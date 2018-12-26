8 знаменитых фильмов, которые планировали снять совершенно иначе
История кинематографа насчитывает множество разноплановых картин, но среди них есть те, о которых знает без преувеличения каждый. Сейчас очень сложно представить культовую франшизу о Гарри Поттере в виде двухсерийного мультфильма, «Индиану Джонса» — без Харрисона Форда, а Кевина из «Один дома» — без пугающего соседа. Но именно так и могло получиться, если бы авторы фильмов последовали своему первоначальному замыслу.
AdMe.ru поинтересовался, как создавалось популярное кино, и сделал вывод: иногда лучшие решения приходят в последний момент.
Властелин колец
- Энди Серкис, сыгравший Голлума, изначально должен был провести на съемочной площадке всего 3 недели. Однако Питер Джексон был настолько впечатлен его игрой, что решил дать Серкису больше экранного времени. В итоге актер задержался в команде на несколько месяцев.
- Кадры, где Арагорн отправляется искать Армию мертвых в «Возвращении короля», были сняты уже после премьеры ленты в кинотеатрах. То есть когда фильм был номинирован на «Оскара», он по сути еще не был завершен. Отснятый материал вошел в расширенную версию.
- Травмы на съемках могут сильно затянуть рабочий процесс или вообще поставить все под угрозу. Но только не в случае с Вигго Мортенсеном. Однажды, не рассчитав силу, он сломал несколько пальцев на ногах, но продолжил играть. Съемочная группа узнала о случившемся только после команды «снято!». Именно этот дубль и вошел в фильм, что неудивительно, ведь эмоции актера в нем — самые красноречивые.
- Когда проект был только на стадии обсуждения, продюсеры на полном серьезе хотели ужать все повествование в один двухчасовой фильм. Из-за этого картина лишилась бы многих важных персонажей и событий. К счастью, права на экранизацию перешли к New Line Cinema, которая поддержала идею создания трилогии.
Назад в будущее
- Сначала на роль Марти Макфлая пригласили Эрика Штольца. Актер прекрасно справлялся со своей работой, но после месяца съемок режиссеры поняли, что герой получается совсем не таким, каким задумывался. Роберт Земекис принял решение разорвать контракт со Штольцем и заполучить Майкла Дж. Фокса (который был настолько похож на Марти, что ему вообще не надо было ничего играть). Несмотря на полную занятость, актер согласился, все готовые сцены начали снимать заново. Ошибка обошлась Гейлу и Земекису в $ 3 млн.
- Перемещаться во времени герои должны были при помощи холодильника. От этой идеи вскоре пришлось отказаться: режиссеры боялись, что дети воспримут кино слишком буквально, а это неизбежно приведет к несчастным случаям.
- Сцену, в которой Марти зажигательно исполняет рок-н-ролл на школьной вечеринке, считали лишней и хотели вырезать. Но фокус-группа была в таком восторге от эпизода, что его оставили, и, как мы видим, не зря: получился один из самых ярких моментов фильма.
Один дома
- В первых раскадровках было несколько сцен, посвященных ночному кошмару Кевина: весь дом оживал и всячески пугал мальчика. Но, как выяснилось, эти кадры обошлись бы студии запредельно дорого. Поэтому решено было ограничиться жутковатой печью в подвале (которую приводили в движение, дергая за лески, двое рабочих).
- Сосед Кевина, которого мальчик боялся и всеми силами избегал почти весь фильм, сначала вообще не фигурировал в сценарии. В ходе съемок режиссеру Крису Коламбусу показалось, что повествованию не хватает драматизма. Так и возник новый персонаж.
- Несколько запоминающихся моментов появилось исключительно благодаря импровизации Маколея Калкина. К примеру, сцена с лосьоном отца не была бы такой яркой, если бы Кевин убрал руки от лица, как это было прописано в сценарии. В итоге именно она попала на постер к фильму.
- Актриса Кэтрин О’Хара, сыгравшая маму Кевина, считала, что во второй части ее героиня недостаточно волнуется за сына (особенно учитывая, что ситуация повторилась уже дважды). К ней прислушались и добавили в фильм несколько сцен, где она отчаянно пытается разыскать мальчика.
Звездные войны
- В пятом эпизоде есть сцена, в которой Дарт Вейдер замораживает Хана Соло. Этот сюжетный поворот появился из-за того, что Харрисон Форд отказался подписать контракт сразу на 3 фильма, и, соответственно, судьба его героя была непонятна. Лукас решил оставить себе пространство для маневра: если бы Форд отказался от дальнейшего участия в съемках, его персонаж погиб бы за кадром.
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В третьей части мы узнаем, что Энакин перешел на темную сторону силы. Падме настолько переживает из-за этого, что «не находит в себе силы жить» и умирает во время родов. В первой же версии сценария Амидала была более деятельной: поняв, что Энакин буквально становится монстром, она попыталась организовать за его спиной восстание. В этой же версии проекта планировался эпизод, в котором Падме собирается убить Скайуокера и даже приготовила нож, но не смогла этого сделать.
- Один из самых ярких моментов шестого эпизода — появление Леи в откровенном костюме в плену у Джаббы Хатта. Произошло это по инициативе Кэрри Фишер: она беспокоилась, что весь фильм одета в мешковатую одежду, из-за которой совершенно не видно фигуры. Лукас пошел на уступки. Правда, актриса не ожидала, что костюм окажется настолько вызывающим.
Гарри Поттер
- Для первой части «Даров смерти» отсняли драматичную сцену, в которой тетя Гарри, Петуния, в последний раз смотрит на свой дом, прежде чем покинуть его. Она говорит племяннику: «В ту ночь не только ты потерял мать. Я потеряла сестру». И это раскрывает героиню с совершенно новой стороны: единственный раз за все фильмы можно увидеть, что Гарри с Петунией близки хоть в чем-то. В последний момент сцену вырезали, чем сильно расстроили фанатов поттерианы.
- А в заключительном фильме мы так и не увидели Тедди Люпина, сына Римуса и Нимфадоры Тонкс. Те, кто читал книгу, знают, что мальчик, как и Гарри, потерял родителей в младенчестве. Поттер стал его крестным и вообще всячески поддерживал. С Тедди было отснято несколько сцен (его, кстати, играл Люк Ньюберри), но все до одной были вырезаны. При этом в конце призрак Люпина просит Гарри позаботиться о сыне. Тех, кто не в курсе, этот эпизод привел в замешательство.
- В кино Нимфадора появляется с фиолетовыми волосами, хотя в книге ее шевелюра была розового цвета. Сделано это было специально: по мнению режиссера, розовый должен ассоциироваться у зрителя только с одним персонажем — профессором Амбридж.
- Многим запомнился забавный эпизод из второй части: Гарри и Рон с помощью оборотного зелья превратились в друзей Малфоя и отправились к нему, чтобы выведать информацию. Поттер забыл снять очки и объяснил, что они нужны ему для чтения. Драко ответил: «Не знал, что ты умеешь», — и это было чистой импровизацией Тома Фелтона, который на самом деле забыл свои слова.
И кстати, вместо легендарной франшизы мы могли бы получить мультфильм, если бы экранизацию доверили Стивену Спилбергу. Кроме того, режиссер считал, что повествование легко можно было урезать до пары серий.
Унесенные ветром
- В процессе работы у ленты сменилось 3 режиссера: первый, Джордж Кьюкор, не сработался с Кларком Гейблом, второй, Виктор Флеминг, выбыл из-за проблем со здоровьем, вместо него пришел Сэм Вуд. Правда, вскоре Флеминг все же вернулся в проект. Все эти ротации отразились на фильме: в некоторых сценах разница стилей особенно заметна.
- К последнему съемочному дню сценарий не был дописан до конца. Дорабатывать пришлось в перерывах между дублями.
- Цензоры посчитали фильм чересчур расистским и потребовали переработать сценарий. Дело в том, что во времена, описываемые в романе, рабство было еще в порядке вещей. Но в 1939 году некоторые сцены и слова выглядели так, словно оправдывают рабовладельцев. Оскорбительные моменты были удалены из фильма.
Интересный факт: исполнительница роли служанки Скарлетт, Хэтти Макдэниел, была первой чернокожей актрисой, удостоенной премии «Оскар». При этом на премьеру фильма ее до последнего не хотели пускать именно из-за цвета кожи. Продюсеры приложили немало усилий, чтобы актрису включили в список приглашенных.
Бойцовский клуб
- В фильме есть момент, где Тайлер, которого сыграл Брэд Питт, рассказывает рецепт взрывчатки. Предполагалось, что это будет актуальная формула. Но создатели фильма поняли, к чему может привести такая откровенность, и в последний момент заменили ингредиенты. Как выяснилось позже, решение было абсолютно верным: фильм произвел ошеломительное впечатление на зрителей, а многие восприняли его как сигнал к действию и отправились крушить город.
- Концовка фильма серьезно отличается от книги, хотя изначально сильно отступать от оригинала не планировалось. Однако пока шли съемки, детали сценария каким-то образом просочились в сеть — и финал решено было переделывать. На этот раз в строжайшей секретности.
- Режиссером мог стать Питер Джексон: он был первым и главным претендентом по мнению продюсеров. Джексон и сам был не против, но трезво оценил свою занятость во «Властелине колец» и отказался от проекта. Остается только гадать, каким бы получился фильм, снятый под его руководством.
Индиана Джонс
- Спилберг задумал эффектный кадр, в котором змеи быстро расползаются в стороны от брошенного в них факела. На деле все получилось совсем наоборот: они еще больше подбирались к огню погреться. Говорят, было очень смешно наблюдать за известным режиссером, который отчитывал змей, словно профессиональных актеров.
- Харрисона Форда не хотели брать на роль Индианы. Лукас объяснял это тем, что и так снимает актера в каждом своем фильме. Фаворитом был Том Селлек, перед которым развернулся сложный выбор: стать частью проекта или отказаться от роли в пользу сериала «Частный детектив Магнум». Все мы знаем, что выбрал Том. По иронии судьбы, запуск «Магнума» так долго откладывался, что Селлек успел бы поработать в обоих проектах.
- В серии «Храм судьбы» мы могли бы увидеть гонку на мотоциклах по Великой Китайской стене. Реализовать эпичную задумку не позволило китайское правительство, которое посчитало идею кощунством.
Бонус: саундтрек из «Титаника»
Легендарная композиция «My heart will go on», под которую плакали миллионы людей во всем мире, долго отвергалась Джеймсом Кэмероном. Он был уверен, что в фильме должна быть использована только инструментальная музыка. Уговаривать пришлось и Селин Дион: изначально песня ей не нравилась.
Впрочем, вскоре она изменила свое мнение и спела так, что в студии звукозаписи рыдали все, включая автора композиции и саму Селин. А вот Кэмерону понадобилось еще больше месяца, чтобы принять окончательное решение. И он не прогадал: один из «Оскаров» лента получила именно за саундтрек.
А какие интересные истории со съемок фильмов знаете вы?