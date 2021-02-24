7 пар советского кино, которые под видом любви предлагают женщинам соглашаться на меньшее. Но замечают это не все

Мужественная Катерина и заносчивый Гоша, деятельная Галя и робкий Лукашин, безалаберный Афоня и сердобольная Катя — советский кинематограф полон примеров, когда за инфантильными и бесхарактерными героями стоят отважные, несгибаемые женщины. Представительницы прекрасного пола, как правило, активно вмешиваются в жизнь своих избранников и меняют их до неузнаваемости: перевоспитывают, воодушевляют и облагораживают.

Мы в AdMe.ru заметили эту странную закономерность и решили разобраться, действительно ли в советских картинах в паре с сильной женщиной всегда идет слабый мужчина.

Калугина и Новосельцев

В «Служебном романе» умная и властная Людмила Прокофьевна, которую подчиненные «ласково» называют мымрой, встречает своего принца в лице вялого и безынициативного Новосельцева. Он неспроста путается и называет ее Прокофьей Людмиловной: в ней гораздо больше мужских волевых качеств, чем в нем самом. Очевидно, что героиня Фрейндлих всего добилась сама (без мам, пап и кредитов) . Новосельцев же, работая в чисто женском коллективе, умудрился за долгие годы ни на шаг не продвинуться по служебной лестнице. И двое подрастающих детей на руках нисколько его на это не мотивировали. Вместо того чтобы работать засучив рукава, Анатолий Ефремович жалуется на судьбу однокурснице Оленьке и закатывает начальнице концерты, пытаясь побольнее ее уколоть. В паре Калугина-Новосельцев твердая рука, однозначно, Калугина.

Катя и Афоня

В безалаберного сантехника Афоню, ведущего непутевый образ жизни, влюбляется скромная медсестра Катя. Наивная девушка пытается взять инициативу в свои руки и прилетает в забытую богом деревню, чтобы строить с Борщовым семейное счастье. Хоть он ее об этом и не просил. Исполнитель главной роли Леонид Куравлев был против такой концовки, считая, что его герой попросту не заслуживает к себе хорошего отношения. Ленивый, завравшийся человек, он не против брать взятки и вступать в ни к чему не обязывающие отношения. Катюше остается лишь, чинно сложив ручки, ждать, когда ее избранник ни с того ни сего прозреет. Режиссер картины Георгий Данелия решил подарить зрителям надежду: возможно, искренняя любовь кроткой медсестрички поможет вытащить Афоню из гиблого болота, в котором он увяз. Роль спасателя вновь легла на хрупкие женские плечи.

Надя Клюева и Гена Сысоев

Одинокая Надя Клюева работает инженером, ее личная жизнь не клеится, зато общественной хоть отбавляй. Что-что, а положиться на Клюеву можно: и в драку с хулиганами вступит, и в одиночку показания агрегата снимет. В свободное время Надя играет в пинг-понг с верным другом, техником 2-го разряда Геной Сысоевым. Девушка ему, может, и нравится, да вот только сделать первый шаг он почему-то никак не решается. Даже когда Надя вдруг исчезает, Гена, хоть и очень скучает, но ничего не предпринимает, чтобы увидеться с ней и поговорить. В конце фильма герои вновь сходятся за теннисным столом, но это вовсе не хеппи-энд. Бесхарактерный Гена вряд ли найдет в себе силы предложить Наде что-то большее, чем партию в пинг-понг.

Катерина и Гоша

Катерина всего в жизни она добилась сама: в одиночку вырастила дочь, с низов доросла до руководителя крупного предприятия. А вот с Гошей все не так однозначно. Он бесцеремонно врывается в жизнь понравившейся ему женщины и сразу дает понять, кто теперь главный. Рисуясь, Гога выхватывает из рук совсем не тяжелые пакеты с покупками и заходит в чужую квартиру как к себе домой. По-свойски хозяйничая в доме новой знакомой, он попутно раздает указания ее уже взрослой дочери, которую видит впервые в жизни. «Все и всегда я буду решать сам на том простом основании, что я мужчина», — бравирует мужественностью герой, однако при первых же трудностях сбегает, ничего не объяснив. Да еще и пускается во все тяжкие. Гошу на самом деле не интересует, ни чем занимается его избранница, ни что она чувствует. Ему нужна не полноценная личность, а человек, который бы подтверждал его значимость и тешил самолюбие. Чтобы сохранить отношения, сильной и волевой Катерине, истосковавшейся по мужскому плечу, остается только потакать прихотям Гоши.

Надежда и Николай Порываев

Разочаровавшись в науке и в жизни, бывший ученый-астрофизик устраивается грузчиком в универсам, где и встречает деятельную и улыбчивую продавщицу Надежду. Бойкая девушка берет под свое крыло незадачливого грузчика и обещает сделать из него человека. Пользуясь связями, героиня снабжает Николеньку продуктами, обеспечивает быт возлюбленного, знакомится с его родителями в надежде помочь им. И герой Миронова принимает эту заботу, хоть и считает интересы своей невесты посредственными и даже мещанскими. Еще один пример, когда сильная женщина пытается перевоспитать и вывести в люди неуверенного, запутавшегося в себе мужчину.

Галя и Женя Лукашин

Понимая, что от робкого Женечки решительных действий ей не дождаться, Галя берет судьбу в свои руки: выпроваживает будущую свекровь из квартиры, дает от ворот поворот Катанянам и недвусмысленно намекает Лукашину на женитьбу. Гале кажется, что ее жених слишком кроткий и мягкотелый, а потому нуждается в постоянных наставлениях. И в этом есть доля правды. Лукашин не может сказать нет ушедшим в отрыв приятелям. Он позволяет маме не пускать на порог его друзей и комментировать личную жизнь. За 2 года Лукашин так и не смог определиться, нужна ему Галя или нет. Да и от проблем герой Мягкова скорее прячется, а не решает их: так было и с Галей, и с Надей, и с их предшественницей, от которой Женя сбежал, испугавшись, что та «будет мелькать у него перед глазами». Взрослый подход и ответственность за свои поступки — это точно не про Лукашина.

Надя и Вася Кузякины

«Надюха — мой компас земной», — напевала героиня Гурченко и, сама того не зная, попала в яблочко. Простая деревенская баба, боевая и деятельная, Надя является ориентиром для всей семьи. Дети ее слушаются, а муж, тихий и бессловесный, сразу же прячется в голубятне, если женушка почему-то не в духе. За Василием нужен глаз да глаз: он то все деньги на голубей спустит, то уступит незатейливым уговорам дяди Мити, то поддастся на манящие чары Раисы Захаровны. В доме Кузякиных Надя однозначно глава семейства. А Вася — просто большой ребенок, который без чуткого руководства Надежды может натворить ой каких дел. А ведь так и произошло на курорте.