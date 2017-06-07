8 причин, почему одинокие зрители в кинотеатре — это очень опасные люди

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Вы видели этих ненормальных, которые ходят в кино одни? Так вот, мы в AdMe.ru считаем, что люди, которые посещают таким образом киносеансы, — довольно опасные личности. И вот почему.

«А что это ты один-то идешь?», «Блин, ну это немного странно», — типичные фразы, которые слышит тот, кто пошел в кино один. Эта речь также сопровождается сочувственными взглядами и ободряющими похлопываниями по плечу. Застуканный новичок при этом должен, как правило, грустно уйти в сторону заката или хотя бы использовать оправдания вроде «Я вместо троюродной сестры шурина пошел», но не признаваться в добровольности своего монопохода. А вот бывалому профессионалу-одиночке совершенно плевать на мнение остальных — скорее всего, это некая психологическая патология.

Каждый человек ежедневно пересекается с сотней людей в толпе на улице, в транспорте, с десятками на работе. И вместо того чтобы наслаждаться вездесущностью такой компании, одинокий киноман предпочитает себя, что уже является неуважением к обществу и возвышением культа собственной личности.

Вместо того чтобы найти самый задрипанный кинотеатр города и сидеть ниже нижнего ряда, чтобы их никто не увидел, эти люди чувствуют себя довольно свободно. Даже иногда громко смеются и закидывают ногу на соседнее сиденье (которое выбрали сами). Они будто приходят с определенной целью, а не просто скоротать часок-другой в темном зале.

Из дневника анонимного киномана: «Оказалось, что пойти в кино в одиночку — это был первый шаг, чтобы начать задаваться вопросом: а что мне действительно нравится делать, когда никто вокруг тебе ничего не твердит? Вначале я нашла любимое место в кинозале. А потом я поняла, что мне нужно найти такое же место в жизни».

Объективно: если никто не хочет идти с вами на долгожданную премьеру, уж лучше посмотреть ее на компьютере лежа в своей кровати — там по крайней мере не будет этих прожигающе-осуждающих взглядов незнакомых людей по поводу вашей подозрительной немногочисленности.

Бывают люди, которые скрывают свои чувства. К примеру, 2-метровый бугай, который любит смотреть фильмы про котят; или скромная суперотличница, у которой слабость — шутки за 300; либо мегакритик авторского кино, который между сеансами критики бегает на сеансы артхауса в оригинале. Все эти непонятные люди решают проблемы также отсутствием компании.

Из рассказов многих режиссеров современности вы можете узнать о том, что они постоянно проводили время либо даже убегали от жизни в кино. Как сказал Вуди Аллен о своих ранних годах: «Темный кинозал был единственным светлым пятном».