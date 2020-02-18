8 актеров, которые не разобрались в сюжете собственных фильмов

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Наверное, каждый из нас вспомнит фильм, события которого так и остались для него тайной. Бывает, мы не можем уловить суть концовки или удивляемся странному сюжету. Оказывается, актеры не исключение. Некоторые из них тоже не совсем поняли ленты, в которых сыграли.

AdMe.ru знакомит вас с такими звездами и их сомнениями по поводу известных картин.

1. Леонардо Ди Каприо тоже не знает точного конца «Начала»

О фильме «Начало» Кристофера Нолана спорили сотни тысяч зрителей. Они пытались понять, как заканчивается эта картина. Одним казалось, что герой бодрствует, другие считали, что все это сон. Исполнитель главной роли, Леонардо Ди Каприо, тоже на 100 % не уверен в сюжете фильма. «Конец у каждого свой», — уклончиво отвечал актер.

2. Алек Гиннесс заучивал реплики, которых не понимал

Алек Гиннесс сыграл одного из главных персонажей саги «Звездные войны» — Оби-Вана Кеноби. Но актер утверждал, что во время съемок фильмов не представлял, что творится вокруг. Каждый раз ему приходилось повторять заученные реплики, которые не вносили ясности в сюжет. «Не могу сказать, что я получал удовольствие от процесса. Сценарий был слишком запутанным», —вспоминал артист.

3. Джордж Клуни извинился за то, что не стал настоящим Бэтменом

Джорджу Клуни до сих пор стыдно за свою роль в фильме 1997 года «Бэтмен и Робин». Эта картина не один раз попадала в список худших лент в истории, и, может быть, причина как раз в том, что Клуни не смог вжиться в образ Бэтмена. Актер говорил, что попросту не понимал мотивации супергероя и был явно не лучшей кандидатурой на эту роль. Джордж даже извинился за то, что испортил франшизу.

4. У Роберта Паттинсона есть вопросы к «Маяку»

Роберт Паттинсон не хотел, чтобы его ассоциировали с волшебником Седриком Диггори из фильмов о Гарри Поттере и вампиром Эдвардом из «Сумерек», поэтому после съемок в этих мейнстримных картинах выбирал для себя максимально странные роли. Он утверждал, что попросил Роберта Эггерса, режиссера фильма «Маяк», именно о самом безумном амплуа. Эггерс согласился и предложил Паттинсону сыграть смотрителя маяка, который теряет разум. Вот только актер так и не понял, почему его герой обезумел. У Роберта есть несколько причин: пребывание в изоляции, таинственный свет маяка, проклятие морской птицы, алкоголизм или даже проделки бога моря. В одном из интервью Паттинсон говорил, что так и не выбрал для себя один из этих вариантов.

5. Лаура Хэрринг все еще пытается понять концовку фильма «Малхолланд Драйв»

Дэвид Линч — один из самых необычных режиссеров современности. Его работы вызывают много вопросов не только у зрителей, но и у самих актеров. Например, Лаура Хэрринг, которая играла в ленте «Малхолланд Драйв» Риту и Камиллу Роудс, рассказывала изданию The Independent, что до сих пор сомневается, как именно закончился этот фильм с ее участием. «Кто был убит? Это была Диана? Это была Камилла? Это была Рита? Это была Бетти? Кто был в этой постели в конце?» — продолжает спрашивать саму себя актриса.

6. Шон Пенн не знает, что думать о «Древе жизни»

«Честно говоря, я все еще пытаюсь понять, что я делал в „Древе жизни“. Более того, сам режиссер картины Терренс Малик не смог мне все четко объяснить», — сказал в интервью газете Le Figaro американский актер. Кстати, в этом фильме Пенн сыграл одну из главных ролей, поэтому его неосведомленность не понравилась фанатам «Древа жизни».

7. Колин Фаррелл не до конца понял «Лобстера»

«Лобстер» — запоминающаяся антиутопия, которая удивила многих зрителей. Этот фильм рассказывает о будущем, в котором одиночки должны или найти себе пару, или превратиться в животных. Картина заканчивается тем, что главный герой размышляет о том, что нужно ослепить себя, чтобы стать таким же, как его возлюбленная. Колину Фарреллу, исполнителю этой роли в «Лобстере», был непонятен ход мыслей его персонажа, и он признавался, что так и не догадался, что будет в конце истории. Его герой станет слепым, превратится в лобстера или обманет возлюбленную?

8. Марлон Брандо не стал вникать в историю Супермена

В «Супермене» 1978 года Марлон Брандо играл отца Кларка Кента. Экранное время культового актера составило около 20 минут, и создатели картины утверждали, что Брандо не захотел разбираться в истории жизни супергероя, а просто выучил свои реплики. Кристофер Рив, которому в этой ленте досталась роль Супермена, тоже отзывался о своем экранном отце нелестно: «Марлон совсем не понимал своего героя и не хотел вникать в сюжет фильма».