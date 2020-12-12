7 звезд, которые не хотели становиться родителями, но судьба распорядилась иначе

Сам термин «чайлдфри» (англ. childless by choice, voluntary childless — «добровольно бездетный») обозначает осознанный отказ от деторождения. Мы оставим в стороне моральный аспект этого вопроса, ведь каждый волен самостоятельно выбирать, как ему жить.

Однако нам в AdMe.ru стало любопытно, кто же из знаменитостей решил отказаться от своих принципов и обзавелся наследниками. Кто знает, может кто-то вдохновится их примером.

Ева Лонгория

В 2015 году актриса признавалась, что не готова обзаводиться потомством, однако после того, как вышла замуж, поменяла свое мнение, родив от Хосе Антонио Бастона сына Сантьяго. Ева признается, что души не чает в ребенке. Звезда подробно делилась историей своей беременности с подписчиками в социальных сетях.

Ева Мендес

Красавица долгие годы придерживалась своей философии, пока не встретила Райана Гослинга на съемках фильма «Место под соснами». Игра влюбленных на экране переросла в брак уже в обычной жизни. А там звезда поняла, что хочет классическую семью со всеми ее атрибутами. Сама Ева говорила: «Что случилось? Случился Райан Гослинг. Я имею в виду, что я в него влюбилась. И я начала хотеть... нет, не детей, а именно его детей». Сейчас пара воспитывает двух очаровательных дочек Эсмеральду и Амаду.

Кэмерон Диас

«Дети — это непрерывная работа, которой нужно заниматься без выходных в течение минимум 18 лет», — считала актриса. Однако в возрасте 47 лет звезда поменяла свое мнение и вместе с мужем Бенджи Мэдденом при помощи суррогатной матери обзавелась прекрасной дочкой Рэддикс.

Диана Крюгер

Звезда считала себя слишком эгоистичной, чтобы заботиться о ком-то еще, кроме себя. Однако после того, как в 2016 году Крюгер начала встречаться с актером Норманом Ридусом, партнером по фильму «Небо», она все же решилась стать матерью и не пожалела о своем выборе.

Зоуи Дешанель

Актриса и певица до 2015 года признавалась, что не стремится к материнству. По ее словам, мир навязывает женщине определенные стандарты, которым она обязана соответствовать, и деторождение — один из них. Однако чуть позже в браке с продюсером Джейкобом Печеником у нее появилась дочь Элси Оттер, а спустя еще пару лет — сын Чарли Вулф. Несмотря на то что брак, увы, распался, дети для Зоуи на первом месте.

Джессика Бил

Встречаясь с не менее знаменитым Джастином Тимберлейком, Джессика Бил не раз отнекивалась от роли матери: «Это не для меня. Хватает того, что у меня есть собака Тина. Заботиться о ней тоже непросто». Однако после тихой свадьбы актриса изменила свое мнение и родила сына Сайласа Рэндалла Тимберлейка. Селебрити без ума от своего ребенка и думают о нем даже на светских мероприятиях.

Джордж Клуни