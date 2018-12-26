8 знаменитых фильмов, которые планировали снять совершенно иначе

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История кинематографа насчитывает множество разноплановых картин, но среди них есть те, о которых знает без преувеличения каждый. Сейчас очень сложно представить культовую франшизу о Гарри Поттере в виде двухсерийного мультфильма, «Индиану Джонса» — без Харрисона Форда, а Кевина из «Один дома» — без пугающего соседа. Но именно так и могло получиться, если бы авторы фильмов последовали своему первоначальному замыслу.

Властелин колец

Назад в будущее

Один дома

Звездные войны

В третьей части мы узнаем, что Энакин перешел на темную сторону силы. Падме настолько переживает из-за этого, что «не находит в себе силы жить» и умирает во время родов. В первой же версии сценария Амидала была более деятельной: поняв, что Энакин буквально становится монстром, она попыталась организовать за его спиной восстание. В этой же версии проекта планировался эпизод, в котором Падме собирается убить Скайуокера и даже приготовила нож, но не смогла этого сделать.

Гарри Поттер

И кстати, вместо легендарной франшизы мы могли бы получить мультфильм, если бы экранизацию доверили Стивену Спилбергу. Кроме того, режиссер считал, что повествование легко можно было урезать до пары серий.

Унесенные ветром

Интересный факт: исполнительница роли служанки Скарлетт, Хэтти Макдэниел, была первой чернокожей актрисой, удостоенной премии «Оскар». При этом на премьеру фильма ее до последнего не хотели пускать именно из-за цвета кожи. Продюсеры приложили немало усилий, чтобы актрису включили в список приглашенных.

Бойцовский клуб

Индиана Джонс

Бонус: саундтрек из «Титаника»

Легендарная композиция «My heart will go on», под которую плакали миллионы людей во всем мире, долго отвергалась Джеймсом Кэмероном. Он был уверен, что в фильме должна быть использована только инструментальная музыка. Уговаривать пришлось и Селин Дион: изначально песня ей не нравилась.

Впрочем, вскоре она изменила свое мнение и спела так, что в студии звукозаписи рыдали все, включая автора композиции и саму Селин. А вот Кэмерону понадобилось еще больше месяца, чтобы принять окончательное решение. И он не прогадал: один из «Оскаров» лента получила именно за саундтрек.