8 доказательств, что дети из «Игры престолов» уже совсем не дети

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1-й сезон сериала «Игра престолов» вышел в 2011 году. За 6 минувших после этого лет актерский состав заметно вырос. В том смысле, что все дети-актеры сильно повзрослели. Мы в AdMe.ru решили показать, как выглядели эти теперь уже знаменитости во время своего первого появления в сериале и как они выглядят сейчас. А в конце вас ждет забавный бонус о возрасте одного из персонажей «Игры престолов».

Софи Тернер — Санса Старк

В начале съемок сериала, в 2010 году, Софи Тернер было 14 лет. Сейчас актрисе 21 год, и она стала довольно популярной. Не так давно девушка снялась в фильме «Люди Икс: Апокалипсис». А в 2018 году на экраны выйдет фильм «Люди Икс: Темный Феникс», в котором она также участвует.

Мэйси Уильямс — Арья Старк

Мейси Уильямс начала сниматься в «Игре престолов» в 13 лет. Сейчас девушке 20. И хотя она не так популярна, как ее коллега по фильму, все же Мейси снимается в кино. В начале 2017 года вышел фильм с ее участием под названием «iБой».

Айзек Хэмпстед-Райт — Бран Старк

Хэмпстед-Райт впервые появился в сериале в 11 лет. Сейчас актеру 18. Между съемками в «Игре престолов» он успел сняться в фильмах «Экстрасенс» и «Замкнутая цепь».

Арт Паркинсон — Рикон Старк

Арт Паркинсон впервые появился в сериале в 9 лет. Сейчас юноше 16. Он активно совмещал съемки в сериале с работой в других различных кинопроектах.

Дин-Чарльз Чэпмен — Томмен Баратеон

Чэпмен начал сниматься в сериале только с 4-го сезона, съемки которого проходили в 2013 году. На тот момент актеру было 16 лет. И хотя прошло всего 4 года, он сильно возмужал. Чэпмен продолжает актерскую карьеру: осенью 2017 года вышел фильм с его участием «Дыши ради нас».

Бренок О’Коннор — Олли

Бренок О’Коннор начал сниматься в «Игре престолов» в 14 лет, появившись в 4-м сезоне в роли Олли. Сейчас О’Коннору 17 лет, и он продолжает свою актерскую карьеру.

Лино Фасиоль — Робин Аррен

В отличие от большинства коллег по сериалу, Лино Фасиоль родился в Бразилии. Он начал сниматься в «Игре престолов» в 10 лет. Сейчас актеру 17, но он уже успел принять участие в 5 кинопроектах, включая «Игру престолов».

Керри Инграм — Ширен Баратеон

Актриса Керри Инграм начала сниматься в сериале в 2013 году. На тот момент ей было 14 лет. При этом в 2012 году она исполнила одну из ролей в мюзикле «Отверженные». А в 2016 году актриса приняла участие в съемках сериала «Нашествие варваров».

Бонус: книжный возраст vs. реальный возраст

Джек Глисон начал сниматься в «Игре престолов» в 18 лет. При этом в 1-м сезоне сериала ему приходилось играть 12-летнего избалованного и своенравного Джоффри. Согласитесь, получилось довольно убедительно. Сейчас Джеку 25, но после «Игры престолов» он пока не снялся ни в одном фильме.