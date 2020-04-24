8 культовых сериалов, где отрицательные персонажи на самом деле положительные. В детстве мы об этом и не задумывались

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Не все персонажи фильмов и сериалов делятся на положительных и отрицательных. Некоторые герои вызывают у зрителей смешанные эмоции. Спустя какое-то время люди понимают, что «плохой парень» или «вредная подруга» вовсе не те, кем кажутся на первый взгляд.

Мы в AdMe.ru наткнулись на хештег #ялюблюперсонажку, где пользователи твиттера рассказывают о героях, которые нравятся им больше всего. Нам пришла в голову идея вспомнить культовые российские ситкомы и посмотреть на персонажей, которые традиционно считаются отрицательными, под другим углом.

Жанна Аркадьевна, «Моя прекрасная няня»

Сейчас положительным персонажем в «Няне» была бы Жанна Аркадьевна: крутая селфмейд-профи, которая тащит на себе всю компанию богатого тюфяка и исправляет его косяки. А взамен получает не признание и тем более поддержку, а лишь пассивную агрессию со стороны токсичного абьюзера Константина. Не ценили! © traktor_bang / Twitter

Тамара Кожемятько, «Папины дочки»

Я люблю Тамару Кожемятько из «Папиных дочек». В детстве она казалась странной, но теперь стало ясно, что она олицетворяет всех нас. Умная саркастичная женщина, которая ищет свое счастье и играет в игры на работе. © Hi_Im_Human_3 / Twitter

Кира Воропаева, «Не родись красивой»

Кира в сериале «Не родись красивой» представлена нам как главный антагонист: холодная, строгая, вечно придирающаяся к своему жениху Жданову — этакому благородному Митьке Карамазову. Хотя по факту она умная, красивая женщина с непростым бэкграундом (сирота), которая банально борется за своего мужика. А он в свою очередь несколько лет держит ее на коротком поводке, при этом постоянно гуляет, а потом и вовсе кидает ради девушки в буквальном смысле из каморки.

Людмила Михайловна, «Папины дочки»

Школьная учительница, которая, как нам казалось, только и делает, что строит козни девочкам, на деле не такая уж и плохая. Это одинокая, зацикленная на работе женщина, страдающая от безответной любви к непутевому отцу главных героинь, который стабильно держит ее во френдзоне. Но при этом не может четко отказать. Ее персонаж скорее является банальной жертвой неудачной влюбленности, нежели искренним злодеем.

Галина Ивановна, «Воронины»

Страх всех невесток в мире — свекровь, похожая на маму Кости и Лени из сериала «Воронины». Хотя если разобраться, то не такая уж она и дурная: Галина Ивановна заботится о внуках, пытается поддерживать наилучшие отношения с истеричной невесткой, сыном-тюфяком, его безамбициозным братом и мужем-социопатом. А в ответ только и слышит: «Галя, жрать!» Целый набор пациентов психотерапевта, не каждый с таким справится.

Елена Полено, «Счастливы вместе»

Героиня с утрированно говорящей фамилией на деле была вполне адекватной женщиной: это целеустремленная и финансово независимая карьеристка с кучей развитых soft skills. Первое время она даже хорошо относится к Букиным и не обращает внимания на их, мягко говоря, странности. Но влияние этой семьи не проходит бесследно: постоянный контакт с токсичным Геной и гедонисткой Дашей делает ее в глазах зрителей дерганой истеричкой.

Антон Зимовский, «Маргоша»

Возьмем и мужчин, чего уж мелочиться. Антон — заместитель главреда из сериала «Маргоша» — долгие годы пахал ради кресла главного редактора. Однажды с неба валится Марго и ни с того ни с сего становится у руля мужского, на минуточку, журнала. Давайте признаемся: дальнейшее не совсем спортивное поведение трудоголика Зимовского казалось бы вполне адекватным, если бы сценаристы не заставили зрителей полюбить центрального персонажа — Марго.

Сергей Оборин, «Реальные пацаны»

Сергей Оборин не только успешный бизнесмен, олдскульный авторитет из 90-х, но и человек-компромисс, о чем зритель практически не задумывается. Когда его умница-красавица дочь влюбляется в пацана с района, у которого нет денег, зато приводов в участок хоть отбавляй, отец то и дело пытается пересилить себя и довериться Коляну. Но тот постоянно умудряется не только косячить, но и забирать всю зрительскую любовь, выставляя Оборина настоящим цербером. «Ну Колян, как так-то, а?»

Элеонора Галанова, «Кухня»

На первый взгляд Элеонора — бесчувственная богатая стерва. Но на самом деле она чуткий и ранимый человек, который больше всего любит свою дочь Катю. Кажется, вся ее злость — результат прошлых обид. Развелась с мужем, осталась одна с маленьким ребенком, вот и закалился характер.

Кристина Нагиева, «Кухня»

Кристина, сериальная жена Дмитрия Нагиева, — типичная жертва образа жизни столичного бомонда. Если опустить тему невероятной внешней привлекательности, она амбициозна, расчетлива и прекрасно играет роль глуповатой куклы, которая и нужна ее мужу. Да, при этом она немного наивна и излишне пафосна, но это не мешало ей облапошивать богачей, да и вообще своего не упускать.

Каких еще персонажей вы поначалу невзлюбили всем сердцем, а потом поняли, что они не такие плохие, как казалось на первый взгляд?