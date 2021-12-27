8 ляпов, которые пропустили даже создатели мультфильма «Простоквашино», а мы вот взяли и заметили

Трилогия про друзей из «Простоквашино» — пожалуй, один из незаменимых атрибутов нашего детства. Эти мультфильмы мы засмотрели до дыр. Еще бы, ведь в них идеально почти все — история, герои, одежда, обстановка.

Но мы в AdMe.ru решили освежить в памяти любимый мультфильм и заметили нестыковки, на которые не обращали внимания в детстве. В конце статьи вас ждет бонус: расскажем, кто из героев трилогии стал отражением целой эпохи.

Мама и папа бегают на кухню в разные стороны

Письмо, написанное Дядей Федором, настолько шокирует его родителей, что они один за другим падают в обморок. Они по очереди отправляются за водой для своей половинки на кухню. Вот только непонятно, где же кухня находится: папа бежит за стаканом воды направо, а мама — налево.

В доме два телевизора, хотя, по идее, прибор один

Первая встреча дяди Федора, Матроскина и Шарика с почтальоном Печкиным происходит в их новом доме. Во время разговора в кадр попадает старый телевизор. Причем телевизор повернут кинескопом к зрителю в обоих ракурсах — когда Печкин видит новых жильцов и когда они видят его. Но телевизоры при этом разные. Интересно, эта деталь случайна или она была заранее введена создателями мультфильма, чтобы в третьей части из двух неработающих телевизоров герои собрали один работающий?

Печь с трубой перемещаются

Общий план дома в Простоквашино меняется от серии к серии. Например, труба в «Каникулах в Простоквашино» располагается слева, а в третьей, «зимней» части трилогии — справа. Вероятно, дядя Федор, Шарик и Матроскин любили делать перестановку мебели, да такую глобальную, что и печь каждый раз оказывалась на новом месте.

Еда странным образом исчезает с дивана

Дядя Федор угощает своего нового друга Матроскина колбасой и яйцами. Когда приходят родители, начинается спор по поводу дальнейшей судьбы кота. Матроскин прячется, и вместе с ним с дивана исчезают остатки пира. В начале ссоры родителей угощения видны, после смены кадров они будто растворяются.

Входная дверь меняется

В Простоквашино все стабильно: сезон сменяет сезон, почтальон носит посылки, жители занимаются хозяйством. Непостоянно одно — входная дверь Шарика и Матроскина. С каждой новой серией меняется ее цвет, количество и материал планок. А еще иногда она открывается внутрь, а иногда наружу.

Баня перемещается как ей вздумается

Общий вид дома вновь меняется в третьей серии. Дом становится выше, баня перемещается по участку и оказывается расположенной чуть дальше от домика. Кажется, кто-то из героев постоянно использует магию вне Хогвартса.

Самовар, вероятно, чужой

В ожидании Нового года Матроскин и Шарик накрывают на стол. Однако угощения ограничиваются пиалой с кубиками сахара да пузатым начищенным самоваром. Хороший самовар (а на столе именно такой) не может быть дешевым, так как в его составе присутствует дорогая медь. Но откуда такая ценная вещь у друзей? Экономный Матроскин вряд ли стал бы тратиться на самовар. Единственный вариант — самовар, как и телевизоры, достался героям от предыдущих жильцов. Хороший все-таки дом они выбрали в первой серии.

У Шарика волшебные кеды, которые сами меняют цвет

В заключительной части трилогии «Зима в Простоквашино» между Матроскиным и Шариком разгорается конфликт: пес вместо валенок купил себе кеды. При этом внимательный зритель заметил, что друзья не топят печь и не закрывают входную дверь. А еще в этой сцене кеды вдруг меняют свой цвет.

Бонус: Дядя Федор выглядит как хиппи

Мультфильм не только рассказывает нам историю трех друзей, он становится в какой-то степени отражением своего времени. Например, Дядя Федор — независимый мальчик, его мнение часто идет вразрез с точкой зрения его родителей и общества. Он бежит из города в деревню в поисках спокойной жизни на природе. А его образ — брюки клеш, яркая футболка, отпущенные волосы — несколько напоминают облик представителей культуры хиппи.