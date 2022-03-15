8 моментов из культового «Гарри Поттера», которые поклонники до сих пор не могут простить кинематографистам

Экранизация книг о Гарри Поттере без преувеличения стала культовой киносагой XXI века. Но угодить всем невозможно, особенно когда речь идет о преданных поклонниках истории о юном волшебнике. До сих пор фанаты поттерианы не могут простить кинематографистам ряд досадных промахов. Например, то, как сценаристы отнеслись к одному из любимых читателями персонажей — Джинни Уизли.

Мы в AdMe.ru изучили соцсети и выяснили, какие моменты задевают за живое многих поклонников саги о Гарри Поттере во всем мире.

Гарри ломает бузинную палочку до того, как починил свою

В фильме «Гарри Поттер и дары смерти — 2» юный волшебник просто берет и ломает пополам самую сильную волшебную палочку в мире. А ведь он сам остался без главного магического артефакта. Как же он будет колдовать? В книге есть ответ на этот вопрос: на самом деле Гарри сначала починил свою палочку, а только потом уничтожил один из даров смерти. И многие поклонники саги были возмущены тем, что этот момент не был включен в киноверсию.

Все, что для этого потребовалось бы, — это лишние несколько секунд экранного времени. © curtitch / Reddit

Экранная Гермиона выглядит чересчур идеальной, а Рон — слишком несуразным

Многие реплики, которые в книгах о Гарри Поттере принадлежали Рону, в кино отдали Гермионе. Например, в ленте «Гарри Поттер и тайная комната» Драко Малфой называет Гермиону грязнокровкой (то есть не являющейся чистокровной волшебницей). В книге Рон объясняет подруге значение этого слова, а в фильме она сама дает пояснение унизительному термину. И выглядит это так, будто мисс Грейнджер знает о мире волшебников больше, чем Уизли-младший, который рос в нем с рождения. В книжной версии части об узнике Азкабана Рон говорит Сириусу: «Если ты хочешь убить Гарри, тебе придется убить и нас!» В кино эту фразу произносит Гермиона. Кинематографисты отдали ей даже некоторые реплики Дамблдора. Например, в ленте о тайной комнате девочка сказала Драко по поводу имени Волан-де-Морта: «Страх перед именем только усиливает страх перед тем, кто его носит». В то время как в книге эти слова принадлежат директору Хогвартса.

Во многих киносценах Гарри и Гермиона часто оказывались в центре кадра, а Рон — на втором плане. © Jyotsna Saravanan / Quora

Гермиона в фильмах становится настолько идеальной, что было бы больше смысла, если бы именно она оказалась избранной, которой предстоит сражаться с Волан-де-Мортом. Что касается Джинни, то с ее ролью кусок картона справился бы не хуже. © Julianne Powell / Quora

Из Джинни сделали совершенно безликого персонажа

Образ Джинни Уизли — один из главных поводов для недовольства фанатов поттерианы серией фильмов. Как и в случае с Роном, после переноса саги на большой экран ее образ стал намного более тусклым, чем в книгах. Реплики Джинни существенно урезаны, развитие ее отношений с Гарри остается за кадром. И, как результат, вместо самой популярной девчонки Хогвартса, готовой к любой заварушке, зритель видит классическую попавшую в беду девицу, которую героически спасает главный персонаж.

Практически все, что касается романа Гарри и Джинни, ужасно показано в фильмах. Но сцена, когда она завязывает шнурки Поттеру, — это настоящий апофеоз, после которого должны были показать Джинни, неловко кормящую Гарри печеньем, будто он младенец. Просто для ясности: Джинни не стала бы завязывать шнурки взрослому мужчине, разве что для того, чтобы разыграть его. И ни за что, черт возьми, Гарри не посчитал бы такое поведение привлекательным. © KingsleyExp / Reddit

Интересно, что думают о Джинни люди, которые посмотрели фильмы, но не читали книги. Застенчивая, тихая девушка, одержимая завязыванием шнурков? © Archita Rudra / Quora

Продюсеры, режиссеры и сценаристы недооценили важность этого персонажа и так урезали экранное время Джинни, что у нее остались только короткие реплики из одной-двух фраз во всех частях вплоть до ленты о принце-полукровке. Совершенно неожиданно выяснилось, что Гарри влюблен в нее. Не было показано никаких событий, приведших к этому, она никоим образом не могла продемонстрировать зрителям свою индивидуальность. Просто бах — и она внезапно нравится Гарри. Я не виню актрису Бонни Райт: она сделала все что могла при ограниченных возможностях показать характер Джинни. © Simon Baker / Quora

Волан-де-Морт рассыпается на части вместо того, чтобы просто превратиться в бездыханное тело

Одна из самых странных сцен в кино о Гарри Поттере — гибель Волан-де-Морта. Многие поклонники поттерианы остались в недоумении, почему Том Реддл превратился в конфетти. Ведь в книге с ним произошло именно то, чего он боялся больше всего на свете: он умер как самый обычный человек.

Все дело было в том, что даже после всех своих попыток стать бессмертным он умер как все. Это была мощная сцена, за которой последовало не менее мощное продолжение: тело Тома Реддла хранилось в комнате для павших. © prettybunbun / Reddit

Оборотное зелье не меняет голос

В ряде эпизодов выпившие оборотное зелье герои вынуждены стараться говорить голосами тех, в кого они превратились. Например, Гермиона, проникшая в Гринготтс под личиной Беллатрисы в ленте «Гарри Поттер и дары смерти — 1». Однако в части о кубке огня Барти Крауч говорит голосом Грюма, не прилагая никаких дополнительных усилий. Все это сбивает с толку.

Я должен поверить в то, что это зелье полностью меняет все ваше тело, кроме ваших голосовых связок? Вы серьезно? © thom_merrilin / Reddit

Снейп обнимает погибшую Лили в Годриковой впадине

Одна из самых душераздирающих сцен во всей киносаге — воспоминания Северуса Снейпа. В частности, эпизод, где он в Годриковой впадине плачет над телом Лили. Однако нашлись те, кого раздражает и этот момент.

Во-первых, этого никогда не происходило. Снейпа не было в Годриковой впадине в ту ночь. Хагрид вынес Гарри из дома Поттеров, а Северус прибыл вскоре после этого. Во-вторых, не знаю, чего хотели добиться создатели фильма этой сценой, но она ни капли не трогательна. Вы видите мужчину, держащего на руках тело замужней женщины, в то время как ее маленький сын, который явно ранен, плачет на втором плане. © KingsleyExp / Reddit

Гарри Поттер флиртует с официанткой в кафе

Многих возмутила сцена в части о принце-полукровке, где Гарри сидит в кафе и флиртует с официанткой. Во-первых, в книге этого не было, а во-вторых, такое поведение мальчика, недавно так тяжело переживавшего потерю своего крестного Сириуса Блэка, показалось некоторым неуместным.

Гарри потерял своего единственного члена семьи всего 2 месяца назад. Вдобавок ко всему его чувства к Джинни становятся все сильнее и сильнее. Несмотря на это, он флиртует с магловской девушкой. А для чего? Чтобы бросить ее и уйти с Дамблдором, не предупредив, чтобы она хотя бы его не ждала? © Tharun Kumar / Quora

Гарри уходит в лес, чтобы встретиться с Волан-де-Мортом, и друзья спокойно его отпускают

В книге «Гарри Поттер и дары смерти» юный волшебник уходит в лес на встречу с Волан-де-Мортом, надев плащ-невидимку. Он делает так, чтобы не встретиться со своими друзьями. В киноверсии Гарри сначала отыскивает Рона и Гермиону. Некоторых поклонников саги возмутило то, что самые близкие люди так спокойно отпускают мальчика на верную смерть.

Честно говоря, в книге эта сцена была намного лучше. Я лично не думаю, что Рон или Гермиона позволили бы Гарри умереть. Особенно если учитывать, что никто не знал о том, что у него был шанс выжить. © dilly_bar97 / Reddit

Рон никогда не отпустил бы Гарри, не попытавшись найти другое решение. И я уверен, что он пошел бы с ним в лес. В фильме же Уизли как будто все равно, он даже ничего не говорит другу. © Marina598 / Reddit