8 актеров, которые отказались от привычных экранных образов и стали еще популярнее

14 3 15 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Помните боггарта из вселенной «Гарри Поттера» — сверхъестественное существо, которое меняет форму в зависимости от того, чего боится человек? Мы уверены, боггартом популярных актеров был бы образ, в котором они застряли навечно.

AdMe.ru вспомнил представителей творческой профессии, которым удалось перезагрузить свою карьеру и выйти из надоевшего амплуа. Теперь боггарту при встрече с ними придется несладко.

1. Брэдли Купер

Первый успех пришел к Брэдли с фильмом «Мальчишник в Вегасе». Какое-то время он снимался преимущественно в комедиях, а в 2011 году сыграл в триллере «Области тьмы». С тех пор его карьера стремительно пошла вверх и, несмотря на еще 2 части «Мальчишника», за Купером закрепилась слава драматического актера. Настоящим прорывом стала его первая самостоятельная работа — фильм «Звезда родилась». Здесь Брэдли выступил как актер, режиссер и музыкант. Лента получила 8 номинаций на «Оскар» и взяла статуэтку за лучший саундтрек.

2. Кристен Стюарт

Роль Беллы Свон в трилогии «Сумерки» сделала Кристен знаменитой. Однако зрители постоянно критиковали безэмоциональность актрисы, за что она «удостоилась» премии «Золотая малина». Но критика ее не остановила. На время Кристен ушла из большого кино и переключилась на артхаус. В середине 2010-х годов Стюарт сыграла в комедии Вуди Аллена «Светская жизнь» и двух драмах французского режиссера Оливье Ассаяса — «Персональный покупатель» и «Зильс-Мария». За роль в последнем получила премию «Сезар». В 2019 году Кристен эффектно вернулась на большой экран в «Ангелах Чарли», после чего закрепила успех, сыграв главную роль в научно-фантастическом триллере «Под водой».

3. Дэниел Рэдклифф

После «Гарри Поттера» Дэниел поставил перед собой задачу — не ассоциироваться с «мальчиком, который выжил». В ход пошло участие в хорроре («Женщина в черном»), романтической комедии («Дружба и никакого секса?») и фильмах с элементами абсурда («Рога» и «Человек — швейцарский нож»). Но истинным прорывом Дэниела стал американский триллер «Абсолютная власть». Рэдклифф сыграл агента ФБР, который под прикрытием внедряется в банду неонацистов. Актер настолько удачно вошел в образ, что в бритоголовом парне с холодным взглядом было не узнать бывшего «выпускника Хогвартса».

4. Дэвид Духовны

Актерам, сыгравшим яркую роль в популярном сериале, бывает сложно повторить успех в других проектах, и со временем зрители о них забывают. Но Дэвида Духовны эта участь обошла стороной: он стал звездой благодаря «Секретным материалам», а через 5 лет после окончания съемок в них триумфально вернулся в телеэфир, сыграв Хэнка Муди в «Блудливой Калифорнии». За обе роли Дэвид получил премию «Золотой глобус», а в 2016 году удостоился «звезды» на голливудской «Аллее славы».

5. Риз Уизерспун

Риз начинала карьеру с романтических комедий, а ее главным успехом стал фильм «Блондинка в законе». Образ гламурной кокетки Эль Вудс надолго закрепился за Уизерспун. Выйти из него ей удалось лишь в 2014 году: актриса сыграла главную роль в фильме «Дикая». Героиня Риз в одиночку преодолевает туристическую тропу в 1 770 км, чтобы избавиться от душевных мук после развода и смерти матери. С тех пор позиции актрисы в кино становились все сильнее. За последние 3 года она спродюсировала и сыграла в сериалах «Большая маленькая ложь», «Утреннее шоу», «И повсюду тлеют пожары». Эти работы закрепили за ней амплуа драматической актрисы и сделали Уизерспун одной из главных борцов за права женщин в Голливуде.

6. Ченнинг Тейтум

Ченнинг Тейтум стал известен благодаря молодежной комедии «Она — мужчина» и музыкальной мелодраме «Шаг вперед». Привлекательная внешность быстро сделала его кумиром подростков, но задерживаться в одном образе в планы Ченнинга не входило. Сначала он поиронизировал над образом красавчика в фильме «Мачо и ботан», а затем показал себя в серьезных драматических проектах: он снялся в триллере «Побочный эффект», фантастическом фильме сестер Вачовски «Восхождение Юпитер» и в вестерне Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка».

7. Крис Прэтт

Крис Прэтт начинал творческий путь с комедийных ролей и амплуа простого соседского парня. Трансформировать карьеру ему помогли супергеройские и приключенческие франшизы. С 2014 года Крис играет Звездного Лорда в «Стражах Галактики» и «Мстителях» киновселенной Marvel, а параллельно управляется с динозаврами в «Мире юрского периода».

8. Джейсон Момоа

Мало кто знает, что брутальный Джейсон Момоа начинал карьеру в «Спасателях Малибу». Ему было 19 , когда его, юного студента Колорадского колледжа, пригласили сниматься в 10-м сезоне популярного ТВ-шоу. Однако, по его признанию, после этого Джейсону было сложно получить роль в других проектах. Все изменилось лишь в 2011 году, когда актера пригласили сняться в боевике «Конан-варвар», а затем в сериале «Игра престолов» в роли Кхала Дрого.