8 знаменитостей, чья фигура близка к совершенству согласно науке

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Как определить, насколько красив человек? Спорить о вкусах — дело неблагодарное. А у науки есть точные параметры. И вы удивитесь, но они вовсе не модельные. Эти параметры отражаются в формуле, которая определяет гармоничное соотношение пропорций и симметрию тела. Эта формула называется золотым сечением. AdMe.ru подобрал для вас 8 очаровательных знаменитостей, чьи фигуры приковывают взгляды.

8-е место — Сальма Хайек

Соотношение: 1,838 Золотое сечение: 88 % Говорят, красота и ум несовместимы, но не в этом случае. В юности Сальма чуть не стала дипломатом (пожалуй, самым очаровательным дипломатом!). С ее остроумием, неординарностью и обольстительными формами она бы покоряла страны. Но мир потерял бы такую актрису! А вам верится, что ей 50 и она не так давно родила ребенка? Один из секретов красоты Сальмы — подниматься по лестнице спиной вперед.

7-е место — Эль Макферсон

Соотношение: 1,833 Золотое сечение: 88,3 % О ней говорят «модель без возраста». Ей 53 года, она мама двоих детей. А еще Эль — жена, дизайнер и бизнесвумен. Когда она успевает держать себя в форме? Или над ней невластны законы времени? «Здоровое питание, умеренные нагрузки, а главное — любите свое тело, и оно ответит вам взаимностью», — вот что говорит Эль о своей фигуре.

6-е место — Камерон Диас

Соотношение: 1,765 Золотое сечение: 91 % «Нужно взять под контроль свои эмоции и тело», — говорит актриса. Камерон считает возрастные изменения вполне естественными и не менее привлекательными. Но признается, что именно спорт и йога помогают ей сохранить девичью фигуру, обходиться без диет и почти без косметологов.

5-е место — Келли Брук

Соотношение: 1,741 Золотое сечение: 92,9 % C 1998 года актриса неизменно в рейтинге журнала FHM «100 самых сексуальных женщин планеты». А в 2005-м Брук даже возглавила этот список. При всем этом Келли не любитель спортзалов и ее даже можно назвать пышечкой. Но она не стесняется и позволяет восхищаться собой. Возможно, в этом главный секрет ее обаяния?

4-е место — Рита Ора

Соотношение: 1,504 Золотое сечение: 93 % Концерты — лучший фитнес, утверждает певица. Рита не признает диет и не отказывает себе в любимых лакомствах, но, как Дюймовочка, только полпорции. Физические нагрузки — в удовольствие, а качественный сон — оружие красоты, говорит певица. Интересный факт: Рита — мусульманка, что не мешает ей быть яркой на сцене, в жизни и в кино.

3-е место — Хелен Миррен

Соотношение: 1,546 Золотое сечение: 95,6 % Секс-дива Стратфорда 6 раз играла королевских особ и продолжает получать главные роли в свои 72. Гибкий стан, аристократическая внешность, чувственность, а главное, уверенность, которую излучает Хелен, заставляют влюбляться в нее снова и снова. «Гусиные лапки — ничто по сравнению с уверенностью, которая приходит только с возрастом», — считает актриса.

2-е место — Ким Кардашян

Соотношение: 1,558 Золотое сечение: 96,3 % Неординарную, яркую, настойчивую, Ким можно любить или ненавидеть, но цифры говорят за себя: 103 млн подписчиков в инстаграм, что немного не дотягивает до численности населения Японии. Ким убеждена: шикарные формы даются тяжелым трудом. Ей 36 лет, и у нее 2 детей.

1-е место — Скарлетт Йоханссон

Соотношение: 1,56 Золотое сечение: 96,4 % Сама актриса свое тело особенным не считает («такое же, как у всех»). Более того, она мечтает сыграть роль некрасивой женщины или мутанта. «Я не хочу быть ничьей музой». Ей 32 года, есть дочь. Рецепт красоты Скарлетт получила от мамы: «Пить много воды, не курить, игнорировать будильник».

Редакция AdMe.ru с восхищением отмечает, какие все эти женщины разные: молодые и в возрасте, худышки и с пышными формами, спортивные и любители вкусненького. Но всех неизменно объединяет одно — любовь к своему телу, дисциплина и умение быть счастливой.

Бонус: как рассчитать свой показатель золотого сечения