7 самых популярных женских типажей в современном кино

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При всем разнообразии героинь в современном кинематографе можно выделить несколько наиболее распространенных женских типажей. Женский типаж, или психотип, в кино определяет поведение, поступки, желания и даже судьбу героини. Мы в AdMe.ru составили список популярных женских типажей в современном кино. Если, читая одно из описаний, вы улыбаетесь, потому что узнаете себя, — значит, вы можете отнести себя к данному психотипу и вы с легкостью смогли бы сыграть такую роль в кино. Ведь вы блестяще играете ее в реальной жизни.

Современная принцесса

С героинями старинных сказок современных принцесс роднят хорошие манеры, доброе сердце и вера в настоящую любовь. Какой бы жестокой ни была жизнь, в глубине души они надеются на встречу с прекрасным принцем. Хороший пример — скромная школьница Миа из фильма «Дневники принцессы». Зачастую их выбор падает на того, кто меньше всего подходит на роль приличного спутника (хотя именно этим и нравится), и они принимаются кроить его под себя. Обучение хорошим манерам и канонам ухаживания за принцессой длится до тех пор, пока прекрасный бунтарь не сбегает в ночи, теряя тапки. Потому что соответствовать ее требованием и ходить по струнке, одновременно нарушая правила, мало кому хочется.

Как только принцесса поймет, что она такой же человек, как все остальные, что в ней нет ничего такого уж удивительного и неповторимого и каждый вечер лазать на небо за звездами, не помяв пиджак, — это перебор, все встанет на свои места. Ее руки будут просить принцы, а у двери дежурить хулиганы на мотоциклах, как это произошло с Беллой из «Сумерек».

Повелительница судеб

Повелительница не мечтает о тихой гавани с любимым, где она сможет наконец-то побыть слабой, о нет, она мечтает о власти. Она обладает шармом и имеет безупречный стиль и, конечно, умеет управлять людьми. Если эта женщина — руководитель, то она держит своих сотрудников в ежовых рукавицах, как Миранда Пристли из «Дьявол носит Prada».

Сюда же относится тип роковой красотки, которую обожают и одновременно боятся мужчины, как Кэтрин Трамелл из «Основного инстинкта», ведь она полностью держит их в своей власти. Однако романтическая часть жизни повелительницы судеб часто бывает скудна. Просто потому, что львиную долю своего времени она уделяет работе и не позволяет себе расслабиться и влюбиться.

Защитница

Защитница часто хорошо владеет оружием или знает приемы самозащиты, или просто обладает «тяжелой рукой» и боевым характером. Она привыкла защищать себя, как Черная Мамба из «Убить Билла», и тех, кто в этом нуждается. Эта женщина вынослива физически и морально и мало в чем уступает мужчинам.

Если вы спортивная, независимая девушка с обостренным чувством долга и чести, если у вас много мальчишеских черт в характере, вы настоящая современная защитница.

Хранительница очага

Главный талант этой женщины — умение поддержать своих близких, придать им веру в свои силы. Из них получаются лучшие матери и жены, преданные своим великим мужьям, как Алисия Нэш в «Играх разума». Неиссякаемый источник нежности, терпения и любви спрятан в душе такой женщины.

Хранительница способна на огромную самоотдачу ради любви и семьи. Отличный пример — Джейн Хокинг во «Вселенной Стивена Хокинга».

Дерзкая девчонка

Она настоящая бунтарка, протестующая против устаревших правил и догм. Она плевать хотела на то, кто и что о ней подумает. Такую героиню сыграла Камерон Диас в комедии «Очень плохая училка». Она живет свободно и дерзко, делает что хочет и слушает только свое сердце.

Такую даму отличают саркастичные высказывания, циничность и привычка сводить все в юмор. Она часто срывает маски с окружающих, как героиня Кейт Уинслет в фильме «Месть от кутюр». Но дерзость не означает злость — в глубине души она может быть доброй и мягкой, но уверенной в том, что людям иногда стоит напомнить, кто они есть на самом деле. Кстати, такой характер может остаться неизменным на протяжении всей жизни, дерзкие девчонки есть и среди старушек: вспомните боевую бабулю из комедии «Дюплекс». Если вы не приемлете лжи и фальши, не боитесь резать правду-матку в глаза, у вас всегда есть свое мнение по любому вопросу, вы цените иронию и особенно самоиронию, то это описание про вас.

Мисс Легкость

«Легкомысленная, ветреная, ведет себя как ребенок» — зачастую окружающие награждают эту барышню нелестными характеристиками. Эти девушки все время смеются, обожают приключения и не любят сидеть на месте. Их не беспокоит завтрашний день, они свободны как ветер, никому не принадлежат и себе никого не присваивают. Вследствие этого непостоянны, как Саммер из «500 дней лета». И именно этим они мучают тех, кто их любит, и мучаются сами.

Отличный пример такой девушки — Элли из «Дневника памяти». Парни быстро теряют голову от столь очаровательной особы, ведь с ней жизнь начинает играть всеми цветами радуги. Естественно, сама она под венец не спешит. «Просто будь собой, и любовь сама тебя найдет» — вот девиз таких девушек. Если вы обожаете пробовать все новое, если вы заводила в любой компании и любите жизнь во всех ее проявлениях, то звание Мисс Легкость — ваше. Старайтесь никогда не терять свой по-детски восторженный взгляд на мир, но помните, что смысл есть не только в ширине, но и в глубине. Попробуйте найти такое дело, которое увлекло бы вас надолго, и добейтесь в нем успеха.

Чудачка

«Немного с приветом» — вот что честно можно сказать об этой девушке. Но этот «привет» необычайно милый и очаровательный. Девушка-чудачка часто попадает в нелепые ситуации, с ней вечно что-нибудь случается, но она не умеет долго грустить, потому что она прирожденная оптимистка, как Бриджит Джонс.

Бывает, что такие девушки довольно замкнуты и имеют странные хобби и привычки, как Амели. Чудачки любят вести дневник, и у них своеобразное чувство юмора. А еще они очень добрые и чуткие. Если вы зачастую удивляете окружающих своим нестандартным поведением, любите необычно выглядеть, если вы не чужды творчества, то чудачка — ваш типаж. Вы способны внести элемент непредсказуемости даже в самый будничный день.