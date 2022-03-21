8 признаков, по которым сразу станет понятно, что перед вами низкопробное кино

На каждую шикарную кинокартину найдется целая стопка некачественных фильмов. Иногда в таких лентах хромает только сюжет, актерский состав или какие-то другие детали. Но порой фильм плох во всех отношениях, и его не спасает даже кричащая из каждого утюга реклама.

Мы в AdMe.ru разобрались, по каким признакам можно понять, что фильм не стоит нашего времени, и теперь делимся этими секретами с вами.

В ленте засветился популярный певец или певица

Иногда киношники зовут на съемки поп-звезду, будучи уверенными в том, что это обеспечит ленте безоговорочный успех и можно особо не заморачиваться. Порой громкое имя на постере бросается в глаза даже быстрее, чем само название картины. Так было c фильмом «Унесенные», в котором снялась Мадонна и который зрители раскритиковали в пух и прах. Конечно, бывает так, что и сам фильм хороший, и приглашенная звезда органично вписалась в каст. Так вышло с картиной «Звезда родилась», главную роль в которой исполнила Леди Гага. Но чаще всего ленты, в которых снимаются звезды поп-сцены, получаются неудачными.

У истории есть продолжение без участия оригинального актерского состава

Когда создатели картины решают снимать 2-ю, 3-ю и последующие части, велик риск того, что актеры из оригинального каста не смогут принять участие в новых съемках. Тогда франшиза становится все хуже и со временем теряет фан-базу. Так было с серией фильмов «Мумия». 1-ю часть зрители встретили тепло, и многие согласятся, что это действительно крутой фильм. 2-я часть в целом собрала положительные отклики. Зрители отмечают, что «Мумия возвращается» выдержана в том же духе, что и первая картина, а также хвалят актерскую работу Рэйчел Вайс. А вот «Мумия: Гробница императора драконов» публику не впечатлила. Многим не хватало Рэйчел Вайс, чью роль отдали Марии Белло. Зрители твердили в унисон, что она не справилась с образом Эвелин и что если уж не смогли пригласить Вайс, то нужно было вообще убрать ее роль из сценария. В целом фильм оказался слабым во многих аспектах.

Постер выглядит так, будто его делали на коленке

Некоторые киноафишы так плохо оформлены, что неумелый фотошоп виден невооруженным глазом. Если команда, занимающаяся фильмом, не может найти специалистов, способных создать приличный постер, то маловероятно, что картина окажется реально классной. Скорее всего, ее содержание такое же некачественное, как и обложка. Пример такого фильма — «Копы в юбках». Афиша моментально подверглась критике за избыточную ретушь Мелиссы Маккарти. Помимо этого, Сандра Буллок выглядит как восковая фигура, а ее черты лица, очки и волосы будто вырезаны из нескольких отдельных изображений. Сам фильм получил посредственный рейтинг и смешанные отзывы зрителей.

Сюжетные повороты настолько банальны, что зрителю даже не приходится напрягаться

Порой сюжетные повороты настолько предсказуемы, что развязка не вызывает особых эмоций. Это происходит по разным причинам. Например, на протяжении фильма нам столько раз намекали на какое-то событие, что все стало ясно задолго до кульминации и финала. Или, основываясь на уже увиденных сценах, мы понимаем, что у истории может быть лишь один исход. Шаблонным развитием сюжета славится сага «Сумерки». Каждая часть обязательно заканчивается счастливо: то Эдвард спасает Беллу, то Белла — Эдварда, и несмотря ни на что они всегда остаются живы и всегда вместе.

К финальной части мы окончательно привыкаем к тому, что у героев все точно будет хорошо. Когда нам пытаются показать безысходность, например Элис и Джаспер оставляют документы на выезд из страны только для Джейкоба с Ренесми, но не для Беллы, мы не верим и сразу понимаем, что девочка не останется без мамы. Дальше можно даже не смотреть: все именно так и будет, предсказуемо и банально. Момент, когда Элис показывает Аро исход битвы, совсем забавляет. Нас до последнего пытаются убедить в том, что все происходит на самом деле. И «неожиданное» прерывание видения Элис лишь вызывает ухмылку. Ведь мы в очередной раз оказались правы: герои будут жить долго (вернее, вечно) и счастливо.

В трейлере комедии слишком много шуток

Порой мы смотрим самую ожидаемую комедию года, но не получаем обещанного сумасшедшего юмора. Оказывается, что все лучшие шутки мы уже слышали в трейлерах, продемонстрированных сотни раз до выхода фильма. Показательный пример — комедия «Образцовый самец — 2». В трейлере проспойлерили не только те немногие хорошие шутки, которыми может похвастаться фильм, но и самый забавный момент — появление Джастина Бибера. Как следствие, у ленты низкий рейтинг. Хотя есть примеры и хороших комедий, которые не портят даже тизеры, полные спойлеров. Например, «Дэдпул». Отмечается, что 3-минутный трейлер вполне можно было сократить, и картина все равно привлекла бы много зрителей.

Саундтрек гораздо круче самого фильма

Музыка играет в кино большую роль, но даже самый крутой саундтрек не сможет скрыть плохую работу режиссеров, актеров или сценаристов. Если из всего фильма запоминаются лишь песни, это верный признак того, что картина посредственная. Так, например, создатели фильма «Отряд самоубийц» включили в него много хорошей музыки: от вечной классики вроде «Bohemian Rhapsody» группы Queen до звездных Imagine Dragons и Twenty One Pilots. Песни «Sucker for Pain» и «Heathens» быстро стали популярными. Несмотря на это, фильм больше ничем не впечатлил зрителей и собрал негативные отзывы.

Почти все смешные моменты завязаны на юморе ниже пояса

Благодаря своей простоте и приближенности к обычной жизни так называемый туалетный юмор у многих вызывает смех. Но, к сожалению, когда фильм переполнен низкопробными шутками, это свидетельствует лишь о том, что сценаристы сильно поленились. Комедии вроде «Девичника в Вегасе» или «Пингвинов мистера Поппера» изобилуют такого рода юмором. «Туалетные» шутки стали проникать даже в детское кино. Их полно в ленте «Смурфики», в мультиках «Кунг-фу Панда — 2», «Тачки-2» и других.

Название картины неоправданно длинное или мудреное

Когда фильм превращается в цикл с несколькими сиквелами, каждую его часть надо как-то обозначить. Тенденция последних лет — вместо емких названий с цифрами, соответствующими номеру картины в серии, создавать огромные заголовки. В них не только обозначается, какая это часть, но и поясняется, о чем пойдет речь (часто после двоеточия). За такими громоздкими названиями, как правило, прячутся довольно слабые фильмы. Этим страдают ленты «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» (в коллаже на фото слева) и «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (на фото справа). Громким заголовкам не удалось скрыть недостатки фильмов, и они получили низкий рейтинг.