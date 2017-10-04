7 верных признаков провального кино

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Нет такого фильма, который нравится абсолютно всем или наоборот — все его ненавидят. Но есть и объективные показатели успеха, такие как мировые сборы в прокате и рейтинги кинокритиков. Мы в AdMe.ru решили собрать неудачные составляющие фильма, которые могут привести к его провалу, но все решать, конечно, вам.

7. Это ремейк классического кинофильма

К сожалению, римейки знаменитых фильмов не оправдывают ожидания и оказываются провальными. Например, «Психо» 1998 года, режиссера Гаса Ван Сента получил весьма слабые отзывы, в отличие от оригинала «Психо» 1960 года Альфреда Хичкока. Обычно это происходит потому, что ожидания от данного фильма априори завышены. Ведь фильм-оригинал поставил довольно высокую планку и не всем римейкам дано его превзойти, а то и просто сравняться.

6. Большое количество авторов сценария

Большое количество сценаристов, например как тут, в фильме Роберта Швентке «Призрачный патруль», говорит о том, что сценарий много раз переписывался и в нем нет целостности, ведь у каждого сценариста свое видение конечного результата. Что может привести к тому, что фильм будет не на высоте.

5. Трейлер фильма почти весь состоит из спецэффектов

«Восхождение Юпитер» 2015 года сестер Вачовски — хороший пример яркого трейлера и провального фильма. В хороших фильмах спецэффектам уделяется не очень много времени, а вот если на них ставится основной упор, то можно ограничиться просто просмотром трейлера. В нем все равно собрано самое интересное.

4. Пресс-показ не проводят и запрещают рецензии до выхода фильма

Когда критикам запрещают писать отзывы на фильм, это заставляет задуматься, тем более когда еще и не показывают его прессе. Иногда такой ход обуславливается подогреванием интереса, но чаще говорит о том, что рецензии могут быть негативными. Например, фильм «Мордекай» 2015 года режиссера Дэвида Кеппа, несмотря на звездный состав, не показали критикам, и не зря, ведь он даже не отбил свой бюджет.

3. У фильма постоянно меняются продюсеры, режиссеры и исполнители главной роли

Если мы видим, что авторы сценария, режиссеры, актеры постоянно меняются, значит, что-то тут не то. Так же как и известия о затянувшемся съемочном периоде. Иногда это идет на пользу фильму, но чаще всего говорит о том, что фильм в итоге провалится, как это случилось с фильмом «Темная башня» 2017 года по роману Стивена Кинга режиссера Николая Арселя.

2. Это продолжение успешных фильмов

Когда какой-то фильм стал коммерчески успешен и его благоприятно приняли критики, логично, что продолжение не заставит себя ждать. И вот мы видим цифры после названия, а то и детей главного персонажа и так далее. Но очень вряд ли, что этот фильм повторит успех первой части. Причем чем больше цифра, тем меньше шанса. Например, «Один дома — 4», «Эйс Вентура младший» или «Сын Маски» и «Полицейская академия — 7». Но есть и исключения, конечно, иногда продолжения могут быть весьма достойными, «Форсаж-7», например.

1. У фильма агрессивная рекламная кампания

Агрессивная рекламная кампания направлена на то, чтобы как можно больше зрителей посмотрело кино до того, как появятся негативные отзывы. Есть что-то неприятное в том, что буквально из каждого утюга идет реклама фильма, как это было с «Отрядом самоубийц» 2016 года режиссера Дэвида Эйра, который не оправдал ожиданий зрителей.