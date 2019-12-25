7 сцен, которые удалили из фильмов о Гарри Поттере, и очень зря

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Цикл произведений о Гарри Поттере стал знаковым для целого поколения. Многие читали книги, еще больше людей только посмотрели фильмы. Но хотя экранизации без сомнения получились удачными, вместить туда все детали, конечно, не удалось, поэтому зрители не узнали многое, что могло бы сильно изменить их представление не только об отдельных персонажах, но и обо всей истории. Некоторые такие моменты должны были войти в фильмы, но их убрали — и очень зря.

AdMe.ru рассказывает о сценах, которые вырезали из готовых фильмов о Гарри Поттере, хотя их стоило бы оставить.

1. Примирение с Дадли Дурслем

В первой части «Даров смерти» семейство Дурслей эвакуируют, чтобы защитить от злых волшебников. Озадаченный тем, что Гарри остается, Дадли на прощание пожимает кузену руку и благодарит за спасение от дементора. Довольно трогательный момент, верно? Но сначала сцена была еще лучше. Недовольный дядя Вернон, услышав, как Дадли спрашивает, почему Гарри остается, бурчит, что тот просто не хочет ехать с родственниками. Мальчик, Который Выжил подтверждает это и добавляет, что все равно был бы «напрасной тратой места». Тогда Дадли, несмотря на явное неодобрение отца, подходит, говорит, что Гарри никогда не был «напрасной тратой места», и подкрепляет слова крепким рукопожатием. В ответ получает улыбку приятного удивления и «спасибо». Важный нюанс. Потом Гарри говорит: «Увидимся, Большой Д». Этим прозвищем Дадли пользуются только близкие друзья, к тому же перед этим он сказал дяде, что это прощание, то есть больше они не увидятся. Он готов проститься навсегда с Верноном и Петуньей, но оставляет место в будущем для кузена. Что мы получили? Банальное прощание спасителя и спасенного.

Что могли бы получить? Венец развития Дадли как персонажа и окончательное примирение двоюродных братьев.

2. Разговор Каркарова и Снегга

В четвертом фильме, «Кубке огня», должна была быть сцена, в которой Гарри уходит со Святочного бала и случайно слышит разговор профессоров Каркарова и Снегга. Первый явно намекает на наличие у второго Черной метки и даже предлагает тому закатать рукав. Но Снегг хладнокровно отвечает, что ему опасаться нечего. Казалось бы, рядовой момент, людям с темным прошлым нередко приходится отрицать его, но поклонники быстро поняли, что Снегг — двойной агент и опасаться ему нечего, потому что его Метка Пожирателя служит добру. Перед выходом седьмой книги фанаты уже были уверены в этом. А еще, выходя из зала, Гарри застает сразу несколько целующихся парочек, одна из которых находится в раскачивающейся карете. При том, что в целом Хогвартс создает впечатление школы с достаточно пуританскими нравами, эпизод выглядит неожиданно.

3. Встреча старшего и младшего Краучей

Перед очередным испытанием Бартоломью Крауч — старший мирно разговаривает с Гарри. Но тут к ним подходит Крауч-младший в облике Грозного Глаза Грюма, роняет пару ничего не значащих реплик и вдруг облизывается, хотя раньше так не делал. Крауч-старший видит это и резко меняется в лице. Он в полном шоке. Короткая сцена могла добавить интриги и дать зрителям понять, что с Грюмом что-то не так, намного раньше, чем это стало очевидным.

4. Искупление Драко Малфоя

Еще одна сцена, которая могла полностью перевернуть взгляд зрителей на одного из главных персонажей истории о Мальчике, Который Выжил. Драко Малфой бросает Гарри Поттеру свою волшебную палочку, чтобы он мог защититься от Волан-де-Морта и сразиться с ним. Он делает это на глазах у самого Темного лорда и всех Пожирателей смерти, зная, что после такого жеста пути обратно у него не будет, зато страшное наказание последует при первой же возможности. Один короткий эпизод мог бы показать всю глубину раскаяния Драко, работавшего на зло, и всю силу его желания хоть немного исправить содеянное.

5. Скорбь по Сириусу Блэку

Очень печальный эпизод, которого все-таки очень не хватает в итоговой версии «Ордена Феникса». Потому что в ней совсем нет впечатления, что Гарри действительно скорбит по погибшему Сириусу Блэку. Умер — и ладно, крестник его и не знал почти, так что и горевать особо не стал. В книгах подробно описано, что он тоскует по Сириусу и винит себя в его смерти, но в фильмах ничего подобного нет. Хотя и могло: первоначально нам должны были показать, как Гарри отказывается идти на школьный пир и остается сидеть в одиночестве, все чувства написаны на его лице. Рон пытается уговорить друга пойти поесть, но потом спускается вниз и в ответ на немой вопрос Гермионы качает головой: «Нет, Гарри совсем не в порядке».

6. Прощание с Петуньей Дурсль

Еще один персонаж, которого не стали раскрывать до конца, — Петунья Дурсль. В сцене перед уже упоминавшейся эвакуацией она стоит посреди своего опустевшего дома. Входит Гарри, и между ним и его тетей происходит следующий диалог: — Я живу в этом доме 20 лет, а теперь должна уехать за одну ночь. — Они будут пытать вас. Если они решат, что вы знаете, куда я отправился, то ни перед чем не остановятся. — Думаешь, я не знаю, на что они способны? В ту ночь в Годриковой впадине ты потерял маму, но и я потеряла сестру. После этого Петунья молча уходит, оставляя Гарри осознавать, что да, она действительно скорбела по сестре и скучала по ней. Возможно даже, что плохое отношение ко всему волшебному было в немалой степени обусловлено тем, что Лили погибла молодой именно из-за магии. Но в итоге в фильмах Петунья осталась черствым и даже злым персонажем.

7. Намек на чувства Рона к Гермионе в «Кубке огня»

Для некоторых роман Рона и Гермионы стал полной неожиданностью, и многие до сих пор считают, что Джоан Роулинг сначала хотела сделать канонической пару Грейнджер и Поттера. Но предпосылки к итоговому выбору можно заметить намного раньше. Если бы режиссер решил оставить в финальной версии «Кубка огня» буквально пару кадров, у фанатов было бы намного меньше претензий. Все очень просто: достаточно посмотреть на лицо Рона, когда он смотрит, как Гермиона танцует с Виктором Крамом, и любые вопросы по поводу его чувств отпадают сами собой.