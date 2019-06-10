7 причин посмотреть сериал «Чернобыль», который обогнал по рейтингу «Игру престолов»
Сериал «Чернобыль» мог бы так и остаться незамеченным на фоне ажиотажа по поводу выхода финального сезона «
AdMe.ru выделил несколько особенностей, благодаря которым просмотр этого сериала не сможет пройти бесследно и оставит долгое послевкусие.
1. Соответствие реальным событиям
Создатели сериала потратили много времени на изучение материалов, касающихся тех событий. Основной упор в повествовании было решено сделать на судьбы людей, показать, каким образом повлияла катастрофа на разные слои населения. Были взяты реальные прототипы людей, причастных к ликвидации последствий аварии.
В сериале есть некоторые неточности, касающиеся отдельных событий, но в целом ситуация и ее влияние на окружающую действительность показаны верно. Создателям удалось избежать заезженных штампов об устройстве быта в Советском Союзе. В кадре встречаются некоторые гиперболизированные моменты, как, например, в случае с обилием спиртного. Но эти нюансы не мешают просмотру, потому что уровень погружения в происходящее к тому моменту уже не сбить такими мелочами.
2. Кропотливая работа шоураннеров
Режиссер Ю
Огромную работу по сбору информации провел сценарист
Создатели сериала также прочитали большое количество рассказов от первого лица, которые помогли привнести подлинность и человечность в историю. Например, благодаря книге
3. Актерский состав
Когда дело дошло до кастинга, Мазину не пришлось долго искать подходящих актеров на главные роли. Ему повезло оказаться в такой ситуации, о которой большинство сценаристов и исполнительных продюсеров только мечтают. Все актеры, которые, по его мнению, должны были участвовать в создании сериала, сразу же согласились с поступившим предложением.
- Джаред Харрис, ранее снимавшийся в фильме «Шерлок Холмс: Игра теней», в сериале играет роль Валерия Легасова, ведущего советского физика-ядерщика. В составе группы реагирования он одним из первых осознал масштабы произошедшей беспрецедентной катастрофы.
- В роли заместителя председателя Совета Министров СССР Бориса Щербины выступил шведский актер Стеллан Скарсгорд, до этого снявшийся в фильмах «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и «Девушка с татуировкой дракона».
- Эмили Уотсон, знакомая зрителю по фильмам «Вселенная Стивена Хокинга» и «Эквилибриум», исполнила роль Ульяны Хомюк. Это единственный вымышленный персонаж, который был введен сценаристом с целью показать в ней собирательный образ всех женщин-физиков, причастных к изучению аварии.
- Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев был сыгран актером Давидом Денсиком. Ранее он вместе с Скарсгордом принимал участие в фильме «Девушка с татуировкой дракона».
4. Музыкальное сопровождение
Музыка — одна из причин, почему зрителю удается так быстро поверить во все происходящее на экране. Чтобы создать уникальную партитуру для шоу, композитор Хильдур Гуднадоттир отправилась на заброшенную Игналинскую АЭС. Там она с командой записала уникальные звуки, которые можно услышать в разных местах электростанции.
Вернувшись в студию, они часами слушали записи, извлекая из них нужные и наиболее подходящие звучания. Большую часть музыки для саундтрека сериала Гуднадоттир сочинила с использованием полученных там материалов.
5. Аутентичный антураж
Рыжий лес после выброса радиоактивной пыли.
По словам
Некоторые сцены снимались на Украине. Западные киноделы тесно сотрудничали с местными специалистами, чтобы добиться максимальной достоверности. В центре Киева во время съемок были перекрыты улицы. Было важно, чтобы ни один современный автомобиль или другие детали, выдающие неправдоподобность происходящего, не попали в кадр.
Не обошлось без съемок непосредственно в самой Припяти. Пробирающий до мурашек монолог в финальной сцене транслируется на фоне современного ландшафта города, показывая его так, как он выглядит в настоящий момент.
6. Внимание к деталям
Восхищение зрителей вызывает полное погружение в происходящее буквально с первых кадров. За просмотром серий человек, выросший в Советском Союзе, наверняка подумает: «О, у нас такая же вещь была». Массовое производство, распространенное в то время, сыграло на руку создателям сериала. Они смогли грамотно воспользоваться этим шансом и отнеслись к нему со всей ответственностью.
На экране актеры говорят по-английски с естественными акцентами. Однако вся речь, слышимая по радио, в записях экстренных телефонных звонков, телевизионных новостях, объявлениях, сделанных по громкой связи, осталась неизменной на русском языке.
На YouTube-канале HBO есть подкасты, в которых создатели сериала рассказывают о том, как создавалась каждая серия. Всего вышло 5 частей. Шоураннеры рассуждают о том, насколько их задела эта история, каким образом они пытались достигнуть высокого уровня достоверности, почему решили начать сериал сразу с момента взрыва и о других важных вещах.
7. Рост интереса к произошедшей трагедии
Сериал смог впечатлить как критиков, так и зрителей. Это не ужастик в классическом понимании, но показанные события по-настоящему заставляют кровь застыть в жилах, а тело — покрыться мурашками. Каждая серия держит в напряжении и не дает выпасть из кромки повествования ни на минуту.
За последний месяц по всему миру популярность запроса, касающегося Чернобыля, в поисковой системе достигла небывалого роста. Люди читают статьи, книги, рассказы очевидцев, просматривают видеообзоры, документальные хроники, чтобы разобраться в том, что же случилось на самом деле.
Как у любого художественного произведения, у сериала «Чернобыль» есть свои допущения и вольности в повествовании. Порой достаточно серьезные. Но сама суть происходящего передана точно. Чувство сопричастности, смешанное с недоумением и состраданием, появляется уже с первых минут просмотра. А потом лишь нарастает как снежный ком. Хочется понять, что же произошло и как сделать так, чтобы этого больше не повторилось.
Кто уже посмотрел сериал? Поделитесь впечатлениями.
Фото на превью Chernobyl / HBO, SIPA / East News