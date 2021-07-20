8 фильмов, в которых в центре внимания само зло, а не однообразные добрячки

Хорошо продуманный персонаж-злодей — важный ингредиент интересных киноисторий. Вряд ли культовые фильмы имели бы такой успех, если бы в них не было харизматичных антагонистов. Вспомнить хотя бы роли Хита Леджера в «Темном рыцаре» или Кристофа Вальца в «Бесславных ублюдках».

Мы в AdMe.ru решили вспомнить лучшие кинокартины, в которых все внимание на себя перетянули не добродушные и милые протагонисты, а вероломные и коварные люди.

Исчезнувшая (2014)

Этот психологический триллер — экранизация одноименного романа Гиллиан Флинн. В центре сюжета — история супругов Эми и Ника. Пара готовится к семейному празднику, но, когда Ник возвращается домой после работы, обнаруживает, что его жена исчезла. Это происшествие широко освещается в прессе, и в ходе расследования все больше подозрений падает на Ника. В фильме основным источником зла стала героиня Розамунд Пайк, а саму актрису в 2015 году номинировали на премию MTV в категории «Лучший злодей». Автор романа в одном интервью пояснила, что хотела сломать стереотип добрых, сострадательных и понимающих женщин. Гиллиан Флинн пыталась показать на примере персонажа, что женщина тоже может быть жестоким манипулятором.

Таксист (1976)

Роберт Де Ниро играет 26-летнего ветерана Трэвиса Бикла, неуравновешенного социопата, который страдает посттравматическим синдромом и живет в полной изоляции в Нью-Йорке. Чтобы справиться с хронической бессонницей, герой подрабатывает таксистом. Трэвис видит всю грязь ночного города и решает очистить его от скверны. По версии Американского института кино, Трэвис Бикл занимает 30-е место в рейтинге величайших злодеев в истории кино. Де Ниро основательно подошел к подготовке к роли. Он выучился на таксиста и пару недель бесцельно колесил по Нью-Йорку. Потом актер посетил военную базу в Северной Италии и записал на пленку разговоры солдат, чьи акценты, по его мнению, могли подойти его персонажу.

Роковое влечение (1987)

Психологический триллер с Гленн Клоуз был номинирован на 6 «Оскаров». Это история о том, как редактор Алекс Форрест заводит роман с женатым адвокатом. Обычная интрижка резко перерастает в болезненные отношения, от которых кровь стынет в жилах не только у героев, но и у зрителей. После выхода этого фильма в словарь добавили новое выражение bunny boiler, которым называют мстительную, эмоционально неуравновешенную женщину, склонную к жестокости. Алекс Форрест занимает 7-е место в списке лучших злодеев всех времен по версии Американского института киноискусства. Хотя Гленн Клоуз настаивает на том, что ее героиня вовсе не злодейка, а психически нездоровая женщина, отчаянно нуждающаяся в помощи.

Старикам тут не место (2007)

Действие криминального триллера происходит в Западном Техасе. Однажды ветеран вьетнамской войны Льюэллин Мосс становится свидетелем мафиозной разборки. Под шумок Мосс забирает чемодан, набитый долларами, и скрывается. Искать украденные деньги доверили опасному, психически нестабильному Антону Чигуру. Хавьер Бардем чуть было не отказался от роли немногословного Чигура из-за накладок в расписании. Режиссеры стали рассматривать на роль Марка Стронга, но в итоге Бардем разобрался с графиком и приступил к съемкам. В итоге актер получил за свою работу «Оскар», а в 2019 году журнал Empire поместил Антона Чигура на 8-е место в списке величайших кинозлодеев всех времен.

Соседка по комнате (2011)

Сара поступает в колледж и знакомится с Ребеккой — своей соседкой по комнате. Девушки становятся лучшими подругами и много времени проводят вместе. Но со временем у Сары появляются новые друзья. Ребекка слишком остро реагирует на эти перемены и не желает ни с кем делить лучшую подругу. Триллер вдохновлен фильмом 1992 года «Одинокая белая женщина». Изначально Лейтон Мистер должна была играть Сару, но ей отдали роль Ребекки. В 2011 году актрису номинировали на премию MTV в категории «Лучший злодей». Критики прохладно отнеслись к самой концепции фильма, но похвалили актерскую игру Мистер.

Крепкий орешек (1988)

«Крепкий орешек» — культовый боевик, который прославил Брюса Уиллиса и Алана Рикмана. По сюжету Джон Макклейн приезжает в отпуск в Лос-Анджелес. Но планам героя мешает немецкий преступник Ханс Грубер, который захватил небоскреб. По версии журнала Empire, Ханс Грубер занимает 4-е место в списке величайших кинозлодеев всех времен. Некоторые критики считают, что этот фильм стал лучшим боевиком именно из-за идеально прописанного злодея. Грубер — умный персонаж, который всегда на шаг впереди. В одном разборе сценария «Крепкого орешка» сказано, что именно Ханс Грубер — самый важный персонаж фильма. Главный злодей — это катализатор, который выводит мир из равновесия и заставляет других персонажей развиваться и действовать.

Прочь (2017)

Крис души не чает в своей девушке Роуз, поэтому соглашается сопроводить ее на большой семейный праздник и познакомиться с родителями. Но безобидная поездка оборачивается для Криса настоящим кошмаром. Эллисон Уильямс была номинирована на премию MTV Movie & TV Awards как лучший злодей. В одном интервью актриса назвала свою героиню абсолютно злым человеком, у которого вообще нет ни одной положительной черты. Чтобы сыграть такого персонажа, актрисе пришлось замкнуться в себе и изолироваться от коллег по съемочной площадке: «Я просто слушала по-настоящему мрачную музыку и пыталась полностью отключиться».

Оз: Великий и Ужасный (2013)

Обаятельный фокусник Оскар Диггс случайно попадает в волшебную страну. Там он знакомится с тремя сестрами-чародейками: Эванорой, Глиндой и Теодорой. Последняя из сестер окажется самой непредсказуемой и доставит герою немало хлопот. Мила Кунис играет эту злую ведьму. По словам актрисы, она сильно волновалась, когда получила эту роль, потому что не хотела разрушать этот классический образ и давать ему новую интерпретацию. Но звезда Голливуда зря переживала, из нее получилась отличная ведьма: в 2014 году Кунис стала лучшей экранной злодейкой и получила премию MTV.