8 фильмов, где реальность оказалась круче вымысла

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Все мы иногда чувствуем усталость или недовольны своей жизнью. AdMe.ru собрал фильмы, основанные на реальных историях, которые доказывают, что нет ничего невозможного, а человеческая сила воли готова выдержать тысячи испытаний.

Конец тура The End of the Tour, 2015

В ролях: Джейсон Сигел, Джесси Айзенберг, Джоан Кьюсак Сюжет основан на книге репортера Rolling Stone Дэвида Липски, рассказывающей о 5-дневном интервью с Дэвидом Фостером Уоллесом во время тура, организованного в поддержку романа «Бесконечная шутка». Так или иначе, интервью никогда не было опубликовано, а сами герои так больше и не встретились. Рейтинг IMDb — 7,3

Бесконечно белый медведь Infinitely Polar Bear, 2014

В ролях: Зои Салдана, Марк Руффало Фильм повествует о Кэмероне, который после разрыва с семьей пытается восстановить отношения. У героя маниакально-депрессивный психоз, его жена Мэгги пытается содержать двух дочерей, но ей необходимо закончить учебу в другом городе, и она решает оставить детей с отцом. Рейтинг IMDb — 7,0

Тропы Tracks, 2013

В ролях: Миа Васиковски В основу сценария картины «Тропы» легла реальная история австралийской путешественницы по имени Робин Дэвидсон. Молодая девушка оставила близких людей, друзей, уютную размеренную жизнь среднестатистической австралийки и отправилась в многодневный путь через весь континент в компании 4 верблюдов и собаки. Рейтинг IMDb — 7,2

Клетка для кроликов Rabbit-Proof Fence, 2002

В ролях: Эверлин Сампи, Тиана Сансбэри, Лаура Монахэн В начале прошлого века белые австралийцы пытались использовать местных аборигенов для своих бытовых нужд. С этой целью создавались специальные школы, в которых девочек обучали быть прислугой в обеспеченных семьях белых переселенцев. Из такой школы 3 девочки бегут обратно в свой дом, который теперь от них на расстоянии в полторы тысячи миль. Рейтинг IMDb — 7,5

Дворецкий The Butler, 2013

В ролях: Форест Уитакер, Опра Уинфри В центре фильма — жизнь дворецкого Юджина Аллена, который проработал более 20 лет в Белом доме и служил под началом 8 президентов. Только вот дворецкий афроамериканец, и становление его карьеры происходит во времена борьбы за права и свободу темнокожих. Рейтинг IMDb — 7,2

Вспоминая Титанов Remember the Titans, 2000

В ролях: Дензел Вашингтон, Уилл Пэттон, Вуд Харрис Тренер школьной команды по американскому футболу уходит на пенсию, а взамен приглашает нового тренера-афроамериканца, и многие белые игроки команды бойкотируют игры и тренировки, пока их прежний тренер не соглашается занять должность ассистента. Но это только первое препятствие на пути к чемпионству штата. Рейтинг IMDb — 7,8

Солист The Soloist, 2009

В ролях: Джейми Фокс, Роберт Дауни — мл. Фильм, основанный на истории жизни молодого и талантливого музыканта Натаниеля Айерса, карьера которого прервалась в связи с развитием у него шизофрении. Фильм покажет нам жизнь Натаниеля глазами Стива Лопеса, журналиста Los Angeles Times, который пишет о нем несколько статей и, проникнувшись, начинает как может помогать ему. Рейтинг IMDb — 6,7

История Антуана Фишера Antwone Fisher, 2002

В ролях: Дерек Люк, Дензел Вашингтон Антуан Фишер — охранник компании «Сони Пикчерс», который прославился, став известным сценаристом. Однако раньше он был моряком, списанным на берег из-за своего слишком агрессивного поведения. Тут Фишер решает найти родителей, которые бросили его еще во младенчестве. Но в ходе поисков его жизнь меняется отнюдь не в лучшую сторону. Рейтинг IMDb — 7,3