8 курьезов, которые происходили на съемочной площадке, но до поры до времени о них никто не знал

Когда мы смотрим любимые фильмы и сериалы, то практически никогда не задумываемся о том, как они были сняты. А ведь за красивой картинкой и интересным повествованием стоят месяцы кропотливой работы. Иногда события, которые случаются на съемочной площадке, не менее драматичны и поразительны, чем сам фильм или сериал. К счастью, некоторые актеры отважились о них рассказать.

Нам в AdMe.ru всегда любопытно узнавать загадочные и захватывающие закадровые истории, поэтому мы хотим рассказать вам о 8 малоизвестных фактах, которыми поделились непосредственные участники событий.

1. Ей нелегко давались съемки в сериале «Друзья» из-за ее телосложения

Эксцентричная и позитивная Фиби Буффе не могла оставить равнодушным никого из поклонников сериала «Друзья». Но Лиза Кудроу недавно рассказала о том, что происходило на съемочной площадке: «Примерки веселыми не назовешь». Актриса, рост которой составляет около 170 см, призналась, что телосложением она отличалась от своих партнерш. Она была больше, и из-за этого чувствовала себя порой некомфортно в той одежде, которую носила ее героиня.

2. Проводя бесконечно долгие часы на съемочной площадке «Титаника», Леонардо Ди Каприо чувствовал себя несчастным

История любви Джека и Роуз — из тех, что останутся на века. Но, похоже, съемки картины, побившей рекорд по кассовым сборам, были непростым процессом. В одном интервью Леонардо Ди Каприо пожаловался, что работа над фильмом была напряженной и он чувствовал себя несчастным. Недавно Кейт Уинслет также призналась, что съемки «не были приятными» ни для кого, но все они действовали сообща, даже если рабочие часы были очень долгими.

3. Уилл Смит влюбился в свою коллегу по съемочной площадке, когда еще состоял в браке с первой супругой

Уилл Смит рассказал в своих мемуарах, что во время съемок комедийной драмы «Шесть степеней отчуждения» в 1993 году он влюбился в свою партнершу Стокард Чэннинг и оставался в образе даже вне съемочной площадки. У Смита, который на тот момент только что женился, недавно родился сын, и его отношения с актрисой оставались строго профессиональными.

4. Недавнее шоу «Друзья: Воссоединение» напомнило ей о самом сложном периоде в ее жизни

Мы можем только представлять ту ностальгию и эмоции, с которым столкнулись 6 главных героев «Друзей», когда они снова встретились на съемочной площадке 17 лет спустя. Дженнифер Энистон призналась, что ей нелегко далось это «путешествие во времени». Кроме того, актриса, которая 10 лет играла общительную Рэйчел Грин, сказала, что происходящее напомнило ей прошлое и в частности самый сложный период ее жизни. Должно быть, это было для нее очень болезненно.

5. Энн Хэтэуэй держала свою беременность в секрете от всех на съемочной площадке

Cкрыть беременность нелегко, когда на съемочной площадке тебя окружает целая команда. Но Энн Хэтэуэй призналась, что в 1-м триместре она никому не сказала, что ждет второго ребенка. Во 2-м триместре она поделилась новостями только с парой человек, которые работали вместе с ней над фильмом «Ведьмы». «Костюм все еще мне подходил, поэтому у меня не было необходимости всех оповещать об этом», — сказала актриса.

6. Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс не ладили на съемках фильма «Дневник памяти»

Несмотря на то что они главные герои одной из самых популярных и романтических историй о любви, отношения на съемочной площадке «Дневника памяти» в 2004 году у Райана Гослинга и Рэйчел Макадамс не заладились. Режиссер фильма вспоминал, что однажды их разногласия достигли такой силы, что Гослинг попросил заменить Макадамс на какую-нибудь другую актрису. Интересно, что уже после съемок, с 2005 по 2007 год, они встречались.

7. Зоуи Дешанель и Джейк Джонсон сначала не могли сниматься вместе из-за «слишком сильной химии» между ними

В 2012 году Зоуи Дешанель призналась, что между ней и ее партнером по фильму Джейком Джонсоном сразу возникла «слишком сильная химия». Поэтому сценаристам сериала «Новенькая» пришлось «держать их подальше» друг от друга: они должны были влюбляться друг в друга постепенно в течение нескольких сезонов, возникшая между ними близость шла вразрез со сценарием.

8. Из-за съемок культовой сцены у нее случился нервный срыв на площадке

В культовой сцене романтической комедии 2011 года «Эта дурацкая любовь» герой Райана Гослинга должен был поднять Эмму Стоун в воздух в идиллической обстановке, чтобы сердца зрителей стали биться чаще. Но появилась проблема: Эмма Стоун боялась быть поднятой над чьей-то головой, а это именно то, что требовалось в этой сцене. Актриса рассказала, что эта боязнь связана с детскими воспоминаниями — тогда ее уронил тренер по гимнастике и она сломала обе руки. К счастью, Эмма смогла справиться со страхом, и данная сцена стала неотъемлемой частью фильма.