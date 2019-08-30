8 объективных причин, почему именно Чендлер из «Друзей» — парень мечты

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С момента премьеры «Друзей» прошло уже 25 лет, но они по-прежнему остаются легендой мира ситкомов, на которую пытаются равняться современные киноделы. На успех сериал «обрекли» главные герои, каждый из которых обладает уникальной харизмой и может многому научить зрителя. К примеру, Росс очень эрудированный и преданный любимому делу, Рэйчел показывает, что простая официантка может стать настоящим гуру моды, Джо делится секретами обольщения, Моника призывает поддерживать в доме чистоту, а Фиби — ценить свои милые странности. Но есть в сериале особенный персонаж, о чьих чертах характера, если отбросить комичность мира ситкома, действительно хочется рассказать.

Мы в AdMe.ru решили заострить внимание на еще одном персонаже, Чендлере Бинге, и объяснить, почему все мы хотели бы иметь такого друга или парня, как он.

1. Он сумел принять своих сумасбродных родителей такими, какие они есть

Как мы помним, родители у Чендлера не подарок. Его мама пишет эротические романы и ведет весьма нескромный образ жизни, а папа в свое время сбежал с дворецким и стал травести-дивой в Лас-Вегасе. Однако Чендлер все же сумел найти с ними общий язык и принять их такими, какие они есть, ведь родителей не выбирают. Он даже посетил шоу отца, на которого долго таил обиду, чтобы лично пригласить его на свою свадьбу с Моникой.

2. Он приходит друзьям на помощь по первому зову и ничего не попросит взамен

Дружба Джо и Чендлера — одна из главных изюминок сериала. Сценаристы даже проводили параллели с романтическими отношениями, и выглядело это очень комично. Например, когда Джо ревновал Чендлера к новому соседу или когда они спорили о воспитании Ути и Цыпы, прямо как новоиспеченные родители. На пальцах не сосчитать, сколько раз Чендлер приходил Джо на помощь, безвозвратно одалживал деньги и поддерживал его в творческих начинаниях. Лишь один раз Бинг случайно обмолвился, что не верит в успех фильма с другом в главной роли, из-за чего они серьезно поссорились. Но в итоге Чендлер оказался прав: съемки свернули, не успев и начать. Так что он всего лишь пытался заменить Джо голос разума.

3. Он борется со своими страхами и пытается стать лучшей версией себя

Чендлер наглядно показывает, что не стоит бояться в корне менять свою жизнь. Помните, как долго его пугали обязательства в отношениях, а при слове «свадьба» его голос переходил на ультразвук? Однако, встретив любовь всей своей жизни, Чендлер все же захотел остепениться: он женился на Монике, купил дом и даже решился на усыновление детей. Справился Бинг и со страхами, связанными с карьерой. В первой половине сериала он работал хоть и на стабильной, но нелюбимой работе. Уволиться, когда тебе за 30 и ты до сих пор не понял, чем хочешь заниматься по жизни, — рискованная затея. Но Чендлеру повезло: хотя первое время ему пришлось проходить неоплачиваемую стажировку, вскоре он нашел свое призвание и стал рекламным копирайтером.

4. У мистера Бинга исключительное чувство юмора

Для фанатов сериала Чендлер давно стал олицетворением слова «сарказм». Его реплики часто короткие, но всегда меткие и остроумные. Однако силен Чендлер не только в саркастичных фразочках. У него также можно поучиться самоиронии. Вспомнить хотя бы, сколько раз мистер Бинг шутил над своей фамилией или тем, что в юности не пользовался успехом у девушек.

5. Он готов работать над своими ошибками, как самый прилежный ученик

Все персонажи хоть раз совершали поступки, которыми они совсем не гордятся, и Чендлер не исключение. Он ничего не смог с собой поделать, когда влюбился в девушку лучшего друга. Но Бинг так сильно раскаивался, что был готов на все, лишь бы искупить свою вину. Чендлер даже согласился весь День благодарения просидеть в ящике, только чтобы заслужить прощение Джо.

6. Он уверен, что оптимизм — лучшее оружие против проблем

Столкнувшись с проблемами, главные герои ведут себя по-разному. Росс начинает драматизировать, Джо — откровенно тормозить, Моника впадает в истерику, Рэйчел часто ищет виноватых или отчаивается, а Фиби приходят в голову просто безумные идеи. И только Чендлер относится к трудностям с присущим ему оптимизмом. Так, когда Бинг заснул на собрании и случайно согласился уехать работать в Талсу, он пытался убедить Монику, что Талсу называют Парижем Оклахомы.

7. Его терпению могут позавидовать даже сотрудники техподдержки

Чендлер с пониманием относится к перфекционизму Моники и ее одержимости чистотой и порядком. А ведь другого парня перспектива получить взбучку из-за сдвинутого на пару сантиметров дивана или следа от кружки на столе довела бы до белого каления. Кстати, терпение Чендлера касается не только Моники: он годами выносил смех и скрипучий голос своей девушки Дженис.

8. Он относится к животным как к членам семьи

Как мы уже писали, о своих пернатых питомцах Джо и Чендлер заботились словно о детях. И хотя в сериале нам не успели показать, каким отцом стал мистер Бинг, его отношение к братьям нашим меньшим говорит о том, что и с этой ролью он справился на ура. Чендлер не боится брать на себя ответственность как за питомцев, так и за людей. Помните, он даже готов был завести собаку (хотя не любит этих животных), лишь бы Моника перестала плакать? Не парень, а мечта.

Каких еще персонажей сериалов вы бы номинировали на звание идеального друга или мужа? Интересно узнать о ваших фаворитах.