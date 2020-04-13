8 фактов о реальной жизни пассажиров на «Титанике», которые вы не увидите в кино

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Наверное, каждый хотя бы раз в жизни смотрел фильм про судьбу известного парохода, который был одним из самых амбициозных проектов своего времени, а по роскоши интерьеров ничуть не уступал убранству королевских дворцов. Более 100 лет назад лайнер отправился в свой первый и единственный рейс до Нью-Йорка, но до сих пор его история окутана многими тайнами и легендами.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, так ли одинаково роскошна и комфортна была жизнь всех пассажиров на «Титанике».

1. Стоимость билетов

Самый дешевый билет для пассажиров 3-го класса стоил около £ 7, что в пересчете на сегодняшний день составило бы примерно 64 000 рублей. Цены на каюты 1-го класса начинались от £ 23 (около 211 000 рублей), а эксклюзивные апартаменты класса люкс можно было приобрести за £ 870 (около 8 000 000 рублей).

2. Незамужние девушки на корабле

Перед отплытием в газетах был опубликован список всех состоятельных пассажиров «Титаника», и многие матери внимательно изучали фамилии потенциальных холостяков, чтобы подыскать для своих дочек хорошую партию. Именно поэтому некоторые незамужние дамы отправились в плавание специально, чтобы найти себе на «Титанике» богатеньких женихов.

3. Удобства 1-го и 3-го классов

У состоятельных пассажиров были свои личные ванные комнаты, доступ в бассейн с теплой водой, сауну, массажный кабинет, паровую баню и нечто вроде солярия с ультрафиолетовыми лампами. Но на палубе G, где находились каюты 3-го класса, даже туалеты отсутствовали, поэтому некоторые пассажиры не утруждали себя поиском уборных и справляли нужду в ближайшем укромном углу. Температура воздуха во время первого рейса составляла всего 6 °С. По воспоминаниям некоторых пассажиров, система парового отопления на лайнере работала плохо. Из-за сильного похолодания в ночное время многие помещения «Титаника» промерзали, и пассажиры были вынуждены носить теплую одежду даже внутри салонов.

4. Роскошь интерьеров

Самые дорогие апартаменты класса люкс располагались на палубе B. Они имели гостиную, 2 спальни, туалетные комнаты с морской водой, гардеробную, а также персональную палубу для прогулок. Некоторые детали интерьеров лайнера копировали элементы декора Версальского дворца. Стены кают 1-го класса обшивались панелями из дорогого красного дерева. В комнатах располагались дубовые кровати, застеленные шелковым бельем, электрические камины, светильники, гобелены и репродукции картин известных художников.

5. Чем кормили на «Титанике»

В ресторане для пассажиров 1-го класса À La Carte подавали меню известного итальянского ресторатора Луиджи Гатти. Оно включало изысканные в то время блюда: устрицы по-русски, семгу под взбитыми сливками, паштет из гусиной печени и многое другое. Запеченная пикша, курица карри, ягненок, индейка, мороженое, свежие фрукты, сыр и орехи предлагались тем, кто путешествовал 2-м классом. Пассажирам 3-го класса на завтрак подавали овсяную кашу с молоком, копченую селедку, вареный картофель и свежий хлеб. На обед были рисовый суп, жареная говядина, сладкая кукуруза и фрукты.

6. Досуг на корабле

На лайнере для пассажиров 1-го и 2-го классов работала библиотека и читальный зал, комната для игры в сквош и теннис, медицинский кабинет, парикмахерская и гимнастический зал, оборудованный современными велотренажерами, а также «электроверблюдом» и «электроконем». На палубе С у парадной лестницы располагалась справочная, где можно было обменять фунты на доллары, отправить телеграмму, взять напрокат шезлонг, купить билет в турецкую баню. По утрам многие пассажиры 1-го класса совершали пробежки по просторным палубам корабля, а днем играли в мини-гольф и шаффлборд. Палубы 3-го класса в основном использовались для танцев, песен, выступлений музыкантов. Во внутренних помещениях пассажиры развлекались игрой в бридж, шахматы и домино. На «Титанике» даже выпускалась своя судовая газета, в которой печатались статьи об искусстве и литературе, а также публиковались актуальные новости политики, финансов, спорта и торговли, передаваемые с большой земли по радиотелеграфу.

7. Зарплата капитана «Титаника»

Эдварду Джону Смиту, капитану с 25-летним стажем, было поручено управлять лайнером в первом рейсе. До этого он около года возглавлял команду близнеца «Титаника» — парохода «Олимпик». После завершения этого похода, который должен был стать легендарным для компании White Star Line, Смит собирался уходить на пенсию. Месячное жалование капитана составляло £ 105 (около 960 000 рублей в пересчете на сегодняшний день).

8. Количество шлюпок

Общая вместимость шлюпок, которые находились на корабле, составляла 1 178 человек, хотя «Титаник» мог принять на борт 2 556 пассажиров и 908 членов экипажа. Такое недостаточное количество спасательного оборудования не было прихотью владельцев лайнера, а полностью соответствовало британскому кодексу торгового мореплавания. Этот документ определял необходимое число шлюпок на корабле только по грузоподъемности судна, а не по пассажировместимости. В каждой шлюпке должны были находиться складная мачта с парусом, одеяла, коробки с галетами и банки с водой, однако, опасаясь краж, экипаж хранил все дополнительное спасательное оборудование в подсобных помещениях.