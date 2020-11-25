8+ фильмов, в которых реклама была прямо перед нашим носом, а мы не заметили

Зрители часто переключают и не досматривают рекламу, поэтому маркетологи научились размещать ее прямо в фильме. Явление получило название «продакт-плейсмент» — скрытая реклама. Она бывает нескольких видов: иногда продукт только мелькает в кадре или его упоминают персонажи, а иногда вещь или бренд становятся чуть ли не главным героем фильма.

Мы в AdMe.ru просмотрели кучу фильмов и сериалов и подметили, в какие моменты мы наблюдали рекламу товаров, а не кино. Некоторая из них явная, другая не очень. А бонус в конце статьи расскажет, какой режиссер не просто разместил в своем фильме рекламу, а придумал целый бренд.

Назад в будущее

В фильме много заметной рекламы: это и кроссовки Nike, и автомобиль DeLorean, на котором Марти с Доком путешествовали во времени, и Toyota, и телефонный провайдер, и Pizza Hut... А марка нижнего белья Calvin Klein вообще идеально вписалась в сюжет. — Я никогда не видела именных трусов, Кельвин.

— Почему ты зовешь меня Кельвином?

— Тебя же зовут Кельвин? Кельвин Кляйн? У тебя написано на белье. Название бренда не просто появилось в кадре, а стало элементом истории.

Терминатор

Серия фильмов о Терминаторе буквально напичкана небольшой мимолетной рекламой. Это и Nike, и Tampax, и McDonald’s — всего не сосчитать. Кроссовки, например, появляются в фильме 3 раза крупным планом. Да и Coca-Cola имеет с киноиндустрией близкие связи: в 1982 году компания за $ 750 млн купила студию Columbia Pictures, а через 7 лет перепродала корпорации Sony уже за $ 3,4 млрд. Coca-Cola много тратила на рекламу, в результате чего логотип напитка в фильме можно увидеть далеко не единожды.

Матрица

Фильм «Матрица» по праву считается культовым. Зрителям нравилось все: закрученный сюжет, интересная подача, цветовая гамма... После выхода фильма поклонники Нео еще много лет копировали образы героя, а вещи, которые появлялись в кадре, стали пользоваться повышенным спросом. Так, в 2018 году компания даже выпустила обновленный «бананофон»: аппарат поддерживал LTE, имел 512 Мб оперативной и 4 Гб встроенной памяти.

Бойцовский клуб

Иногда скрытая реклама перестает быть рекламой и превращается в целое явление. Так и случилось в культовой экранизации романа Чака Паланика «Бойцовский клуб». В многочисленных интервью режиссер Дэвид Финчер заявлял, что почти в каждой сцене картины есть стаканчик Starbucks. Зрители даже устраивали своеобразное соревнование и пытались подсчитать, сколько стаканчиков кофе мы видим за весь фильм.

Трансформеры

В интернете ходят легенды о том, сколько денег создатели «Трансформеров» заработали на продакт-плейсменте. Всего за 4 фильма на экране было упомянуто 220 брендов. Конечно, самая большая и явная реклама — это сами машины. Главный герой дружит с автоботом Бамблби — Chevrolet Camaro. Киносага даже получила премию за лучшее достижение в области продакт-плейсмента.

Изгой

Зритель видит рекламу транспортной компании FedEx в первых же кадрах. Вопреки распространенному мнению, FedEx не платила создателям фильма за размещение своего логотипа в фильме. Сначала мысль о том, что самолет компании потерпит крушение, вызвала у руководства фактически сердечный приступ, но на съемки они все же решились. При этом FedEx всячески поддерживали съемки и предоставили весь необходимый реквизит. Но как насчет еще одной, чуть менее заметной рекламы? Тут режиссеры и маркетологи вышли на новый уровень. Вместо того чтобы «вписать» продукт в фильм, они сделали его главным героем. Волейбольный мяч, ставший для героя Тома Хэнкса другом, был произведен компанией Wilson Sporting Goods. После выхода фильма компания даже выпустила мерч: на полках магазинов появился точно такой же мяч Wilson, который легко мог купить каждый.

Форрест Гамп

Этот фильм богат на рекламу. Герой то пьет газировку Dr. Pepper, то получает в подарок кроссовки Nike. Но самой интересной является другая, чуть менее заметная реклама — реклама Apple. Все привыкли к тому, что знаменитое «надкусанное яблоко», логотип компании, мелькает в кадре либо на ноутбуке, либо на телефоне героя. В этом же фильме Форрест рекламирует Apple в своем неповторимом стиле. Так, он рассказывает женщине на остановке о том, что отошел от дел, но лейтенант Дэн позаботился об их деньгах и «вложил их в какую-то фруктовую компанию». В этот момент зрители видят, как герой распаковывает конверт от Apple.

Карточный домик

В последние несколько лет фильмы стали рекламировать не только товары и услуги, но и мобильные приложения. В 5-й серии 3-го сезона сериала «Карточный домик» Фрэнк Андервуд, герой Кевина Спейси, играет на iPad в головоломку Monument Valley, а потом и вовсе советует ее сотрудникам администрации. После премьеры серии приложение попало в топ платных приложений в iTunes и Google Play.

Инопланетянин

Молодой режиссер Стивен Спилберг обратился к компании Mars, владевшей M&M’s, с предложением показать драже в фильме «Инопланетянин». Однако представители компании отвергли предложение, и тогда Спилберг показал в фильме Reese’s Pieces — ароматизированные конфеты на основе арахисовой пасты. Через 2 недели после премьеры фильма продажи конфет Reese’s Pieces благодаря своему появлению в кадре выросли на 65 %.

Бонус: когда реклама в фильме выходит на новый уровень

Иногда режиссеры не просто добавляют в фильм название известного бренда, а придумывают новый. Так, знаменитый Кевин Смит для своих фильмов бренд просто-напросто создал. Фастфуд Mooby стал известен благодаря хулиганской вселенной режиссера View Askewniverse: фильмы «Клерки-2», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Догма». На самом деле Mooby — это своего рода аллюзия на McDonald’s.