8 знаменитых фильмов, которые планировали снять совершенно иначе

Властелин колец

Назад в будущее

Один дома

Звездные войны

Гарри Поттер

Унесенные ветром

Бойцовский клуб

Индиана Джонс

Бонус: саундтрек из «Титаника»

Легендарная композиция «My heart will go on», под которую плакали миллионы людей во всем мире, долго отвергалась Джеймсом Кэмероном. Он был уверен, что в фильме должна быть использована только инструментальная музыка. Уговаривать пришлось и Селин Дион: изначально песня ей не нравилась.

Фото на превью Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. Pictures