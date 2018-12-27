7 новых фильмов от студии Disney, которые мы не ожидали увидеть. И какое счастье, что увидим

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У каждого из нас есть любимый с детства мультфильм, пересматривая который мы вновь чувствуем себя беззаботно и счастливо. «Король Лев», «Золушка», «История игрушек» — на этих и других культовых сказках выросло не одно поколение. Некоторые из этих мультиков пережили второе рождение и стали кинофильмами, другие вот-вот переродятся или получат долгожданное продолжение, дабы повторно заслужить любовь миллионов зрителей.

Узнав о будущих премьерах, мы в AdMe.ru так обрадовались, что решили тут же составить список самых ожидаемых фильмов от студии Disney. Делимся этим списком с вами!

Король Лев (The Lion King)

«Король Лев» вышел в 1994 году и быстро стал самым продаваемым мультфильмом всех времен и народов, завоевал несколько престижных наград и признание публики. И вот спустя столько лет грядет еще одна громкая премьера: в 2019 году, в честь 25-летия мультфильма, на широкие экраны выйдет ремейк. Режиссер Джон Фавро снял игровой фильм с использованием технологий виртуальной реальности: во время съемок актеры в VR-шлемах перемещались по виртуальному пространству. Только представьте, насколько новый «Король Лев» масштабен и технологичен. Да о чем это мы — просто посмотрите трейлер и сразу поймете: эту премьеру нельзя пропустить. Премьера в России — 18 июля 2019

Аладдин (Aladdin)

Приключения уличного воришки Аладдина в свое время полюбились многим и поспешно перекочевали из полнометражки в мультсериал. Помните? «Арабская ночь! Волшебный Восток!» — эту песню невозможно выбросить из головы. И не придется, ведь она стала саундтреком и к фильму Гая Ричи, который мы сможем увидеть в следующем году. Кстати, роль всеобщего любимца Джинна в перезапуске сыграет Уилл Смит — еще одно «за», чтобы сходить в кино. Премьера в России — 23 мая 2019

Дамбо (Dumbo)

Трогательная сказка о слоненке с большими ушами покорила зрителей еще в далеком 1941 году. Спустя почти 80 лет студия Disney решила повторить успех и поручила не кому-нибудь, а самому Тиму Бертону снять киноадаптацию. Но у фильма не только культовый режиссер, но и звездный состав: главные роли исполнили Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон и Дэнни Де Вито. Уже предвкушаете восторг от просмотра? Мы — да. Премьера в России — 28 марта 2019

История игрушек — 4 (Toy Story 4)

«История игрушек» 1995 года — первый полнометражный фильм, смоделированный на компьютере полностью трехмерным. Отчасти поэтому, а отчасти благодаря обаятельным персонажам — тряпичному ковбою Вуди и астрорейнджеру Баззу Лайтеру — мультфильм мгновенно обрел популярность и получил два сиквела, последний из которых поставил точку в приключениях друзей. Однако создатели не смогли остановиться и решили выпустить еще одну часть: за работу над фильмом взялся Джош Кули, подаривший миру «Суперсемейку», «Вверх» и «Головоломку». Что ж, судя по тизер-трейлеру, «Истории игрушек — 4» и вправду есть чем нас еще удивить. Премьера в России — 20 июня 2019

Мэри Поппинс возвращается (Mary Poppins Returns)

К началу следующего года студия Disney подготовила для нас по-настоящему волшебный подарок: еще одну сказку о лучшей няне на свете. Мюзикл «Мэри Поппинс возвращается» станет продолжением знаменитого фильма 1964 года и расскажет о том, что же произошло с повзрослевшими Джейн и Майклом Бэнкс и почему Мэри Поппинс пришлось вернуться в Вишневый переулок. Режиссером картины выступил Роб Маршалл, а в роли Леди Совершенство снялась неподражаемая Эмили Блант. Премьера в России — 3 января 2019

Мулан (Mulan)

История отважной Мулан, отправившейся на войну вместо престарелого отца, вряд ли могла бы оставить кого-то равнодушным. Основанный на популярной китайской легенде, мультфильм 1998 года стал очередным шедевром от студии Disney, так что неудивительно, что в конце концов было принято решение о киноадаптации. Работу над фильмом поручили Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»), а главную роль отдали китайской актрисе Лю Ифэй. Известно также, что в роли главного антагониста на этот раз выступит ведьма. Премьера в России — 2020 год

Холодное сердце — 2 (Frozen 2)

Анимационный фильм «Холодное сердце» вышел сравнительно недавно — в 2013 году. Красивая сказка о сестринской любви завоевала сердца не только зрителей: некоторые критики заявили, что это лучший мультфильм от студии Disney за последние годы. Что ж, не смеем сомневаться и спешим вас порадовать: уже в 2019 году мы наконец увидим полнометражный фильм «Холодное сердце — 2». И хотя сюжет фильма пока держится в секрете, мы уверены, что он нас не разочарует. Премьера в России — 28 ноября 2019