7 теорий о вселенной Гарри Поттера, которые могут лишить вас сна

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Кажется, волшебная вселенная во главе с Гарри Поттером никогда не перестанет обрастать догадками и новыми теориями. Но иногда фанаты оказываются правы. Например, Джоан Роулинг подтвердила версию о том, что Дамблдор является прототипом Смерти из «Сказки о трех братьях». Так может и остальные предположения внимательных зрителей верны? В статье вас ждут еще несколько секретов из мира волшебства: что означает шрам на лбу Гарри, почему Дамблдор не хотел, чтобы Снегг становился учителем по защите от темных искусств — и в самом конце — бонус, который расскажет, кто закидал Волан-де-Морта снежками в 1-й части.

AdMe.ru предлагает проверить самые невероятные на первый взгляд теории и поделиться собственными догадками.

1. Шрам на лбу Гарри не в форме молнии

Спорим, и вы никогда не сомневались, что шрам на лбу Гарри в виде молнии? Но недавно такой вроде бы очевидный факт был подвергнут сомнению. Оказалось, что на лбу мальчика, который выжил, — точный отпечаток заклинания «Авада Кедавра». Именно это нужно написать волшебной палочкой в воздухе, чтобы привести в действие самое страшное заклятие.

2. Кот Гермионы принадлежал семье Поттеров

Согласно этой теории, Живоглот изначально принадлежал семье Поттеров. И вот несколько тому подтверждений: Гермиона купила кота в «Волшебном зверинце» себе в подарок на день рождения. Живоглот был уже немолодым котом, и он давно находился в зоомагазине.

Питомец Гермионы узнал Сириуса Блэка и Питера Петтигрю в животных обличиях, а это значит, что раньше они уже встречались.

В 1-й части «Дары Смерти» Поттер нашел письмо своей мамы, адресованное Сириусу, в котором говорилось, что Гарри очень понравилась игрушечная метла, но он чуть не убил ею кота.

3. Предсказания профессора Трелони

Дамблдор умер в 6-м фильме, но это не стало неожиданностью для тех, кто заметил подсказку в 3-м. Вспомните рождественский ужин в части «Узник Азкабана». Сибилла Трелони не хотела садиться за стол, потому что за ним сидело 12 человек. Профессор сообщила, что если она присоединится к присутствующим, то их станет 13 и первый, кто покинет ужин, умрет. Многие подумали, что она ошиблась, потому что за столом было 11 человек, но позже станет известно, что крыса, которую Рон часто носил в своем кармане, — Питер Петтигрю, а это значит, что за столом было все же 12 человек. Дамблдор решил успокоить всех и встал из-за стола первым — в этот момент его судьба была решена. Если заметить эту схему, то можно предсказать гибель и других персонажей: в книге «Орден Феникса» первым человеком, вставшим из-за стола станет Сириус. В 1-й части «Дары Смерти» только 13 волшебников вернулись в «Нору» и Люпин был первым, кто ушел искать тело Аластора Грюма. Также Трелони не ошиблась и с датой рождения Поттера. Во время урока профессор прорицания предположила, что Гарри родился в середине зимы. Юный волшебник поправил учителя и сообщил, что родился в июле. Но, после того как зритель узнает, что Гарри — один из крестражей Темного Лорда, все встанет на свои места. Волан-де-Морт родился 31 декабря.

4. Настоящая причина, по которой Снегг никак не мог получить должность учителя по защите от темных искусств

Вы задавались вопросом, почему при всем доверии и уважении Дамблдора к Снеггу тот никак не желал исполнять его самую заветную мечту — стать учителем защиты от темных искусств? На этот вопрос тоже есть ответ. Дамблдор подозревал, что данный пост был проклят с того момента, как в этой должности было отказано Тому Реддлу (Волан-де-Морту) и каждый новый учитель по защите от темных искусств не мог продержаться на этом месте более года. Снегг был незаменимым союзником, информатором и другом, поэтому рисковать им было нельзя. Тем не менее на 6-м курсе Гарри Снегг все же занял желанную должность, но это произошло только после того, как Дамблдор понял, что умирает. Директор школы знал, что его время подходит к концу и понимал, что Снегг в любом случае не сможет остаться в Хогвартсе в качестве учителя до конца года.

5. Почему Гарри Поттер способнее других учеников?

Гарри неоднократно демонстрировал талант к заклинаниям и сам не раз говорил, что ему просто везло. Но его способности могут быть следствием того, что он является одним из крестражей Волан-де-Морта и, таким образом, наследует некоторые навыки Темного Лорда (о чем свидетельствует способность Гарри говорить на парселтанге).

6. Благодаря Амбридж братья Уизли смогли открыть свой бизнес

В 5-й части приключений Гарри между собой можно связать 4 события, на которые мало кто обращает внимание: Фред и Джордж предложили Рону купить дешевые конфеты, которые вызывают кровотечение из носа. Низкая цена на этот волшебный товар объяснялась тем, что у близнецов не было противоядия и они не знали, как остановить кровь.

Тем временем Гарри отбывает наказание у Амбридж и однажды ночью возвращается с кровоточащей рукой. Это заметила Гермиона и залечила рану эссенцией Муртлапа.

Ли Джордан также понес наказание от Амбридж, и когда Гарри увидел его руку, он порекомендовал тому эссенцию Муртлапа.

Близнецы Уизли сообщают, что готовы покинуть Хогвартс, чтобы открыть свой магазин, потому что они наконец-то смогли найти противоядие от конфет, вызывающих кровотечение, — Ли Джордан рассказал им про эссенцию Муртлапа.

7. Джордж Уизли и Вилли Вонка — один и тот же человек

Одна из самых популярных теорий, которая имеет право на существование: Джордж Уизли мог использовать Маховик времени, чтобы вернуться в прошлое и начать жизнь заново под другим именем — Вилли Вонка. И на это указывают несколько фактов: Все в кабинете Вонка поделено пополам без видимой на то причины, но это обретает смысл, если считать это воспоминаниями о его брате.

Вилли плохо слышит левым ухом, а Джордж потерял ухо, сражаясь с Пожирателями смерти. Возможно, он поставил протез, но слух вернуть не удалось.

Все кондитерские изделия словно из мира магии.

В мире Вилли Вонка никто не мог понять, кто его помощники, которые работают за шоколад. Однако во вселенной Гарри Поттера подобные существа никого не удивляют, ведь там все привыкли к домашним эльфам.

Бонус: в 1-й части Темного Лорда закидали снежками

В книге «Гарри Поттер и Философский Камень» братья Уизли были наказаны за то, что заколдовали несколько снежков и угодили ими профессору Квирреллу по тюрбану. И только в конце 1-й истории стало известно, что под тюрбаном профессора Квиррелла на затылке было лицо Волан-де-Морта.