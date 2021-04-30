7 современных отечественных фильмов, в которых местами потерялась логика

Создатели популярных кинолент не всегда детально прорабатывают сюжет, и зрители быстро подмечают в нем всевозможные ляпы и несостыковки. А еще не секрет, что любая из сцен в фильме снимается в несколько дублей. Между ними проходит какое-то время, и потом у реквизиторов не всегда получается один в один воссоздать обстановку на площадке. В итоге то какой-то предмет из кадра пропадет, то, наоборот, что-то лишнее появится.

Мы в AdMe.ru внимательно пересмотрели некоторые отечественные кинохиты и теперь горим желанием задать режиссерам и сценаристам парочку каверзных вопросов.

7. Холоп

Основную часть исторических несостыковок, типа нападения монголов в XIX веке, в фильме объясняют просто: главный герой в лице парня-мажора, которого для перевоспитания отправляют в специально построенную деревню, не блещет интеллектом. Поэтому он готов поверить практически в любую выдумку организаторов этого своеобразного квеста и искренне полагает, что попал в прошлое. Но неужели за время пребывания Гриши в деревне над ней не пролетело ни одного самолета? А ведь она находится относительно недалеко от Москвы. И как же парень не увидел плохо замаскированные видеокамеры, которые торчали в деревьях чуть ли не на уровне его глаз? Кстати, мы не одиноки в своих сомнениях. У зрителей тоже есть вопросы к фильму. Например, одни искренне недоумевают, как же Гриша не мог заметить, что у всех жителей деревни белые и здоровые зубы. А другие вспоминают момент, когда перевоспитавшийся мажор ускакал из деревни на лошади и при этом почему-то не услышал сирены полицейских машин, которые приехали туда через пару секунд после его бегства.

6. Вратарь Галактики

С первых же кадров фантастического фильма становится ясно, что в Москве 2071 года проблемы с водой: нам показывают длиннющую очередь, которая выстроилась с пустыми канистрами к какой-то цистерне. Но присмотритесь: у многих людей в этом кадре роскошные, а главное, длинные волосы. Интересно, как и чем они их моют? Не спорим, картинка красивая, но не проще ли было бы в таких экстремальных условиях делать короткие стрижки или бриться наголо? Тот же вопрос возникает и при виде изобилия комнатных растений у мамы главного героя. Наверное, Антону, будущему игроку в космобол и спасителю планеты, приходится часто выстаивать в очереди за водой, чтобы регулярно поливать всю эту зелень. А некоторых зрителей не вдохновила финальная битва за Землю. У них не возникло ощущения масштабности происходящего, поскольку почти все сражение сосредоточилось только над одним городом.

Еще один момент, который заинтересовал пользователей интернета: почему бы высшим расам, которые пришли на выручку землянам, не эвакуировать людей подальше от опасности? В фильме об этом даже не задумываются, зато регулярно собирают толпы народа именно в эпицентре возможного бедствия. Площадку над местом подземного заточения главного злодея зачем-то превратили в стадион и приглашают зрителей поболеть за игроков в космобол.

5. Последний богатырь: Корень зла

Второй фильм о приключениях простого парня Ивана, сына легендарного Ильи Муромца, начинается с охоты за непонятным чудовищем, которым в итоге оказывается... Колобок. Пожалуй, этот персонаж в озвучке Гарика Харламова не оставил равнодушным ни одного зрителя. Правда, Колобок не всегда ведет себя логично. К примеру, спасаясь от богатырей, он за считаные секунды прогрыз длиннющий тоннель в земле. Но при этом по завершении сражения его поймали и посадили в мешок, и зубастому хлебушку оказалось не по силам справиться с обычной тканью.

А еще зрители не совсем поняли, куда подевались остальные крутые богатыри, которых расколдовали в конце самого первого фильма, и почему они не приходят на помощь главным героям.

«Где все? Помогают Капитану Марвел? Только Финист остался в стране?» © winaver / Pikabu

4. Самый лучший день

Интересный факт: сценарий «караоке-комедии» Жоры Крыжовникова о приключениях провинциального капитана ДПС был написан по мотивам пьесы Александра Островского «Старый друг лучше новых двух». Правда, это не спасло фильм от традиционных мелких ляпов в стиле «в этом кадре вещь есть, а в следующем уже нет». Посмотрите, как расположены предметы на столе перед Михаилом Боярским и Инной Чуриковой, которые играют родителей капитана Пети. Камера переключается с одного героя на другого, и в ту же секунду из кадра пропадают очки и чайная ложечка в кружке. К тому же некоторых зрителей не устроила нарочитая наивность сюжета. Один из них искренне возмущается: «Неужели после всего, что Петр натворил, невеста Оля приняла его обратно просто из-за эффектного появления? Да никогда в жизни. Такого просто не бывает».

3. Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел

Во многих кадрах фильма о сотрудниках отделения полиции «Барвиха-Северное» идет снег. Ну как же без этого, кино все-таки про Новый год. Вот только съемочная группа забыла о небольших мелочах. Например, о случайно попавшем в кадр наружном электронном термометре, на котором высвечивается температура 5 °С. Минуса впереди цифры не наблюдается. Выходит, что при такой температуре воздуха на улице может идти только дождь. А пушистый снежок явно создали при помощи специальной техники.

2. Притяжение

В этом фантастическом фильме некоторых зрителей смутило, что у пришельца оказалась земная группа крови, а ее переливание — сложную медицинскую процедуру — легко выполнили обыкновенные подростки. Еще одна небольшая несостыковка: после падения в Чертанове космического корабля во всем районе начинаются вполне закономерные проблемы с водоснабжением. Нам объясняют, что материал, из которого изготовлен этот инопланетный аппарат, активно поглощает влагу. Поэтому коммунальные службы организовали подвоз воды для местных жителей, и в кадрах периодически мелькают люди с канистрами, которые стоят в очереди к специальным автомобилям.

Вот только главную героиню фильма, живущую в том же районе, эта проблема не касается. Оказывается, у нее в квартире замечательно работает душ. С другой стороны, как же еще показать таинственную силу ее новенького инопланетного браслета, который умеет управлять водой.

1. Бабушка легкого поведения — 2. Престарелые мстители

Во втором фильме о приключениях Сани Рубинштейна в образе бабушки Александры Павловны Фишман есть спорная сцена. Один из блогеров YouTube заметил, что водитель, который по сценарию является знатоком истории, неправильно подсказывает сыну олигарха на школьном тесте и ошибается на целых 100 лет. Он говорит мальчику через наушник, что Павел I родился в 1854 году, а ученик тем не менее не задает никаких вопросов и обводит в кружочек верный ответ. Есть здесь и еще один интересный момент, на этот раз из серии «мы снимали несколько дублей и забыли, как лежал реквизит». Присмотритесь: во время ссоры главного героя и его второй половинки газеты на лавочке расположены по-разному. А ведь между этими кадрами прошли считаные секунды — сначала Саня расстроенно смотрит на балкон, на котором стоит Люба, а затем его счастливый соперник Харитон заходит в подъезд.