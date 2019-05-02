8 случаев, когда сценаристы «Симпсонов» предсказали будущее лучше любой гадалки

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Популярный американский мультсериал «Симпсоны» вышел на экраны в 1989 году, однако он до сих пор не теряет своей актуальности. Особенно удивляют события из серий, напоминающие рисованную историческую хронику, которая со временем сбывается в реальности.

Редакция AdMe.ru разделилась на два лагеря. Одна половина искренне удивляется точности предсказаний, вторая же говорит, что это всего лишь совпадения.

1. Строительство небоскреба «Осколок» в Лондоне

Когда Лиза едет в Лондон, зрители видят в левом углу верхушку небоскреба, который очень напоминает современное 87-этажное строение «Осколок». Даже скептиков удивляет то, что строительство высотного здания началось лишь в 2009 году, до этого там не было похожих высоток. К тому же месторасположение «Осколка» совпадает с указанным в эпизоде «Симпсонов». Быть может, архитекторы и вправду решили воплотить задумку мультипликаторов в жизнь. Серия: Lisa’s Wedding Дата выхода: 19 марта 1995 г.

2. Нобелевская премия Бенгта Хольмстрёма

В одном из эпизодов Лиза вместе с Милхаусом Ван Хутеном и Мартином Принсом смотрит трансляцию вручения Нобелевской премии. После оглашения результатов Милхаус достает бумажку со ставками, в которой он ставил на победу Бенгта Хольмстрёма. В 2016 году финский экономист действительно получит Нобелевскую премию в области экономики. Серия: Elementary School Musical Дата выхода: 26 сентября 2010 г.

3. Агентство национальной безопасности следит за американцами

В серии за 1997 год над головой Гомера показаны линии прослушки, которые принадлежат разным американским спецслужбам. Такие предположения в 1997 году ходили в обществе, однако были лишь неподтвержденными слухами. Только в 2013 году эта информация подтвердилась, когда бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал газетам, что правительство прослушивает звонки и следит за интернет-подключениями американцев. Серия: The Mysterious Voyage of Homer Дата выхода: 5 января 1997 г.

4. Травма Неймара

В одном из эпизодов «Симпсонов» выдуманный футболист Эль Диво симулирует травму и его уносят с поля на носилках. Всего несколько месяцев спустя со дня выхода серии на чемпионате мира по футболу, в июле 2014 года, бразильский футболист Неймар получил очень похожую травму и его точно так же вынесли на носилках. Даже цвет футболок персонажа и реального игрока совпадает. Серия: You Don’t Have to Live Like a Referee Дата выхода: 30 марта 2014 г.

5. The Rolling Stones продолжают гастроли

В комнате Лизы на плакате изображены The Rolling Stones, которые все еще продолжают выступать с концертами. Спустя 15 лет после выхода серии, в 2010 году, музыканты планировали свой прощальный тур, тем не менее группа гастролирует до сих пор. Серия: Lisa’s Wedding Дата выхода: 19 марта 1995 г.

6. «Звездные войны» и «Элвин и бурундуки» выйдут в прокат в один день

При въезде в компанию висят плакаты «Звездных войн» и «Элвина и бурундуков». 18 декабря 2015 года эти два фильма действительно вышли в прокат в один и тот же день. Уникальность данного предсказания состоит в том, что на момент выхода серии никто и не думал снимать 7-й эпизод «Звездных войн» (к съемкам приступили лишь спустя 17 лет после выхода эпизода «Симпсонов»). Серия: Homer the Whopper Дата выхода: 27 сентября 2009 г.

7. Disney купил 20th Century Fox

В мультсериале на вывеске перед входом в кинокомпанию было написано: «20th Century Fox, подразделение компании Walt Disney». Спустя 19 лет со дня выхода серии Disney действительно выкупила компанию за $ 52,4 млрд. Таким образом Disney получила права на такие известные фильмы, как «Люди Икс», «Аватар», «Симпсоны», «Планета обезьян» и др. Серия: When You Dish Upon a Star Дата выхода: 8 ноября 1998 г.

8. Угроза Нотр-Даму

По сюжету эпизода «Мужья и ножи», Гомер и Мардж прячутся от разъяренной толпы в «Нотр-Даме Спрингфилда». Люди же поджидают их с вилами и огненными факелами на улице. Однако в мультсериале собор остается цел и невредим. В реальности же 15 апреля 2019 года произошел сильнейший пожар в соборе Парижской Богоматери, который удалось потушить лишь спустя 14 часов. Серия: Husbands and Knives Дата выхода: 18 ноября 2007 г.

Бонус: не верьте всему, что видите

Сейчас в сети распространяют фейковый кадр из мультсериала «Симпсоны», где пылает собор. Однако это всего лишь удачный фотошоп, в реальной серии момент выглядел иначе.