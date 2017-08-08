7 историй, которые изменят ваше отношение к мультфильмам

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Мы до сих пор помним половину фраз из любимых детских мультиков, потому что с удовольствием смотрели их миллион раз. AdMe.ru собрал реальные истории, которые легли в основу сюжетов мультфильмов, и предлагает открыть их для себя заново.

7. Мулан

Основой сюжета стала история Хуа Мулань, которую отец воспитывал как мальчика и обучал боевым искусствам, верховой езде, стрельбе из лука и фехтованию. Когда император приказал призвать всех мужчин на войну, Мулань пошла вместо своего больного отца. За 12 лет службы она получила множество наград. В реальной жизни обман девушки не был раскрыт, в отличие от мультика.

6. Анастасия

Прототипом Анастасии стала дочь последнего русского царя Николая II. Девочка была расстреляна в 1918 году вместе с остальной царской семьей. После этого события около 30 женщин объявляли себя «чудом спасшейся великой княжной», но их обманы были разоблачены.

5. Вверх

В 2006 году в американском Сиэтле, в районе, где находился дом Эдит Мейсфилд, началось строительство небоскребов. Только 85-летняя Эдит тогда отказалась покидать родные стены. Пожилой женщие предложили $ 1 млн, на что она ответила: «Я не хочу никуда переезжать. Мне не нужны деньги. Деньги ничего для меня не значат».

4. Белоснежка

Прототипом Белоснежки стала Мария-София Маргарета Катарина фон Эрталь, которая родилась в 1729 году в старинном замке в Лор-на-Майне. Портрета самой Марии не сохранилось, зато замок теперь является музеем, где хранится то самое «волшебное» зеркало.

Отец девочки подарил это зеркало своей красавице жене. Хитроумный звуковой механизм изготовили мастера зеркальной мануфактуры, и зеркало действительно «разговаривало» с хозяйкой.

3. Покахонтас

На самом деле Покахонтас (в переводе «маленькая баловница») — это прозвище, которое дал своей дочери — принцессе Матоаке («белое перышко») ее отец — вождь индейского племени.

В 1607 году Покахонтас спасла английского капитана-авантюриста Джона Смита, который был захвачен индейцами, от казни.

В 1613 году принцессу выкрали колонисты с целью получения выкупа. Вскоре девушка вышла замуж за табачного плантатора Джона Рольфа. Ради мужа она даже приняла христианство — с тех пор ее звали Ребекка Рольф. Этот брак позволил англичанам заключить мир с индейцами на целых 8 лет.

2. Балто

Эта история произошла на самом деле в 1925 году, когда в деревне Ном разгорелась эпидемия дифтерии. Реальный Балто, чистокровный хаски, был во главе упряжки, которая преодолела путь в 84 км и доставила сыворотку детям. Дифтерия была остановлена за 5 дней.

До сих пор в школах Аляски изучают историю Балто, а по пути, им пройденному, каждый год проводятся гонки собачьих упряжек. В Центральном парке Нью-Йорка стоит памятник этой собаке.

1. Пиноккио

Автор сказки о Пиноккио Карло Лоренцини не очень любил детей. Чтобы преподать детям урок, он сделал своего героя непослушным и лживым. В конце автор «наказал» Пиноккио: Кот и Лис повесили мальчика на дереве. Но читатели так полюбили Пиноккио, что завалили редакцию письмами с просьбой «оживить» его. Автору пришлось переписать концовку и оживить мальчика.