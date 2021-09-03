8 реальных исторических личностей, которые живут на картинах в Хогвартсе. А мы и не заметили

Мир поттерианы богат разными сюрпризами и неожиданностями. Каждый раз, пересматривая фильмы о Мальчике, Который Выжил, мы замечаем новые детали. Сосчитать бесконечные коридоры и живые картины в Хогвартсе просто невозможно. Но так хочется понять, кто же на них изображен. Особо внимательные зрители даже смогли обнаружить на портретах реальные исторические фигуры.

Мы в AdMe.ru тоже решили всмотреться в полотна на стенах школы чародейства и волшебства. А в бонусе поделимся, чьи еще изображения можно увидеть там на картинах.

Анна Болейн

На портрете около Большой лестницы в школе чародейства и волшебства Хогвартс изображена Анна Болейн, которая была 2-й женой короля Генриха VIII и королевой Англии с 1533 по 1536 год. О ней ходит множество легенд. Например, некоторые люди утверждали, что видели призрак Анны в замке Хивер, Бликлинг-холле, церкви Салле, лондонском Тауэре и Марвел-холле. Одно из таких заявлений гласит: однажды капитан (позже генерал-майор) Дж. Д. Дандас выглянул в окно из своей комнаты в Тауэре и заметил стража, который сражался с чем-то, что «выглядело как белая женская фигура».

Иван Грозный

Полотно, изображающее Ивана Грозного, первого венчаного царя всея Руси, правившего с 1547 по 1584 год, неожиданно было замечено в кабинете директора Хогвартса — профессора Дамблдора. А если вспомнить, что в этой комнате висят портреты бывших директоров школы чародейства и волшебства, то получается, что русский владыка какое-то время управлял Хогвартсом.

Нестор Кукольник

Кабинет Дамблдора вообще удивляет количеством портретов реальных исторических личностей. Сразу над картиной, изображающей Ивана Грозного, можно заметить портрет Нестора Васильевича Кукольника — русского прозаика и драматурга. Полотно было написано знаменитым художником Карлом Брюлловым. Писатель, которого когда-то всерьез считали литературным соперником Пушкина, был забыт. В свое время Нестора называли вольнодумцем. Может быть, поэтому ему выделили место на стене в Хогвартсе, ведь здесь любят мыслящих нестандартно.

Микеланджело Ланчи

Произведения художника Карла Брюллова дважды засветились в Хогвартсе. Здесь можно увидеть картину, на которой запечатлен мужчина, напоминающий старого знакомого Брюллова — археолога Микеланджело Ланчи. Его портрет был создан в 1851 году и стал последним шедевром живописца.

Вера Репина

Есть в Хогвартсе и стена, посвященная работам русского художника Ильи Репина. Для того чтобы идеально вписать их в атмосферу школы, им, конечно, добавили волшебных аксессуаров. Спящая женщина в кресле — один в один картина «Отдых», на которой изображена жена живописца Вера Репина. Только с колпаком на голове.

Дьякон Иван Уланов

В Хогвартсе можно увидеть портрет волшебника, напоминающий «Протодиакона» Репина. Эта картина была написана художником в 1877 году. Немного изменили колпак на голове, и — вуаля — волшебник готов.

Элизабет Поуп

Считается, что этот портрет заказал муж леди Элизабет, сэр Уильям Поуп, в честь заключения брака с ней в 1615 году. Йельский искусствовед Эллен Кирельштейн утверждает, что художник изобразил леди Элизабет как олицетворение Америки. Эта картина тоже немного адаптирована под волшебную атмосферу с помощью всего лишь одной детали: тюрбан превратился в остроконечную шляпу, какие носили волшебницы.

Джордж Вильерс, герцог Бекингем

Декораторы фильмов о Гарри Поттере решили разместить на стене портрет того самого герцога Бекингема, который был описан в книге «Три мушкетера». Вообще герцог был очень смекалистым. Например, для продвижения в политике и при дворе Вильерс устраивал «маски». Это была форма праздничного придворного развлечения. На этих мероприятиях герцог выступал как танцор, демонстрировал свою грацию и красоту. Тем самым привлекал к себе внимание двора.

Бонус № 1: в фильмах о Гарри Поттере на одном из портретов изображен Стюарт Крэйг, художник-постановщик

На площадке 1-го этажа Большой лестницы в замке Хогвартс висит портрет волшебника Генри Бамблпафта. Моделью для картины послужил Стюарт Крэйг, художник-постановщик всех восьми фильмов о Гарри Поттере. Здесь не только он, здесь множество портретов разных членов съемочной группы, включая режиссера первых двух частей Криса Коламбуса. © pearl_pluto / Reddit

Бонус № 2: лорд Волан-де-Морт

Интересно, что делает в Хогвартсе картина, на которой вроде бы изображен Волан-де-Морт в своем последнем обличье, да еще на таком видном месте? Кто-нибудь вообще заметил ее?