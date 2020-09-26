7+ причин, почему все без ума от Джейсона Момоа (И дело не только во внешности)

Кхал Дрого и Аквамен, длинноволосый брутальный красавец, прекрасный отец и семьянин, человек с добрым сердцем — все это о Джейсоне Момоа. Он успел влюбить в себя весь мир: и дети, и взрослые при виде этого джентльмена не могут сдержать улыбку, ведь за суровой внешностью скрывается простой парень с душой нараспашку.

Если вы еще не фанатеете от Джейсона, как мы в AdMe.ru, то после приведенных ниже фактов точно пополните ряды влюбленных в этого весельчака. А в бонусе вы узнаете, в роли какого героя, по слухам, появится Момоа на наших экранах уже в следующем году.

Момоа — однолюб и примерный семьянин

Джейсон Момоа впервые увидел свою будущую жену Лизу Боне на экране телевизора, когда ему было всего 8 лет. Это была любовь с первого взгляда (как и у любого другого зрителя, очарованного юной Лизой в «Шоу Косби»). Каждый раз, когда девушка появлялась на экране, молодой Момоа признавался маме в своих чувствах и желании заполучить внимание возлюбленной. «Настоящему сталкеру», как Джейсон называет себя, спустя годы все же удалось познакомиться с девушкой на вечеринке. В тот вечер у ребят даже прическа оказалась схожей — оба носили дреды. «Королева» и «мое все» — так нежно обращается актер к теперь уже жене, с которой они вместе воспитывают двоих детей.

Все свободное время, которого у востребованного актера не так много, Джейсон проводит вместе со своими детьми: 13-летней дочерью Лолой Иолани и 11-летним сыном Накоа Вульфом. С ними он разделяет все увлечения: скалолазание, скейтбординг и даже страсть к мотоциклам. Коротая время не перед экраном телевизора, а за активными занятиями, дети Момоа растут сильными и выносливыми (прямо как папа). Чего только стоит челлендж, в котором дочь звездных родителей едет на велосипеде и одной рукой метает топор, попадая точно в цель. Теплые отношения сложились у Джейсона и с дочерью Лизы от первого брака Зои Кравиц. Папа-мишка и Зозо-мишка — так с любовью называют друг друга члены этой большой медвежьей семьи.

Джейсон ценит внимание фанатов и всегда с удовольствием фотографируется с ними (да еще как!)

В сети периодически всплывают фото актера с поклонниками, точнее поклонницами, на которых Джейсон обнимает девушек, отталкивая их партнеров. После такого не удивительно появление призывов в стиле «не разрешайте своим девушкам фоткаться с Момоа». Вообще актер отличается отзывчивостью и чувством юмора, поэтому креативный снимок с ним обеспечен.

А если удача улыбнется вам, то Аквамен украсит своим появлением и фото со дня вашей свадьбы. Этот весельчак может внезапно порадовать фанатов, спев и сыграв на укулеле под дождем или выпустив своего внутреннего зверя, разбить стул о сцену, чтобы сидеть на полу и по-братски общаться с толпой поклонников.

Суровый на вид Джейсон — человек с большим сердцем

Джейсон Момоа вместе с Эллен Дедженерес растрогали до слез одну пару, подарив им свадебное путешествие мечты, а также оплатив медицинские счета. София и Брайан пережили тяжелые времена: в результате несчастного случая Брайан был парализован и в течение года заново учился ходить. Актер зарядил пару оптимизмом и, казалось, был счастлив не меньше их. Во время разгара пандемии Джейсон откликнулся на беду народа навахо, столкнувшегося с продовольственным и водным кризисом, отправив целый грузовик бутылок с водой. Помощь актера нуждающимся разнообразна: он кидает топоры, чтобы собрать $ 30 тыс. на благотворительность, участвует в строительстве скалодрома для местных ребят, навещает детей в больнице. Ведь «лучшее в том, чтобы быть Акваменом, — это делать детей счастливыми».

Момоа переживает о будущем планеты и заботится об экологии (Грета Тунберг пожала бы ему руку)

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам экологии, Джейсон сбрил бороду, ставшую неотъемлемым атрибутом его киногероев. В видео, распространившемся в сети, наш герой избавляется от растительности на лице, призывая покупать воду в алюминиевых, а не пластиковых, бутылках «ради детей и ради мира». Ранее он пожурил своего коллегу Криса Прэтта за фото с этим врагом природы. Момоа поддерживает активистов Гринписа и делится в своем инстаграме их акциями, а также выступает в ООН с речью о плачевном состоянии Мирового океана. «Мы болезнь, поражающая планету», — так характеризует он людей и их отношение к природе.

Джейсон гордится своими гавайскими корнями

Отец Момоа был этническим гавайцем, и актер ценит свое происхождение. Снимки с членами его оханы, то есть семьи в широком смысле этого слова, часто появляются в соцсетях актера. Кто бы мог подумать, что за этим брутальным бородатым дядей скрывается сентиментальный человек и любящий сын, который не стесняется признаваться в чувствах маме, в одиночку воспитавшей его.

В память о своем происхождении из штата Алоха Джейсон набил тату с изображением акульих зубов — как дань хищнику-покровителю его гавайской семьи (идеальный актер на роль Аквамена, не так ли?). Гавайские имена детей (Лола Иолани и Накоа Вульф Манакауапо Намакеаха), подпись Alloha J в постах в инстаграме, участие в протестах против размещения телескопа на священной гавайской горе Мауна-Кеа — лишь малая часть примеров того, как актер отдает дань уважения своей малой родине.

Момоа — весельчак, который любит посмеяться над собой и другими

Джейсон — озорной и жизнерадостный мужчина. Эмбер Херд вспоминает, что на съемках «Аквамена» актер не давал команде скучать. Однако, по словам девушки, он не любит, когда его игнорируют. Стремясь привлечь внимание товарищей по съемочной площадке, особенно представительниц прекрасного пола, этот большой ребенок часто разыгрывает их. Эмилия Кларк также характеризует своего экранного мужа как человека с чувством юмора. Момоа своими шутками разряжал обстановку, и вместо того, чтобы испытывать смущение при съемке определенных сцен, актрисе приходилось с трудом сдерживать смех.

Момоа — это не только гора мышц, но и разносторонне развитый человек

Джейсон покорил сердца поклонниц своей спортивной и накачанной фигурой. Скалолазание, скейтбординг, серфинг, метание топоров — это не единственные увлечения актера. Этот длинноволосый красавчик играет на гитаре, укулеле и барабанах. Так, однажды, чтобы порадовать своего ассистента, фаната группы Tool, Момоа научил своих детей одной из песен группы и исполнил ее вместе с ними: сыну досталась гитара, дочери — барабаны, а самому актеру — бас. «Я не хочу умирать, не зная, как играть блюз», — заявил он в одной из бесед с журналистами. Отдельное место в сердце Джейсона занимают мотоциклы. Звезда «Лиги справедливости» коллекционирует двухколесных коней, среди которых есть и винтажные экземпляры. Своей страстью актер делится в инстаграме.

Маленькие секретики большого Джейсона

Поклонники давно отметили необъяснимую любовь Момоа к розовому. Сам актер, отшучиваясь, говорит, что носит розовую одежду, чтобы снижать уровень своего тестостерона. Джейсон признает, что у него много странных розовых вещей, включая «кадиллак» 1955 года выпуска.

Брутальный прищур Джейсона — это не попытка свести с ума поклонниц. Просто у актера проблемы со зрением, но очки он носить не привык, поэтому ему приходится прищуривать глаза, чтобы что-то разглядеть.

Семья Момоа любит животных. В их доме живут осел, две собаки (помесь маламута и волка) и даже питон, который как-то уполз из террариума и был обнаружен лишь через полгода.

У звезды «Игры престолов» сложились дружеские отношения с бывшим мужем Лизы Боне Ленни Кравицем. Поздравляя Джейсона с днем рождения, легендарный певец написал: «Одна семья. Одна любовь».

Бонус: возможно, в следующем году мы увидим Джейсона Момоа в роли Ведьмака в приквеле одноименного сериала