8 исторических фактов, козыряя которыми вы сможете поддержать любую беседу. Даже о погоде

Школьные уроки истории были бы куда круче, если бы нам рассказывали о создании платья Падме Амидалы и о том, что общего между капитаном Джеком Воробьем и барбекю. Но, к сожалению, педагогам отведено мало академического времени, и они вынуждены передавать нам только основные факты.

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Вавилонская башня реально существовала, но никто точно не знает зачем

Ученые считают, что Вавилонская башня не миф. Они связывают легенду о ней с традицией строительства в Древней Месопотамии высоких башен-храмов, называвшихся зиккуратами. С какой целью возводились эти сооружения, до сих пор точно неизвестно. Предполагается, что гигантские ступенчатые подпорки служили основанием для храмов. Самый высокий зиккурат находился именно в Вавилоне. Он назывался Этеменанки, что означает «дом, где сходятся небеса с землей». По легенде, его высота достигала 91 м, но ученые пришли к выводу, что сооружение могло быть не выше 66 м.

Древнегреческие победители олимпиад бегали в 2 раза медленнее современных

Памятник Фидиппиду на дороге в Марафон.

Даже лучшие и самые выносливые спортсмены античности бегали медленнее современных атлетов. Бегун Фидиппид, который был гонцом и зарабатывал на жизнь спортом, перед битвой при Марафоне был послан из Афин в Спарту и преодолел около 240 км чуть быстрее чем за 2 дня. Именно он рассказал афинянам о победе в битве, став, по сути, первым марафонцем в истории. В память о подвиге Фидиппида в 1982 году стали проводить Спартатлон — забег на дистанцию, равную расстоянию от Афин до Спарты. Рекорд по ее преодолению составляет 20 часов 25 минут, а обычно победители тратят на это около суток. Таким образом, современные бегуны на длинные дистанции передвигаются примерно вдвое быстрее, чем древнегреческие.

Индейцы пришли в Америку из Сибири

Предками коренных американцев оказались сибиряки. Международная группа археологов и палеогенетиков, сравнив ДНК доисторических обитателей берегов Байкала и индейцев, установила, что они родственники. Кроме того, ученые определили путь, по которому древние сибиряки пришли в Новый Свет: около 23 тыс. лет назад они выдвинулись через Берингов пролив по сухопутному перешейку, который периодически образовывался во время максимума последнего оледенения. Примерно на 8 тысячелетий часть переселенцев задержалась на Камчатке, а на разные ветви популяция разделилась уже на территории Северной Америки.

На создание костюма Падме Амидалы режиссера «Звездных войн» вдохновила супруга Чингисхана

Падме Амидала жила в далекой-далекой Галактике, и, казалось бы, у нее нет ничего общего с аристократками из Монголии. Но с этим не согласны костюмеры «Звездных войн». В одной из сцен, где героиня умоляет Галактический сенат помочь своей стране, она предстает в довольно причудливом платье и необычном головном уборе. Дизайнеры костюма подтвердили, что вдохновлялись восточными одеяниями, создавая свой шедевр. Прическу и украшения на голове Падме они позаимствовали у женщин из племени халха-монголов. В «Сокровенном сказании монголов» анонимный автор объясняет, что волосы, уложенные с помощью овечьего жира, олицетворяют собой коровьи рога. Это отсылка к мифу о том, что халха-монголы «были плодом любви духа природы и коровы». Головной убор Падме также, вероятно, является намеком на «королев-воинов», которые правили Монгольской империей вместе со своими коллегами-мужчинами, а часто и вместо них. Например, Бортэ, старшая жена Чингисхана, умело решала государственные вопросы, в то время как ее муж был занят завоеваниями.

В 1816 году в Европу не пришла весна

Картина «Дидона, основательница Карфагена» отличается необычным свечением солнца. Возможно, такой тусклый свет художник изобразил, передавая световые эффекты, порожденные извержением индонезийского вулкана Тамбора. В апреле 1815 года в результате этой природной катастрофы в атмосферу было выброшено более 100 куб. км пепла. Это вызвало изменение климата на всей планете.

1816-й называют годом без лета, он до сих пор остается самым холодным годом с начала документирования погодных наблюдений. Во всем мире упала температура, что привело к массовому неурожаю, гибели скота и нехватке продовольствия. По мнению ученых, причина аномального холода — извержение вулкана в Индонезии, произошедшее в 1815 году, а также ряд других крупных извержений с 1808 по 1814 год.

Они привели к накоплению значительного количества пепла в атмосфере, в результате чего через стратосферу проходило меньше солнечного света. Для распространения пепла по земной атмосфере потребовалось несколько месяцев, поэтому в 1815 году последствия извержения в Европе были не так заметны. Однако в марте 1816 года температура продолжала оставаться зимней. В апреле и мае было неестественно много дождей и града. В июне и июле Америку удивили заморозки. В Нью-Йорке и Новой Англии выпадал снег. Германию неоднократно терзали сильные бури, многие реки вышли из берегов. В Швейцарии каждый месяц шли снегопады.

Дикой кукурузы никогда не существовало

Кукуруза не растет в дикой природе нигде в мире. Ее вывели индейцы около 10 тыс. лет назад из травы теосинте, произраставшей в Мексике. Внешне эти 2 растения совсем непохожи, зато на уровне ДНК являются близнецами. Для коренных американцев кукуруза была основным продуктом питания. Христофор Колумб привез индейское лакомство в Европу, и благодаря другим исследователям и торговцам оно вскоре распространилось по всему земному шару.

В Англии футбол был под запретом

Футбол был очень популярен Европе. В матчах участвовало неограниченное количество игроков, а правил было очень мало, в результате чего футболисты часто наносили ущерб друг другу и имуществу. Жалобы лондонских торговцев привели к тому, что в 1314 году король Англии Эдуард II запретил игру в футбол под страхом тюремного заключения. Кроме того, власти считали, что футбол отвлекал от стрельбы из лука, в которой был обязан совершенствоваться каждый англичанин на протяжении большей части Средневековья. В итоге Эдуард III и Эдуард IV также запрещали эту игру во имя национальной обороны. Впрочем, несмотря на строгие законы, англичане все же находили время попинать мяч.

Пираты Карибского моря получили свое название в честь шашлыка

Одно из обозначений пиратов Карибского моря — буканьеры. А все потому, что они любили коптить и поджаривать мясо на деревянной раме, которая на языке карибских аборигенов именовалась «букан». От этого же слова произошло «барбекю»: так испанцы называли процесс приготовления мяса. Так что фактически легендарные морские разбойники получили название в честь шашлыка.