8 знаменитостей, чья фигура близка к совершенству согласно науке
Как определить, насколько красив человек? Спорить о вкусах — дело неблагодарное. А у науки есть точные параметры. И вы удивитесь, но они вовсе не модельные. Эти параметры отражаются в формуле, которая определяет гармоничное соотношение пропорций и симметрию тела. Эта формула называется золотым сечением.
AdMe.ru подобрал для вас 8 очаровательных знаменитостей, чьи фигуры приковывают взгляды.
8-е место — Сальма Хайек
Соотношение: 1,838
Золотое сечение: 88 %
Говорят, красота и ум несовместимы, но не в этом случае. В юности Сальма чуть не стала дипломатом (пожалуй, самым очаровательным дипломатом!). С ее остроумием, неординарностью и обольстительными формами она бы покоряла страны. Но мир потерял бы такую актрису!
А вам верится, что ей 50 и она не так давно родила ребенка? Один из секретов красоты Сальмы — подниматься по лестнице спиной вперед.
7-е место — Эль Макферсон
Соотношение: 1,833
Золотое сечение: 88,3 %
О ней говорят «модель без возраста». Ей 53 года, она мама двоих детей. А еще Эль — жена, дизайнер и бизнесвумен. Когда она успевает держать себя в форме? Или над ней невластны законы времени? «Здоровое питание, умеренные нагрузки, а главное — любите свое тело, и оно ответит вам взаимностью», — вот что говорит Эль о своей фигуре.
6-е место — Камерон Диас
Соотношение: 1,765
Золотое сечение: 91 %
«Нужно взять под контроль свои эмоции и тело», — говорит актриса. Камерон считает возрастные изменения вполне естественными и не менее привлекательными. Но признается, что именно спорт и йога помогают ей сохранить девичью фигуру, обходиться без диет и почти без косметологов.
5-е место — Келли Брук
Соотношение: 1,741
Золотое сечение: 92,9 %
C 1998 года актриса неизменно в рейтинге журнала FHM «100 самых сексуальных женщин планеты». А в 2005-м Брук даже возглавила этот список. При всем этом Келли не любитель спортзалов и ее даже можно назвать пышечкой. Но она не стесняется и позволяет восхищаться собой. Возможно, в этом главный секрет ее обаяния?
4-е место — Рита Ора
Соотношение: 1,504
Золотое сечение: 93 %
Концерты — лучший фитнес, утверждает певица. Рита не признает диет и не отказывает себе в любимых лакомствах, но, как Дюймовочка, только полпорции. Физические нагрузки — в удовольствие, а качественный сон — оружие красоты, говорит певица.
Интересный факт: Рита — мусульманка, что не мешает ей быть яркой на сцене, в жизни и в кино.
3-е место — Хелен Миррен
Соотношение: 1,546
Золотое сечение: 95,6 %
Секс-дива Стратфорда 6 раз играла королевских особ и продолжает получать главные роли в свои 72. Гибкий стан, аристократическая внешность, чувственность, а главное, уверенность, которую излучает Хелен, заставляют влюбляться в нее снова и снова.
«Гусиные лапки — ничто по сравнению с уверенностью, которая приходит только с возрастом», — считает актриса.
2-е место — Ким Кардашян
Соотношение: 1,558
Золотое сечение: 96,3 %
Неординарную, яркую, настойчивую, Ким можно любить или ненавидеть, но цифры говорят за себя: 103 млн подписчиков в инстаграм, что немного не дотягивает до численности населения Японии.
Ким убеждена: шикарные формы даются тяжелым трудом. Ей 36 лет, и у нее 2 детей.
1-е место — Скарлетт Йоханссон
Соотношение: 1,56
Золотое сечение: 96,4 %
Сама актриса свое тело особенным не считает («такое же, как у всех»). Более того, она мечтает сыграть роль некрасивой женщины или мутанта. «Я не хочу быть ничьей музой». Ей 32 года, есть дочь.
Рецепт красоты Скарлетт получила от мамы: «Пить много воды, не курить, игнорировать будильник».
Редакция AdMe.ru с восхищением отмечает, какие все эти женщины разные: молодые и в возрасте, худышки и с пышными формами, спортивные и любители вкусненького. Но всех неизменно объединяет одно — любовь к своему телу, дисциплина и умение быть счастливой.
Бонус: как рассчитать свой показатель золотого сечения
Измерьте окружность груди (В), окружность талии (W) и окружность бедер (H). Затем измерьте расстояние от линии груди до талии (BW) и от талии до линии бедер (HW).
Рассчитайте показатели по формуле:
(B — W) x BW x 0,5 = Показатель для груди
(H — W) x HW x 0,5 = Показатель для бедер
(Показатель для груди + Показатель для бедер) / Показатель для бедер = Золотое сечение
Идеальное золотое соотношение составляет 1,618.
Фото на превью AFP/East News, Sipa Press Russia/East News, Invision/East News
По материалам SCARLETT JOHANSSON BEATS KIM KARDASHIAN IN OUR GOLDEN RATIO TEST