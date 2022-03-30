8 наших любимых фильмов, в которых режиссеры спрятали отсылки к зарубежному кино. А мы заметили только сейчас

Не секрет, что кинорежиссеры в своих работах часто дают отсылки не только к произведениям литературы и живописи, но и к фильмам коллег по цеху. Это делается с разными целями: чтобы создать пародийный момент, «передать привет» или отдать дань уважения мастеру. Например, Квентин Тарантино строит свои картины на отсылках к любимым кинолентам — таков его индивидуальный режиссерский почерк.

Советские режиссеры тоже смотрели и уважали зарубежное кино. Поэтому заимствовали у иностранных коллег приемы или черпали вдохновение в их работах чаще, чем можно подумать. Мы в AdMe.ru обожаем фильмы Рязанова, Гайдая, Данелии и многих других. Поэтому решили порассуждать о том, какие киноработы могли послужить источниками вдохновения для этих мастеров.

Бриллиантовая рука

У элегантного Геши в исполнении Андрея Миронова и иконы стиля Алена Делона больше общего, чем можно подумать. В фильме «Самурай» герой Делона надевает белые перчатки, когда идет «на дело». Эта деталь обыгрывается в «Бриллиантовой руке» в сцене на автомойке: Геша театрально долго натягивает черные перчатки, чтобы запугать Семена Семеныча Горбункова и недвусмысленно сообщить зрителям о своих намерениях.

Некоторые приемы Гайдая как будто подсмотрены в фильмах бондианы. Например, экшен-сцена, в которой вертолет поднимает машину со злоумышленниками в воздух, напоминает аналогичный момент в ленте «Живешь только дважды». Вплоть до финала «Бриллиантовой руки» зритель не видит лица Шефа: камера фиксирует лишь заметный перстень на его пальце. Это снова отсылка к картинам о Джеймсе Бонде, где поначалу не показывали лицо главного злодея Блофельда, а ограничивались крупным планом, на котором тот гладит свою персидскую кошку.

Гайдай не обошел вниманием и знаменитого Хичкока. Сцена ночного кошмара, приснившегося герою Андрея Миронова, оформленная в красных тонах, отсылает к аналогичному фрагменту из «Головокружения».

Три плюс два

Один из героев комедии о двух компаниях москвичей, решивших отдохнуть дикарями, серьезно подготовился к отпуску на берегу моря. Степан Иванович Сундуков взял с собой увлекательный детективный роман под названием «113-й Лондон» (такой книги на самом деле нет). Но сцены, в которых Сундуков читает, иллюстрируются показом отрывков из реально существующего американского фильма ужасов «Сын Франкенштейна».

Невероятные приключения итальянцев в России

Уже одно название советско-итальянской картины «Una matta, matta, matta corsa in Russia» («Одна безумная, безумная, безумная гонка по России») отсылает к фильму «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир», который Рязанов посмотрел в гостинице в Риме. После просмотра ленты он переписал сценарий и придумал историю с посадкой самолета на оживленное шоссе. А взрыв бензоколонки, при котором вещи взлетают в воздух в замедленной съемке, напоминает сцену взрыва из драмы «Забриски-пойнт» Микеланджело Антониони, вышедшей четырьмя годами ранее.

Операция «Ы» и другие приключения Шурика

Леонид Гайдай в своем творчестве часто использовал приемы Чарли Чаплина. А в последней новелле комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» он даже повторил комическую сцену боксерского поединка из «Огней большого города».

Берегись автомобиля

С главным героем комедии Юрием Деточкиным зрители знакомятся ночью, когда он совершает очередной угон автомобиля. Темный силуэт персонажа на фоне неба, острые углы зданий, мрачная атмосфера ночного города, детективная составляющая — все это отсылает к традиции фильмов в жанре нуар. Добавляет сходства и тот факт, что Юрий Деточкин работает страховым агентом, как и, к примеру, герой известного нуара «Двойная страховка».

Пес Барбос и необычный кросс

В титрах короткометражных новелл о харизматичных жуликах Трусе, Балбесе и Бывалом появляется лающий пес Барбос. Это пародия на знаменитую заставку киностудии Metro Goldwyn Mayer с рычащим львом.

Джентльмены удачи

В «Джентльменах удачи» заведующий детским садом Евгений Иванович Трошкин аккомпанирует на пианино выступающим в костюмах поросят детям. Он играет музыкальную тему из классического мультфильма студии Disney «Три поросенка». И сама по себе сцена танца напоминает аналогичный эпизод из мультика.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

Пользователь твиттера обратил внимание на небольшое сходство между героями и отдельными сценами французской комедии «Велосипед» (1957) и «Кавказской пленницы» (1967). Французский фильм повествует о чудаковатом парне в очках, который преодолевает огромное расстояние на своем 3-колесном велосипеде, чтобы поболеть за любимую футбольную команду во время решающего матча. В частности, по мнению интернет-пользователя, похоже построены сцены погони, танцев, застолья.

Типаж героя тоже напомнил интернет-пользователям Шурика. Однако все эти сходства нисколько не умаляют комического таланта Гайдая, считают поклонники режиссера. Кстати, через 3 года после выхода «Велосипеда» было снято продолжение фильма с теми же героями, но события уже происходят на острове, где обыгрывается история Робинзона Крузо.