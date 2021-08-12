8 крутых мультфильмов, которые доказывают, что есть еще порох в пороховницах «Союзмультфильма»

За 85 лет своего существования легендарная студия «Союзмультфильм» выпустила более 1 500 работ. Многие из этих мультфильмов мы видели, когда сами еще пешком под стол ходили, а теперь с удовольствием пересматриваем вместе с нашими детьми. Котенок по имени Гав, блудный попугай Кеша, озорные обезьянки уже стали настоящими легендами. Студия и сейчас продолжает выпускать добрые мультфильмы, но о них почему-то знают не все.

AdMe.ru решил познакомить вас с современными работами «Союзмультфильма», которые определенно стоит посмотреть. А в бонусе вы увидите, как выглядят герои нашего любимого «Простоквашино» в современном продолжении культовой советской истории о Дяде Федоре и его друзьях.

Оранжевая корова (с 2018)

Рейтинг IMDb — 7,6 Рейтинг «КиноПоиска» — 8,2 Красочный мультсериал рассказывает историю дружного семейства коров. Брат с сестрой Бо и Зо знакомятся с миром. В каждой серии телята узнают что-то новое и учатся, как вести себя со взрослыми и сверстниками. А мама Корова и папа Бык всегда готовы помочь своим малышам ценным советом. «Оранжевая корова» просто и понятно расскажет детишкам о важности семьи и друзей и наглядно покажет, что миром правит доброта.

Кокоша (2017)

Рейтинг IMDb — 6,4 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4 Кокоша — крокодильчик-сорванец, который не слушается маму. Он, как и все детки, капризничает и не всегда соглашается есть то, что ему дают. Кокоша обладает очень богатым воображением, поэтому даже день, проведенный в четырех стенах, для него — увлекательное приключение. Яркая и живая история для малышей.

Два трамвая (2016)

Рейтинг IMDb — 7,6 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9 Трогательный мультфильм на примере истории о 2 трамваях — маме и сыне — рассказывает своим юным зрителям о детстве и взрослении. Трамвай-мама растит сына и помогает ему делать свои первые шаги в этом огромном мире, а спустя годы уже трамвай-сын заботится о постаревшей матери. Эта картина, основанная на стихах Осипа Мандельштама, покорила сердца зрителей и была удостоена премии «Ника» за лучший анимационный фильм.

Приключения Пети и Волка (2018–2021)

Рейтинг IMDb — 6,1 Рейтинг «КиноПоиска» — 8,8 (топ-250) В этом мультсериале сталкиваются мир реальный и мир волшебный. Тут вам и Баба-яга, и Змей Горыныч, и даже русалки с вампирами. И всем им пытаются помочь обычный мальчик Петя и его сказочный спутник Волк. Найти свадебное платье для Царевны-лягушки или выяснить, куда убежал Колобок, — все по плечу бесстрашной парочке. «Приключения Пети и Волка» — отличный выбор для семейного просмотра. Правда, не все шутки будут понятны юному зрителю.

Баба-Яга и Малышка (2020)

Рейтинг IMDb — 7 Баба-Яга очень хочет вернуть свою молодость, и ради этого она готова на все — даже пойти работать няней одной шкодливой малышки. Но старушка совсем не подозревает, во что она вляпалась в поисках главного ингредиента своего волшебного зелья.

Белоснежье (2018)

Рейтинг IMDb — 7,8 Философская притча о жизни — мультфильм для ребят постарше. Серый пластилиновый человечек оказывается заперт в белоснежной комнате, а каждый его шаг оставляет грязное пятно на полу. Он отчаянно пытается отмыть следы своей жизнедеятельности, но все впустую. А затем его взгляду предстает другая комната, обитатель которой предпочел придерживаться совершенной иной тактики. «Белоснежье» полюбился зрителям и был отмечен наградой «Выбор жюри» Международного анимационного фестиваля в Париже PIAFF 2018 года.

Морошка (2016)

Рейтинг IMDb — 7,1 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9 Этот короткометражный мультфильм доказывает, что даже злой и страшный серый волк при должной заботе и любви превращается в доброго и ручного зверя. Маленькая девочка не испугалась огромного зубастого волчару. Она подружилась с ним, вылечила его больную лапу и приучила есть блины и ягоды вместо мяса. По-детски наивную атмосферу картины дополняет и рисовка, которая будто выполнена рукой ребенка.

Рыбка (2008)

Рейтинг IMDb — 7,3 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3 Трогательный мультипликационный фильм о ранимой детской натуре и душевном тепле ребенка, которое способно, казалось бы, на невозможное — оживить рыбку.

Бонус: «Простоквашино» (с 2018)

Новые технологии добрались и до Простоквашино. Шарик, например, стал выкладывать результаты своей фотоохоты в интернет. А у Дяди Федора появилась сестренка Вера Павловна, которая теперь вносит сумятицу в чисто мужскую компанию.