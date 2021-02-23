7 голливудских актеров, которые звезд с неба не хватают, а зрители все равно в них души не чают

Голливуд не знает недостатка в талантливых актерах и актрисах, которых почитают и критики, и зрители. Однако есть и те, кто добился славы и собрал вокруг себя армию фанатов, а любви кинокритиков все равно не удостоился. Фильмы с участием этих актеров часто получают негативные отзывы и низкие оценки. Но эти звезды не перестают заключать контракты со студиями и сниматься на радость поклонникам.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, какие актеры первой величины не в почете у кинокритиков. Для этого мы изучили статистику антипремии «Золотая малина» и агрегатора рецензий Rotten Tomatoes, который вычисляет рейтинг одобрения фильма, опираясь на оценки профессиональных знатоков кино.

Анджелина Джоли

Джоли произвела фурор, когда в 1998 году снялась в фильме «Джиа». Всего через год она получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в «Прерванной жизни». Но на этом актерские достижения актрисы закончились. Джоли 4 года подряд была номинанткой на премию «Золотая малина» за худшую женскую роль. Критикам не понравилось, как она сыграла аж в 7 кинокартинах. Согласно статистике Rotten Tomatoes, фильмы, в которых Анджелина играет главную роль, редко вызывают положительные отклики у критиков. Так, 1-я часть «Малефисенты» получила 54 % положительных отзывов из 100 %, а 2-я — 39 %. Но публика любит Анджелину Джоли и с удовольствием смотрит фильмы с ней. Некоторые зрители называют ее «женской версией Тома Круза» и видят в актрисе невероятный талант.

Джон Траволта

Критики с сожалением отмечают, что лучшие актерские годы Джона пришлись на то время, когда он блистал в мюзиклах, криминальных триллерах и был номинирован на «Оскар» за игру в «Криминальном чтиве». Именно тогда актер запал в душу зрителям и многие пророчили Траволте выдающуюся карьеру. Однако, начиная с 2000-х, только 3 проекта с его участием получили положительные оценки, все остальные провалились. За это время Траволта 7 раз попадал в список номинантов на худшую мужскую роль. И дважды становился победителем: в 2000-м («Поле битвы: Земля» и «Счастливые номера») и в 2019-м («Фанат» и «Бок о бок»). Поклонники же считают Траволту несомненно талантливым и харизматичным актером, который просто пал жертвой неудачных решений.

Орландо Блум

Анализируя фильмографию Орландо Блума, можно заметить, что единственные роли, в которых он преуспел, — это второстепенные: Леголас и Уилл Тернер. И то за игру в 3-й части «Пиратов Карибского моря» актера номинировали на «Золотую малину». Публика надеялась, что после съемок в 2 крупнейших франшизах звезда Блума будет сиять долго и ярко. Но этого не произошло. Других выдающихся ролей у актера нет. Некоторые критики считают, что Орландо загнал себя в тупик, выбрав нишу высокобюджетных фильмов, где его затмевают более талантливые коллеги. Как это было, например, в «Царстве небесном», в котором Орландо делил съемочную площадку с Эдвардом Нортоном, Джереми Айронсом и Евой Грин. Блум и сам нелестно оценивает свои актерские способности и считает, что крупные роли с большим количеством диалогов ему не к лицу.

Кэмерон Диас

В начале 2000-х имя Кэмерон Диас было одним из самых громких в Голливуде. Она блистала в «Быть Джоном Малковичем», «Все без ума от Мэри», «Бандах Нью-Йорка» и «Ванильном небе». За все эти фильмы актриса была номинирована на престижные премии. Казалось, что она могла взяться за любую роль и добиться огромного успеха, но Диас нашла для себя комфортную нишу несерьезных романтических комедий и перестала экспериментировать. Такое решение не привело ни к чему хорошему: по статистике Rotten Tomatoes, после 2005-го ни один фильм с Диас не получил от критиков достойных оценок. Например, обозреватель Rolling Stone в рецензии на «Энни» написал, что Диас «переигрывает до истерики». Все это привело к тому, что Кэмерон несколько раз номинировали на «Золотую малину». А в 2015 году ее назвали худшей актрисой за игру в 2 провальных фильмах — «Другой женщине» и «Домашнем видео».

Милла Йовович

Можно сказать наверняка: критики недолюбливают актерскую игру Миллы Йовович. Она никогда не была номинирована на знаковые кинопремии, зато 3 раза появлялась в списке «Золотой малины» за роли в «Пятом элементе», «Жанне д’Арк» и 5-й части «Обители зла». Но Милла не расстраивалась и продолжала сниматься практически без перерывов. И хотя большинство из ее фильмов критики разносят в пух и прах, актрису это не беспокоит, потому что есть люди, которым нравится ее работа. Например, некоторые зрители особо отмечают ее игру в «Лицах в толпе» и «Уцелевшей». А на все негативные отзывы Йовович не так давно ответила следующим образом: «Все мои самые крутые фильмы ругали критики. Но каждый из них теперь является культовой классикой. Каждый из них».

Бен Аффлек

Аффлек сделал себе имя в Голливуде, сыграв в фильме «Умница Уилл Хантинг» с Мэттом Дэймоном и Робином Уильямсом. Затем преуспевающий актер неплохо показал себя в «Армагеддоне» и даже был номинирован на премию. А потом, как отмечают критики, Аффлек пошел по пути плохих боевиков, посредственных драм и глупых комедий, которые больно смотреть. Актер был 4 раза номинирован на «Золотую малину», а в 2003-м забрал антипремию за участие в фильмах «Джильи», «Сорвиголова» и «Час расплаты». Однако зрители видят в Аффлеке потенциал и хвалят его игру в «Исчезнувшей». Один из комментаторов Reddit вообще считает, что в этом фильме Бен затмил даже Розамунд Пайк и показал одно из лучших своих выступлений.

Дженнифер Энистон

По статистике Rotten Tomatoes, с 1993 по 2019 год у Энистон было всего 8 более или менее успешных фильмов. Остальные же получили очень низкие оценки кинокритиков. Основная претензия к актрисе состояла в том, что Энистон не выходила из амплуа простой девушки и предпочитала романтические комедии, а не серьезные роли. Даже сама Дженнифер в одном из интервью призналась, что она не особо гордится проектами, в которых снималась. К сожалению, она не уточнила, какие именно фильмы заставляют ее краснеть от стыда. Возможно, речь шла о комедиях «Больше, чем друг» и «Охотник за головами», за игру в которых Энистон номинировали на «Золотую малину». В сериалах же Энистон играет в разы лучше: за роль Рэйчел Грин актриса получила «Золотой глобус», а в 2020 году она была номинирована на «Эмми» в категории «Лучшая актриса в драматическом телесериале». Возможно, актриса сменит амплуа и еще поразит всех нас.