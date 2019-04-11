7 теорий фанатов «Игры престолов», которые подготовят вас к последнему сезону

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Мысли миллионов поклонников «Игры престолов» по всему миру теперь полностью заняты финальным сезоном, который выйдет 14 апреля 2019 года. Они пересматривают сериал, обсуждают его снова и снова и выдвигают множество теорий о его завершении. Каждая новая версия безумнее предыдущей! Перед создателями шоу и в самом деле стоит непростая задача — сделать нечто более крутое, чем мог бы предположить весь мир, однако не приходится сомневаться, что им это удастся.

В преддверии финального сезона AdMe.ru решил поделиться с вами некоторыми любопытными теориями фанатов, которые вполне могут стать реальностью.

1. Убитый Старк вернется в виде белого ходока

В трейлере к 8-му сезону Арья в ужасе убегает от чего-то. Но что может напугать Арью, искусную убийцу, так много видавшую и пережившую? Никто из живых не мог бы настолько ее напугать, и мы предполагаем, что она вполне готова и ко встрече с белыми ходоками. В Винтерфелле есть склеп, где захоронены все Старки, и, поскольку белые ходоки способны воскрешать мертвых, высока вероятность, что мы снова увидим кое-кого из этой семьи. Поклонники сериала предполагают, что за Арьей гонится кто-то из ее родственников, воплотившихся в белого ходока: тогда нетрудно понять, почему она в такой панике.

2. Бран свел с ума Безумного Короля, так же как он сделал это с Ходором

В сериале упоминалось, что Безумный Король был одержим огнем, а его самой частой фразой была «Сожги их всех!» Но что, если существует более глубокая причина его безумия? Что ж, фанаты помнят одного персонажа с одной очень схожей историей. Речь идет о Ходоре, носившем раньше имя Уилис и обезумевшем после вмешательства Брана в его юное «я» во время видения. Что, если Бран имеет какое-то отношение и к Безумному Королю? Многие убеждены, что именно так и произошло.

3. Джендри — это сын Серсеи и Роберта Баратеона

Создатели шоу все еще должны раскрыть нам тайну рождения Джендри, и фанаты уверены, что он — это нечто большее, чем просто бастард. Упоминалось также, что у Серсеи и Роберта был ребенок, который умер вскоре после рождения, однако любители сериала не принимают это на веру. Также известно, что у матери Джендри были золотистые волосы. Кроме того, поклонников смущает тот факт, что Серсея никогда не навещала своего мертвого малыша в крипте, хотя мы знаем, какая она преданная мать. Вероятно, потому, что она знает, что ее сын не в крипте, а в Блошином Дне в качестве ученика кузнеца. И, наконец, фанаты думают, что именно Серсея помогла Джендри во время чистки от бастардов Роберта и спасла его. Если эта теория верна, Джендри — истинный наследник Железного трона.

4. Сирио Форель — это Якен Хгар

Поклонники утверждают, что тут слишком много совпадений. Оба персонажа из Браавоса, служат Богу Смерти и очень опытно владеют мечом. Оба были учителями Арьи и обращаются к ней в третьем лице. Создатели сериала не показали сцену смерти Сирио, а «Игра престолов» научила нас тому, что, если мы лично не видели чью-либо смерть, у нас есть основания усомниться в ней. Дело еще и в том, как Якен появился в сериале. Его арестовал и доставил дозор, однако поклонники сомневаются, что такого человека, как Якен, можно легко поймать. Они утверждают, что это был Сирио Форель, который на самом деле планировал, чтобы его поймали. Тогда он мог бы присматривать за Арьей и обезопасить ее в поездке из Королевской Гавани.

5. Джон Сноу станет Королем Ночи

Очень многие хотят увидеть Джона на Железном троне, однако, вероятно, именно поэтому этого никогда и не произойдет; по крайней мере, так считают некоторые фанаты. Но так как Джон — один из ключевых персонажей, ему определенно отводится какая-то важная участь. Учитывая его давнюю одержимость белыми ходоками, любители сериала предполагают, что он будет тем, кто спасет от них всех... или даже больше. Очевидно, он пожертвует собой и станет Королем Ночи, уведет их подальше от Вестероса и будет вечно сторожить белых ходоков, удерживая их от живых.

6. Тирион Ланнистер займет Железный трон

Некоторые поклонники предполагают, что Тирион — сын не Тайвина, а его жены Джоанны и Безумного Короля. Известно, что Безумный Король действительно интересовался Джоанной, и, если Тирион — его сын, это объяснило бы ненависть Тайвина к нему и постоянный гнев по отношению к Безумному Королю. Кроме того, это объясняет детскую одержимость Тириона драконами и тот факт, что драконы Дейенерис когда-то проявили к нему благосклонность. И вот что еще сделало бы его истинным наследником Железного трона. Многие фанаты согласны с тем, что ни Джон, ни Дейенерис не займут Трон, потому что это было бы слишком очевидно, а очевидность совсем не в духе «Игры престолов». Таким образом, создателям действительно нужен другой кандидат на власть, к тому же такой, которому симпатизируют зрители, а Тирион идеально подходит на эту роль.

А как насчет королевы рядом с ним? Любители сериала также полагают, что это будет Санса. Она по-прежнему остается его законной женой, и было бы очень поэтично, если бы она смогла стать королевой, как и мечтала. Правда, не вместе с прекрасным принцем, а с карликом, которого презирала. Это отлично подчеркнуло бы, как она выросла и поумнела, однако... посмотрим.

7. Весь сериал — это мемуары Сэма, который ведет хроники Вестероса

Существует теория, согласно которой у всего, что мы видим в сериале, есть рассказчик. И, конечно же, этим рассказчиком является Сэм Тарли, пишущий хронику Вестероса и воплощающий собой Джорджа Р. Р. Мартина — автора оригинальной саги, легшей в основу сериала. Фанаты прониклись этой теорией после разговора Сэмвелла с архимейстером Эброзом в 7-м сезоне. В одном из эпизодов архимейстер дает Сэму совет по написанию текста, называя его «Хрониками войн после смерти короля Роберта». В этот момент Сэм говорит, что выберет более поэтическое название. Таким образом, «Игра престолов», или «Песнь Льда и Пламени», — именно то, что он придумал.

Какая из версий кажется вам наиболее вероятной? Или у вас есть собственные соображения? Поделитесь ими в комментариях сейчас, чтобы потом доказать, что были правы с самого начала.