7 причин посмотреть сериал «Чернобыль», который обогнал по рейтингу «Игру престолов»

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Сериал «Чернобыль» мог бы так и остаться незамеченным на фоне ажиотажа по поводу выхода финального сезона « Игры престолов ». Но критики и зрители решили иначе. В данный момент в топе ТВ-шоу на киносайте IMDb «Чернобыль» является лучшим с рейтингом 9,7 из 10. Предлагаем разобраться, в чем причина такой популярности и правда ли все настолько хорошо.

AdMe.ru выделил несколько особенностей, благодаря которым просмотр этого сериала не сможет пройти бесследно и оставит долгое послевкусие.

1. Соответствие реальным событиям

Мини-сериал «Чернобыль» состоит из 5 серий, продолжительность каждой — около часа. Сюжет рассказывает об аварии, которая стала одной из самых ужасных экологических катастроф в истории человечества. До сих пор нет абсолютно точного представления о том, что случилось на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Есть хронология событий, которую удалось восстановить посекундно, но доподлинно никто не может сказать, что же на самом деле произошло в ту ночь. Создатели сериала потратили много времени на изучение материалов, касающихся тех событий. Основной упор в повествовании было решено сделать на судьбы людей, показать, каким образом повлияла катастрофа на разные слои населения. Были взяты реальные прототипы людей, причастных к ликвидации последствий аварии. В сериале есть некоторые неточности, касающиеся отдельных событий, но в целом ситуация и ее влияние на окружающую действительность показаны верно. Создателям удалось избежать заезженных штампов об устройстве быта в Советском Союзе. В кадре встречаются некоторые гиперболизированные моменты, как, например, в случае с обилием спиртного. Но эти нюансы не мешают просмотру, потому что уровень погружения в происходящее к тому моменту уже не сбить такими мелочами.

2. Кропотливая работа шоураннеров

Режиссер Ю хан Ренк имеет достаточно большой опыт в создании сериалов. Он работал над такими проектами, как « Во все тяжкие », « Ходячие мертвецы » и «Викинги». В «Чернобыле» его в первую очередь волновала достоверная подача. Важно было достичь ощущения реальности всего происходящего. Огромную работу по сбору информации провел сценарист Крейг Мазин . Он начал исследовать ч ернобыльскую катастрофу в 2014 году, используя широкий спектр материалов, в том числе документальную хронику, книги с воспоминаниями очевидцев и правительственные отчеты. Мазин говорил с учеными-ядерщиками, чтобы узнать, как работает реактор, и опрашивал бывших советских граждан, чтобы лучше понять культуру 1980-х годов. Создатели сериала также прочитали большое количество рассказов от первого лица, которые помогли привнести подлинность и человечность в историю. Например, благодаря книге Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва. Хроника будущего» появилась сюжетная линия с командиром пожарной части Василием Игнатенко и его женой Людмилой. В части «Одинокий человеческий голос» можно прочитать ее воспоминания о том времени.

3. Актерский состав

Когда дело дошло до кастинга, Мазину не пришлось долго искать подходящих актеров на главные роли. Ему повезло оказаться в такой ситуации, о которой большинство сценаристов и исполнительных продюсеров только мечтают. Все актеры, которые, по его мнению, должны были участвовать в создании сериала, сразу же согласились с поступившим предложением. Джаред Харрис , ранее снимавшийся в фильме «Шерлок Холмс: Игра теней», в сериале играет роль Валерия Легасова, ведущего советского физика-ядерщика. В составе группы реагирования он одним из первых осознал масштабы произошедшей беспрецедентной катастрофы.

, ранее снимавшийся в фильме «Шерлок Холмс: Игра теней», в сериале играет роль Валерия Легасова, ведущего советского физика-ядерщика. В составе группы реагирования он одним из первых осознал масштабы произошедшей беспрецедентной катастрофы. В роли заместителя председателя Совета Министров СССР Бориса Щербины выступил шведский актер Стеллан Скарсгорд , до этого снявшийся в фильмах «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и «Девушка с татуировкой дракона».

, до этого снявшийся в фильмах «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и «Девушка с татуировкой дракона». Эмили Уотсон , знакомая зрителю по фильмам «Вселенная Стивена Хокинга» и «Эквилибриум», исполнила роль Ульяны Хомюк. Это единственный вымышленный персонаж, который был введен сценаристом с целью показать в ней собирательный образ всех женщин-физиков, причастных к изучению аварии.

, знакомая зрителю по фильмам «Вселенная Стивена Хокинга» и «Эквилибриум», исполнила роль Ульяны Хомюк. Это единственный вымышленный персонаж, который был введен сценаристом с целью показать в ней собирательный образ всех женщин-физиков, причастных к изучению аварии. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев был сыгран актером Давидом Денсиком. Ранее он вместе с Скарсгордом принимал участие в фильме «Девушка с татуировкой дракона».

4. Музыкальное сопровождение

Музыка — одна из причин, почему зрителю удается так быстро поверить во все происходящее на экране. Чтобы создать уникальную партитуру для шоу, композитор Хильдур Гуднадоттир отправилась на заброшенную Игналинскую АЭС. Там она с командой записала уникальные звуки, которые можно услышать в разных местах электростанции. Вернувшись в студию, они часами слушали записи, извлекая из них нужные и наиболее подходящие звучания. Большую часть музыки для саундтрека сериала Гуднадоттир сочинила с использованием полученных там материалов.

5. Аутентичный антураж

Рыжий лес после выброса радиоактивной пыли.

По словам Крейга Мазина , они были одержимы тем, чтобы создать подлинную атмосферу и показать все так, как на самом деле было в те времена. В Литве была отснята большая часть сцен. Игналинская АЭС, которая была закрыта 10 лет назад, оказалась практически идентична той, что находилась в Чернобыле. Недалеко от Вильнюса постановщиками был найден район, напоминающий типовую застройку Припяти. Некоторые сцены снимались на Украине. Западные киноделы тесно сотрудничали с местными специалистами, чтобы добиться максимальной достоверности. В центре Киева во время съемок были перекрыты улицы. Было важно, чтобы ни один современный автомобиль или другие детали, выдающие неправдоподобность происходящего, не попали в кадр. Не обошлось без съемок непосредственно в самой Припяти. Пробирающий до мурашек монолог в финальной сцене транслируется на фоне современного ландшафта города, показывая его так, как он выглядит в настоящий момент.

6. Внимание к деталям

Восхищение зрителей вызывает полное погружение в происходящее буквально с первых кадров. За просмотром серий человек, выросший в Советском Союзе, наверняка подумает: «О, у нас такая же вещь была». Массовое производство, распространенное в то время, сыграло на руку создателям сериала. Они смогли грамотно воспользоваться этим шансом и отнеслись к нему со всей ответственностью. На экране актеры говорят по-английски с естественными акцентами. Однако вся речь, слышимая по радио, в записях экстренных телефонных звонков, телевизионных новостях, объявлениях, сделанных по громкой связи, осталась неизменной на русском языке.

На YouTube-канале HBO есть подкасты, в которых создатели сериала рассказывают о том, как создавалась каждая серия. Всего вышло 5 частей. Шоураннеры рассуждают о том, насколько их задела эта история, каким образом они пытались достигнуть высокого уровня достоверности, почему решили начать сериал сразу с момента взрыва и о других важных вещах.

7. Рост интереса к произошедшей трагедии

Сериал смог впечатлить как критиков, так и зрителей. Это не ужастик в классическом понимании, но показанные события по-настоящему заставляют кровь застыть в жилах, а тело — покрыться мурашками. Каждая серия держит в напряжении и не дает выпасть из кромки повествования ни на минуту. За последний месяц по всему миру популярность запроса, касающегося Чернобыля, в поисковой системе достигла небывалого роста. Люди читают статьи, книги, рассказы очевидцев, просматривают видеообзоры, документальные хроники, чтобы разобраться в том, что же случилось на самом деле. Как у любого художественного произведения, у сериала «Чернобыль» есть свои допущения и вольности в повествовании. Порой достаточно серьезные. Но сама суть происходящего передана точно. Чувство сопричастности, смешанное с недоумением и состраданием, появляется уже с первых минут просмотра. А потом лишь нарастает как снежный ком. Хочется понять, что же произошло и как сделать так, чтобы этого больше не повторилось.