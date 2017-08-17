8 актрис, которые построили свой образ на голой харизме

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Каждый человек красив по-своему. Но самое главное в красоте — это уверенность в себе и своей неповторимости. AdMe.ru предлагает взглянуть на актрис, чья харизма и внутренняя сила делает их незабываемыми.

Руни Мара

Актриса, одновременно загадочная и уверенная в себе настолько, что ни у кого не остается сомнений: она настоящая красавица.

Америка Феррера

Америка Феррера прославилась на весь мир, сыграв дурнушку Бетти. Несколько лет назад она призналась, что с возрастом поняла, какую маленькую роль играет внешность на самом деле.

Люпита Нионго

Журнал People признал ее самой красивой женщиной мира в 2014 году. А когда-то Люпита страдала из-за своей внешности и каждый день просила Бога изменить ее.

Гвендолин Кристи

Высокий рост и необычная фигура не только помогли Кристи получить одну из ролей в культовой «Игре престолов», но и попасть на обложки модных журналов.

Маим Бялик

Маим годами не сходит с экранов телевидения и может играть любую роль. Она часто позирует для обложек глянцевых журналов и является примером для сотен тысяч поклонников по всему миру.

Лили Коул

«Инопланетная» внешность Лили Коул позволила ей не только покорить подиум с юных лет, но и принять участие в успешных ТВ-проектах, а также сыграть саму Елизавету I.

Шер

Известная актриса и певица, чья карьера продолжается уже более 50 лет, Шер добилась всего, о чем только могла мечтать. А звание иконы стиля — лишь часть ее достижений.

Барбра Стрейзанд

Ее имя стало синонимом успеха, а слава и авторитет позволяют считаться одной из самых влиятельных актрис, певиц и деятелей культуры Америки. А когда-то Барбра была первой из тех, кто прославился, не соответствуя общепринятым стандартам красоты.