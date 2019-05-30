8 доказательств того, что «Игра престолов» изменила мир (И мы за это благодарны)

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Кажется, мир никак не может смириться с окончанием «Игры престолов». Сложно отпустить любимых героев, но пора прощаться. Напоследок фанаты говорят спасибо за все то, что подарил нам этот уникальный проект.

Мы в AdMe.ru разузнали, какое наследие нам оставил самый успешный сериал в истории и почему это касается даже тех, кому эпопея HBO совершенно безразлична.

1. Сериалы обогнали кино

Про то, что «Игра престолов» станет самым популярным сериалом в истории, изменившим облик современного телевидения, шоураннеры в 2010 году не могли и мечтать. На производство пилотной серии канал HBO потратил более $ 5 млн, и эта сумма казалась астрономической. Максимальный бюджет шоу для кабельного ТВ в США тогда не превышал $ 2 млн. Спустя почти 10 лет затраты на одну серию достигли $ 15 млн. Если первый эпизод набрал 2,2 млн просмотров, то аудитория финала возросла до рекордных 19,3 млн человек. Авторы не испугались показать на телеэкране насилие и любовь за гранью телевизионных норм. Сериал ввел моду на натурную съемку, отодвинув на второй план работу в павильоне. Но больше всего средств затрачивалось на умопомрачительные спецэффекты. После такого зритель уже не готов смотреть на посредственную компьютерную графику. За столь оглушительным успехом потянулись и другие студии, которые стали вкладывать больше денег в развитие индустрии сериалов. «Игра престолов» привела современное кабельное телевидение к процветанию. Теперь миллионы людей предпочитают проводить вечера за просмотром любимых сериалов и все реже ходят в кино.

2. Фэнтези больше не для гиков

Жанр фэнтези в литературе и кино никогда не воспринимался всерьез, оставаясь объектом обожания только небольшого сообщества фанатов. Всплеск популярности ему принес «Властелин колец» Питера Джексона, а также фильмы и книги про Гарри Поттера. Однако жанр не переставал ассоциироваться со сказками, которые не стоит воспринимать слишком серьезно. «Игра престолов» сломала сразу все стереотипы обывателей насчет фэнтези, придав жанру реализма. Здесь любая сказка рискует превратиться в ночной кошмар. Никто не может чувствовать себя в безопасности. Страсть, кровь и жестокость, магия и драматургия не оставляют зрителю шансов. В отличие от других произведений жанра, погружающих нас в лучшее Средневековье, в котором хочется оказаться — с добрыми королями и отважными рыцарями, вселенная Джорджа Мартина показывает отражение нашей истории с худшей стороны, не забывая при этом дарить надежду. Зрители, уставшие от предсказуемости голливудских картин, нуждались в этом «Властелине колец для взрослых» как в глотке воздуха. Успех шоу заставил индустрию повернуться лицом к жанру фэнтези. Amazon анонсировал съемки приквела к «Властелину колец», BBC намерен экранизировать «Плоский мир» Терри Пратчетта, Hulu может воплотить на экране «Стеклянный трон» Сары Маас, а Netflix уже в этом году выпускает киноверсию польской саги «Ведьмак» Анджея Сапковского. Сама вселенная «Игры престолов» тоже не прощается с нами и найдет продолжение в анонсированных HBO спин-оффах саги.

3. Новые звезды кино

Проверенный прием кино и телевидения — пригласить в проект известных актеров, за которыми потянется публика. В «Игре престолов» такой звездой был Шон Бин, персонажа которого сценаристы «убили» уже в 1-м сезоне. Ставка была сделана на молодые, никому не известные лица. И продюсеры не прогадали. Сегодня героев «Игры престолов» знает весь мир. Многие актеры были еще детьми, когда начинали сниматься в 2010 году. Никто не ждал от сериала такого успеха. Кит Харингтон (Джон Сноу) признается, что вообще подумывал о карьере журналиста в те годы. Теперь полюбившиеся миллионам актеры успешны и востребованы в Голливуде. Зрители с нетерпением ждут новых ролей от звезд шоу. Уже успели появиться на экранах в других амплуа Кит Харингтон, Эмилия Кларк (Дейенерис), Лина Хиди (Серсея), Джейсон Момоа (кхал Дрого), Николай Костер-Вальдау (Джейме), Питер Динклэйдж (Тирион), Гвендолин Кристи (Бриенна), Софи Тернер (Санса), Мэйси Уильямс (Арья), Эйдан Гиллен (лорд Бейлиш), Ричард Мэдден (Робб Старк), Мишель Фэйрли (Кейтилин Старк) и многие другие.

4. Туристические достопримечательности

Когда-то «Властелин колец» прославил на весь мир Новую Зеландию. Спустя годы «Игра престолов» вдохновила туристов упаковать чемоданы и поехать на места съемок в Хорватию, Исландию, Северную Ирландию и Испанию. Хорватский Дубровник на берегу Адриатического моря, где находятся прототипы Красного замка и улиц Вестероса, стал самым любимым местом для туристических паломничеств. Людей, желающих побывать в местах, где развернулась главная борьба за Железный трон, стало так много, что судьбой города, объекта Всемирного наследия, обеспокоились в ЮНЕСКО, призвав местные власти ограничить турпоток. К счастью, туристам не придется скучать. HBO по окончании сериала объявил о запуске туристического проекта «Игра престолов: наследие». Замки Винтерфелла, Вестероса и Черный замок Ночного Дозора, по которым прогуливались герои саги, теперь стали площадками для выставок костюмов, художественных работ, оружия и интерактивных игр.

5. Люди по всему миру читают книги

Если в начале 2000-х «Гарри Поттер» усадил за книги школьников, то в 2010-х «Игра престолов» сделала чтение еще более популярным среди молодежи постарше. Создателя саги «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина весь мир полюбил и одновременно возненавидел — за то, что уже 8 лет не выходит в свет 6-я (предпоследняя) часть серии. В ожидании нового тома поклонники читают и перечитывают уже вышедшие части саги, без конца строя теории и сравнивая их с телеверсией. Сейчас, когда многие фанаты остались недовольны концовкой сериала, можно предсказать всплеск интереса к книгам, в которых события все еще могут обернуться совершенно непредсказуемым финалом.

6. Влияние на экономику и политику

«Никакого сговора. Никакого воспрепятствования осуществлению правосудия. Для ненавистников и радикальных левых демократов игра окончена».

«Игра престолов» обогатила экономики стран, в которых она снималась, и породила многомиллионную индустрию производства товаров с символикой сериала. Пожалуй, самый неожиданный экономический эффект оказала последняя серия телевизионной саги. Чтобы не пропустить финал сериала, только в США 10 млн человек взяли отгулы. В результате государственная казна недосчиталась $ 3,3 млрд. Упоминания о саге появились и там, где их никто не ожидал увидеть. Дональд Трамп неоднократно публиковал в своем твиттере цитаты из «Игры престолов» и картинки в стиле сериала, сопровождая их политическими заявлениями. HBO даже пришлось выступить с заявлением и предостеречь президента от использования интеллектуальной собственности канала в политических целях.

7. Арьи, Кхалиси и Тирионы растут среди нас

Тренд называть детей именами популярных персонажей книг и кино появился еще в прошлом веке. Но редкие художественные произведения могут похвастаться обилием столь экзотичных вымышленных имен. За время существования «Игры престолов» только в США на свет появились 3,5 тыс. Дейенерис и 2,5 тыс. Арий Старк. Кроме того, в прошлом году родилось 560 девочек с именем Кхалиси. В России тоже есть свои Арьи, Дейенерис, Варисы и Петиры. Еще в нашем реальном мире можно теперь встретить Тирионов, Бриенн, Кейтилин, Санс, Григоров, Джейме, Теонов и даже Джоффри. После выхода последнего сезона многие родители пожалели, что назвали своих девочек в честь Королевы драконов. Но исполнительница этой роли Эмилия Кларк высказалась в защиту имен Дейенерис и Кхалиси, отметив, что негативный образ героини забудется, а девочки будут всю жизнь получать комплименты за свои «сказочные» имена.

8. Цитаты, которые ушли в народ

О том, что зима близко, Ланнистеры всегда платят долги, а Джон Сноу ничего не знает, хоть раз слышали даже те, кто не видел ни одной серии «Игры престолов». Меткие фразы и цитаты, вышедшие из-под пера Джорджа Мартина, сценаристов Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса, то и дело звучат из уст героев саги. Некоторые преисполнены мудрости, какие-то просто забавны, а лучшие из них навсегда стали народным достоянием. «Умелая угроза бывает порой красноречивее удара». Тирион Ланнистер

«Короны творят странные вещи с головами, на которые надеты». Тирион Ланнистер

«К чему богатство, если ты можешь рассмешить женщину». Тирион Ланнистер

«Человека без мотива никто не заподозрит. Запутывай своих врагов. Если они не узнают, кто ты и чего хочешь, то не угадают твой следующий шаг». Петир Бейлиш

«Оставь в живых хоть одного волка, и овцы никогда не будут знать покоя». Арья Старк

«А теперь иди и пей, пока не покажется, что ты все сделал правильно». Бронн Черноводный

«Льва не должно интересовать мнение овец». Тайвин Ланнистер

«Люди всегда требуют правды, но она редко приходится им по вкусу». Джейме Ланнистер

«Есть только один бог, и имя его — смерть. А смерти мы говорим только одно: не сегодня». Сирио Форель

«Мой брат мне как-то сказал: „Все, что перед словом „но“, — лошадиное дерьмо“». Бенджен Старк

«Только признав, кто мы есть, мы получим то, чего хотим». Петир Бейлиш

«Люди всегда винят демонов, когда их грандиозные планы проваливаются». Тайвин Ланнистер

«В игре престолов побеждают или погибают. Третьего не дано». Серсея Ланнистер