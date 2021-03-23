8+ причесок из нашего кино, которые важны для понимания сюжета не меньше, чем диалоги героев

В советском кинематографе огромное множество запоминающихся женских персонажей. Так, все мы с детства помним озорную Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» или типичную обольстительницу Анну Сергеевну из «Бриллиантовой руки». Их образы выглядят ярко и цельно благодаря ряду мелких деталей. Одна из них, едва ли не самая важная, — это прическа, которая может не только многое рассказать о характере героини, но и уточнить сюжет, и подчеркнуть смысл фильма.

Мы в AdMe.ru освежили память и нашли целый ряд персонажей, в чьих прическах гораздо больше смысла, чем кажется на первый взгляд.

Анна Сергеевна — «Бриллиантовая рука»

Светлана Светличная в роли Анны Сергеевны из «Бриллиантовой руки» стала настоящей легендой отечественного кино. Ее кокетливый образ заметно выделяется на фоне остальных советских героинь. Не последнюю роль в этом играет прическа, нетипичная для СССР в то время: прямые длинные волосы, подвязанные широкой лентой. Так, по укладке, с первого взгляда понятно, что она — роковая женщина.

Галя и Надя — «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Образы возлюбленных Жени Лукашина во всем противопоставляются друг другу, а их прически прекрасно это отражают. Так, Галя зачастую собирает свои роскошные длинные волосы в пучок. Этим она напоминает маму Лукашина, столь же строгую и прагматичную. А вот Надя, наоборот, носит популярную в советское время прическу — прямые волосы, сильно завитые на концах. Это подчеркивает ее легкость и открытость.

Леночка Крылова — «Карнавальная ночь»

Людмила Гурченко — одна из самых стильных актрис советского кино. Ее первый серьезный фильм, «Карнавальная ночь», дал возможность пробраться в СССР стилю new look от Кристиана Диора. Большую роль в образе Леночки Крыловой играет прическа, которая красноречиво отражает ее личность. По укладке сразу понятно, что девушка легкая на подъем, кокетливая и смелая. Все же в то время женщины предпочитали длинные волосы, уложенные в пучок, или же косы, а что-то иное сразу бросалось в глаза и выделяло киногероинь.

Катерина — «Москва слезам не верит»

Не обошлось без символизма в прическах и в оскароносном фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». С их помощью удалось показать перемены в настроении, социальном положении и целях главных героинь, в частности Катерины Тихомировой. Так, когда она выдавала себя за профессорскую дочь, ее укладка была вычурной и легкомысленной, с кудряшками и бантиками. Можно сказать, что это прическа самозванки. Нарядный облик Кати контрастирует с ее повседневным образом. Ее волосы не уложены: девушка поплатилась за свою авантюру, и ей не до излишеств. Перемены во внешнем виде появляются и с повышением статуса. Став директором, героиня снова меняет прическу: теперь у нее аккуратно завитые кудри.

Нина — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Более полувека прошло с момента выхода картины «Кавказская пленница», а зрители до сих пор восхищаются стилем и очарованием персонажа Натальи Варлей. Важную роль в создании образа сыграла стрижка: объемное каре с «рваной» челкой, которое подчеркивало озорной характер Нины.

Галина Аркадьевна — «По семейным обстоятельствам»

Галина Аркадьевна — строгая женщина, в одиночку воспитавшая дочь Лиду. А та взяла и привела мужа в дом, а еще и планирует ребенка. Это злит Галину, и она постоянно затевает ссоры с зятем Игорем. В этой части фильма ее волосы разлохмачены, на голове множество кудрей. Героиня добреет, когда сама влюбляется. Это отражается и на прическе: она становится женственной и подчеркивает гармонию. Однако теперь Галина Аркадьевна оказалась на месте Игоря и столкнулась с третированием со стороны свекрови. Примечательно, что прическа Изольды Тихоновны очень напоминает укладку Галины в начале киноленты.

Миледи Винтер — «Д’Артаньян и три мушкетера»

Создатели советского кино о мушкетерах переиначили образ Миледи Винтер, созданный в книге. Манеры дамы потеряли изысканность, однако шарм остался. А чтобы подчеркнуть невероятную привлекательность героини, ее волосы сделали нарочито пышными и закрученными. Конечно, такая прическа не соответствовала эпохе и роли шпионки, но зато даже наряженная в мужской костюм Миледи сразу бросалась в глаза.

Лена Бессольцева — «Чучело»

Это история 6-классницы Лены Бессольцевой, переехавшей к дедушке в небольшой городок. Ее деда недолюбливают из-за закрытого образа жизни. Девочка тоже попадает в немилость в новой школе, но в ответ на все колкости пытается улыбаться и быть доброй даже с обидчиками. Аккуратные и скромные косы говорят о простоте и добродушии Лены. Кажется, она готова принимать все невзгоды как должное, подобно своему деду. Но это лишь внешний мир. На деле героиня вовсе не такая, и момент, когда она обрила голову, это подчеркнул. Внутри Лена бойкая и смелая, ее не сломить. Девочка не боится давления толпы и не изменит себе даже под колоссальным напором.