDb — 6,9

Большая маленькая я L’âge de raison, 2010

В ролях: Софи Марсо, Мартон Чокаш, Мишель Дюшоссуа

«Большая маленькая я» рассказывает, казалось бы, о банальных вещах: мы вырастаем, стираем из памяти детские мечты, а вместе с ними так незаметно теряется что-то, может быть, самое важное, то, что важнее всех выгодных контрактов, хороших должностей и удачных браков.

Рейтинг IMDb — 6,8

Любовь любит случайности Ask Tesadüfleri Sever, 2011

В ролях: Мехмет Гунсур, Бельчим Билгин, Альтан Эркекли

Любовь можно узнать с первого взгляда и не отпускать, а можно искать всю жизнь и так и не найти. История Дениз и Оцгюра, которые встречаются случайно в Стамбуле после разлуки в 25 лет. Она — начинающая актриса. Он — успешный фотограф. В детстве они были влюблены друг в друга. И вот случайная встреча возрождает их детские чувства, а также напоминает о случайностях прошлого.

Рейтинг IMDb — 7,4

Дорога перемен Revolutionary Road, 2015

В ролях: Кейт Уинслет, Леонардо Ди Каприо, Кэти Бейтс

Действие картины проходит в середине 50-х годов, главные герои — члены небольшой провинциальной семьи. Фрэнк и Эйприл Уиллер считают себя семьей среднего класса, не похожей на остальные семьи, и мечтают перебраться в Париж. Однако судьба приготовила для супругов ряд сюрпризов.

Рейтинг IMDb — 7,0

Мой король Mon roi, 2015

В ролях: Венсан Кассель, Эмманюэль Берко, Луи Гаррель

Тони знакомится на вечеринке с Джорджио, и легкое увлечение перерастает в настоящую страсть. Десять лет всепоглощающей любви, полной безоглядного счастья и ослепляющей ревности. Оказавшись наедине с собой, Тони возвращается в мыслях к отношениям с Джоржио. Кем она была раньше и кем стала рядом с ним? Тони предстоит долгая работа, которая излечит душу и смягчит сердце.

Рейтинг IMDb — 7,0